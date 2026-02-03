Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Aplicaciones y Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la Investigación Científica

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Próxima matrícula: octubre 2026

Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento Online de Aplicaciones y Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la Investigación Científica

Presentación

Aplica el poder de la inteligencia artificial generativa para transformar radicalmente tu trabajo de investigación científica. Este programa de alta especialización, diseñado para personal investigador y para doctorandos, te sumergirá en el uso práctico de las herramientas de IA más avanzadas para optimizar y automatizar las etapas clave de cualquier proyecto académico. Aprenderás a sacarle el máximo rendimiento a los modelos open source para gestionar la información, mejorar tu productividad y asegurar la fiabilidad de tus resultados, siempre respetando la ética.

Este curso otorga una microcredencial que certifica las competencias digitales de nivel de doctorado esenciales para liderar proyectos de investigación de última generación.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.

¿Por qué estudiar inteligencia artificial para la investigación en la UOC?

Estudiando esta microcredencial obtendrás una ventaja competitiva en el entorno académico, gracias a los siguientes puntos fuertes:

Aplica el poder de la inteligencia artificial generativa para transformar radicalmente tu trabajo de investigación científica. Este programa de alta especialización, diseñado para personal investigador y para doctorandos, te sumergirá en el uso práctico de las herramientas de IA más avanzadas para optimizar y automatizar las etapas clave de cualquier proyecto académico. Aprenderás a sacarle el máximo rendimiento a los modelos open source para gestionar la información, mejorar tu productividad y asegurar la fiabilidad de tus resultados, siempre respetando la ética.

Este curso otorga una microcredencial que certifica las competencias digitales de nivel de doctorado esenciales para liderar proyectos de investigación de última generación.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.

¿Por qué estudiar inteligencia artificial para la investigación en la UOC?

Estudiando esta microcredencial obtendrás una ventaja competitiva en el entorno académico, gracias a los siguientes puntos fuertes:

  • Aplicación inmediata a la investigación científica: el curso está diseñado con un enfoque totalmente práctico en el uso de herramientas de IA generativa para el entorno académico, desde la búsqueda bibliográfica hasta la presentación de resultados, y permite aplicar los conocimientos a tu proyecto de tesis o investigación desde el primer día.
  • Enfoque en modelos open source: aprenderás a utilizar e implementar modelos de IA de código abierto, lo que ofrece más flexibilidad, control y adaptabilidad a las necesidades específicas de tu investigación.
  • Ética y fiabilidad de la IA: además de la técnica, se aborda el uso ético y la validación de los datos generados o analizados por la IA, lo cual garantiza el máximo rigor científico e integridad académica de tu investigación.
  • Formación certificada: el estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación digital que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página "¿Qué son las microcredenciales?".

  • Inicio

    11 mar 2026

  • Online

    100%

  • 3

    Créditos

  • Matrícula: 23 de octubre de 2025

  • Idiomas: Español

  • Precio: 450 €

Metodología 100% online

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Acompañamiento personalizado

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Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Aplicaciones y Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la Investigación Científica

Plan de estudios

Objetivos

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Los tres principales objetivos del curso son:

  • Dominar las herramientas de IA generativa: capacitar a la persona investigadora en el uso práctico y efectivo de las herramientas y los modelos de inteligencia artificial generativa más relevantes para optimizar los procesos de investigación.
  • Automatizar las fases de la investigación: adquirir la capacidad de utilizar la IA para la automatización y mejora de tareas críticas, desde la gestión eficiente de la información y el análisis de datos hasta la redacción y estructuración de la investigación científica (tesis, artículos, etc.).
  • Asegurar la ética y la fiabilidad: formar a la persona investigadora en el uso ético, legal y responsable de la IA garantizando la fiabilidad de los resultados y manteniendo la máxima integridad académica durante todo el proceso de investigación.

