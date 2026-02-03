Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Aplicaciones y Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la Investigación Científica

Aplica el poder de la inteligencia artificial generativa para transformar radicalmente tu trabajo de investigación científica. Este programa de alta especialización, diseñado para personal investigador y para doctorandos, te sumergirá en el uso práctico de las herramientas de IA más avanzadas para optimizar y automatizar las etapas clave de cualquier proyecto académico. Aprenderás a sacarle el máximo rendimiento a los modelos open source para gestionar la información, mejorar tu productividad y asegurar la fiabilidad de tus resultados, siempre respetando la ética.

Este curso otorga una microcredencial que certifica las competencias digitales de nivel de doctorado esenciales para liderar proyectos de investigación de última generación.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.

¿Por qué estudiar inteligencia artificial para la investigación en la UOC?

Estudiando esta microcredencial obtendrás una ventaja competitiva en el entorno académico, gracias a los siguientes puntos fuertes: