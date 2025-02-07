«Ser ara delegat del node representa per mi poder contribuir a fer de París una mica més casa per a la comunitat UOC»Fernando Amador Pla, alumni del màster universitari d'Innovació i Transformació Digital de la UOC.
El node UOC Alumni de París escalfa motors per al 2026
El delegat del node UOC Alumni a París, Fernando Amador, comença a perfilar el programa d'activitats de cara al 2026. L'objectiu principal és clar: establir les bases per dinamitzar i enfortir la presència de la comunitat UOC Alumni a la capital francesa i impulsar-ne la trajectòria.
Fernando Amador Pla, que actualment treballa com a network business analyst a Air France, és alumni del màster universitari d'Innovació i Transformació Digital de la UOC.
La seva tasca com a delegat és clau per convertir el node de París en un espai viu de trobada i col·laboració per a tots els membres de la UOC connectats amb la ciutat.
En relació amb aquesta nova etapa i els objectius marcats, Fernando Amador Pla ha volgut destacar la importància d'aquests espais de connexió: Després d’un parell anys a França, i tot just graduat del màster a la UOC, ser ara delegat del node representa per mi poder contribuir a fer de París una mica més casa per a la comunitat UOC. Aprofitant aquest vincle Alumni que ja ens uneix entre tots, a través de propostes al voltant dels nostres interessos i la nostra cultura.
Què hi pots trobar, als nodes UOC Alumni?
Els nodes són espais vius de trobada i col·laboració de la comunitat UOC arreu del món.
Liderats per alumnis i oberts a estudiants i docents, són punts de connexió on neixen idees amb futur, es comparteixen experiències i s'impulsen noves iniciatives, tant presencials com en línia.
A través d'aquests grups, es fomenta la relació personal, l'intercanvi de coneixement i el networking entre membres de la comunitat Alumni, així com amb empreses i institucions del territori. Són l'espai on pots fer créixer la teva xarxa de contactes, connectar amb professionals amb interessos comuns i obrir noves etapes en la teva trajectòria professional.
Amb aquesta reunió, el node UOC Alumni de París reafirma el seu compromís amb la comunitat i es prepara per a un 2026 ple d'activitats i oportunitats que et faran avançar.
No esperis més! Uneix-te al grup de LinkedIn del node per conèixer des de dins totes les activitats