«Ser ahora delegado del nodo representa para mí poder contribuir a hacer de París un poco más 'casa' para la comunidad UOC»Fernando Amador Pla, alumni del máster universitario de Innovación y Transformación Digital.
El nodo UOC Alumni de París calienta motores para 2026
El delegado del nodo UOC Alumni en París, Fernando Amador Pla, empieza a perfilar el programa de actividades de cara a 2026. El objetivo principal está claro: establecer las bases para dinamizar y fortalecer la presencia de la comunidad UOC Alumni en la capital francesa e impulsar su trayectoria.
Fernando Amador Pla, que actualmente trabaja como network business analyst en Air France, es alumni del máster universitario de Innovación y Transformación Digital de la UOC. Su tarea como delegado es clave para convertir el nodo de París en un espacio vivo de encuentro y colaboración para todos los miembros de la UOC conectados con la ciudad.
En relación con esta nueva etapa y los objetivos marcados, Fernando Amador Pla ha querido destacar la importancia de estos espacios de conexión:Después de un par de años en Francia, y recién graduado del máster en la UOC, ser ahora delegado del nodo representa para mí poder contribuir a hacer de París un poco más 'casa' para la comunidad UOC. Aprovechando este vínculo Alumni que ya nos une a todos, a través de propuestas en torno a nuestros intereses y nuestra cultura.
“«Ser ahora delegado del nodo representa para mí poder contribuir a hacer de París un poco más 'casa' para la comunidad UOC»”
¿Qué puedes encontrar en los nodos UOC Alumni?
Los nodos son espacios vivos de encuentro y colaboración de la comunidad UOC en todo el mundo.
Liderados por alumnis y abiertos a estudiantes y docentes, son puntos de conexión donde nacen ideas con futuro, se comparten experiencias y se impulsan nuevas iniciativas, tanto presenciales como en línea.
A través de estos grupos, se fomenta la relación personal, el intercambio de conocimiento y el networking entre miembros de la comunidad Alumni, así como con empresas e instituciones del territorio. Son el espacio donde puedes hacer crecer tu red de contactos, conectar con profesionales con intereses comunes y abrir nuevas etapas en tu trayectoria profesional.
Con esta reunión, el nodo UOC Alumni de París reafirma su compromiso con la comunidad y se prepara para un 2026 lleno de actividades y oportunidades que te harán avanzar.
¡No esperes más! Únete al grupo de LinkedIn del nodo para conocer desde dentro de todas las actividades