El nodo UOC Alumni de París calienta motores para 2026

El delegado del nodo UOC Alumni en París, Fernando Amador Pla, empieza a perfilar el programa de actividades de cara a 2026. El objetivo principal está claro: establecer las bases para dinamizar y fortalecer la presencia de la comunidad UOC Alumni en la capital francesa e impulsar su trayectoria.



Fernando Amador Pla, que actualmente trabaja como network business analyst en Air France, es alumni del máster universitario de Innovación y Transformación Digital de la UOC. Su tarea como delegado es clave para convertir el nodo de París en un espacio vivo de encuentro y colaboración para todos los miembros de la UOC conectados con la ciudad.

En relación con esta nueva etapa y los objetivos marcados, Fernando Amador Pla ha querido destacar la importancia de estos espacios de conexión:Después de un par de años en Francia, y recién graduado del máster en la UOC, ser ahora delegado del nodo representa para mí poder contribuir a hacer de París un poco más 'casa' para la comunidad UOC. Aprovechando este vínculo Alumni que ya nos une a todos, a través de propuestas en torno a nuestros intereses y nuestra cultura.