Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Aplicaciones y Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la Investigación Científica

Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento Online de Aplicaciones y Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la Investigación Científica
Presentación
Aplica el poder de la inteligencia artificial generativa para transformar radicalmente tu trabajo de investigación científica. Este programa de alta especialización, diseñado para personal investigador y para doctorandos, te sumergirá en el uso práctico de las herramientas de IA más avanzadas para optimizar y automatizar las etapas clave de cualquier proyecto académico. Aprenderás a sacarle el máximo rendimiento a los modelos open source para gestionar la información, mejorar tu productividad y asegurar la fiabilidad de tus resultados, siempre respetando la ética.
Este curso otorga una microcredencial que certifica las competencias digitales de nivel de doctorado esenciales para liderar proyectos de investigación de última generación.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
¿Por qué estudiar inteligencia artificial para la investigación en la UOC?
Estudiando esta microcredencial obtendrás una ventaja competitiva en el entorno académico, gracias a los siguientes puntos fuertes:
Aplica el poder de la inteligencia artificial generativa para transformar radicalmente tu trabajo de investigación científica. Este programa de alta especialización, diseñado para personal investigador y para doctorandos, te sumergirá en el uso práctico de las herramientas de IA más avanzadas para optimizar y automatizar las etapas clave de cualquier proyecto académico. Aprenderás a sacarle el máximo rendimiento a los modelos open source para gestionar la información, mejorar tu productividad y asegurar la fiabilidad de tus resultados, siempre respetando la ética.
Este curso otorga una microcredencial que certifica las competencias digitales de nivel de doctorado esenciales para liderar proyectos de investigación de última generación.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
¿Por qué estudiar inteligencia artificial para la investigación en la UOC?
Estudiando esta microcredencial obtendrás una ventaja competitiva en el entorno académico, gracias a los siguientes puntos fuertes:
- Aplicación inmediata a la investigación científica: el curso está diseñado con un enfoque totalmente práctico en el uso de herramientas de IA generativa para el entorno académico, desde la búsqueda bibliográfica hasta la presentación de resultados, y permite aplicar los conocimientos a tu proyecto de tesis o investigación desde el primer día.
- Enfoque en modelos open source: aprenderás a utilizar e implementar modelos de IA de código abierto, lo que ofrece más flexibilidad, control y adaptabilidad a las necesidades específicas de tu investigación.
- Ética y fiabilidad de la IA: además de la técnica, se aborda el uso ético y la validación de los datos generados o analizados por la IA, lo cual garantiza el máximo rigor científico e integridad académica de tu investigación.
- Formación certificada: el estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación digital que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.
¿Qué características tiene una microcredencial?
- Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
- Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
- Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.
Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página "¿Qué son las microcredenciales?".
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Inicio
11 mar 2026
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Online
100%
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3
Créditos
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Matrícula: 23 de octubre de 2025
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Idiomas: Español
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Precio: 450 €
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.