Objetivos


Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Los tres principales objetivos del curso son:

  • Dominar las herramientas de IA generativa: capacitar a la persona investigadora en el uso práctico y efectivo de las herramientas y los modelos de inteligencia artificial generativa más relevantes para optimizar los procesos de investigación.
  • Automatizar las fases de la investigación: adquirir la capacidad de utilizar la IA para la automatización y mejora de tareas críticas, desde la gestión eficiente de la información y el análisis de datos hasta la redacción y estructuración de la investigación científica (tesis, artículos, etc.).
  • Asegurar la ética y la fiabilidad: formar a la persona investigadora en el uso ético, legal y responsable de la IA garantizando la fiabilidad de los resultados y manteniendo la máxima integridad académica durante todo el proceso de investigación.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

  • Evaluar de forma crítica las posibilidades y limitaciones de la inteligencia artificial generativa en el proceso de investigación científica.
  • Aplicar herramientas de IA para apoyar la búsqueda de literatura científica y la recuperación de información académica.
  • Utilizar sistemas asistidos por IA para apoyar la redacción de introducciones científicas y la gestión de referencias bibliográficas.
  • Aplicar herramientas de IA para asistir en el análisis de datos y en la organización de los resultados de investigación.
  • Interpretar y comunicar los resultados de investigación mediante prácticas de escritura científica asistidas por IA.
  • Demostrar un uso responsable, ético y transparente de la inteligencia artificial generativa en la investigación académica.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Competencias


Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

  • Evaluar de forma crítica las posibilidades y limitaciones de la inteligencia artificial generativa en el proceso de investigación científica.
  • Aplicar herramientas de IA para apoyar la búsqueda de literatura científica y la recuperación de información académica.
  • Utilizar sistemas asistidos por IA para apoyar la redacción de introducciones científicas y la gestión de referencias bibliográficas.
  • Aplicar herramientas de IA para asistir en el análisis de datos y en la organización de los resultados de investigación.
  • Interpretar y comunicar los resultados de investigación mediante prácticas de escritura científica asistidas por IA.
  • Demostrar un uso responsable, ético y transparente de la inteligencia artificial generativa en la investigación académica.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Metodología

Este curso se articula alrededor de una metodología activa y orientada a la práctica, en la que el estudiante aprende haciendo. Cada módulo combina recursos teóricos de referencia con actividades aplicadas directamente a los procesos reales de la investigación científica, de forma que el aprendizaje es inmediato y transferible al contexto profesional del estudiante.

El curso se estructura en tres módulos temáticos progresivos —introducción, metodología y resultados— que cubren el ciclo completo de un proyecto de investigación. Mediante dos retos prácticos, el estudiante integra las competencias adquiridas en situaciones simuladas de alta fidelidad resolviendo problemas reales con las herramientas de IA generativa más relevantes del entorno académico.

La evaluación es continua y basada en la consecución de resultados de aprendizaje (programme learning results), de acuerdo con el modelo de microcredenciales de la UOC. No hay examen final: el estudiante demuestra sus competencias mediante las actividades y las entregas de cada módulo y de los dos retos integradores.

Metodología


Este curso se articula alrededor de una metodología activa y orientada a la práctica, en la que el estudiante aprende haciendo. Cada módulo combina recursos teóricos de referencia con actividades aplicadas directamente a los procesos reales de la investigación científica, de forma que el aprendizaje es inmediato y transferible al contexto profesional del estudiante.

El curso se estructura en tres módulos temáticos progresivos —introducción, metodología y resultados— que cubren el ciclo completo de un proyecto de investigación. Mediante dos retos prácticos, el estudiante integra las competencias adquiridas en situaciones simuladas de alta fidelidad resolviendo problemas reales con las herramientas de IA generativa más relevantes del entorno académico.

La evaluación es continua y basada en la consecución de resultados de aprendizaje (programme learning results), de acuerdo con el modelo de microcredenciales de la UOC. No hay examen final: el estudiante demuestra sus competencias mediante las actividades y las entregas de cada módulo y de los dos retos integradores.

Contenidos

Este curso consta de 3 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 75 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 3 meses.

 

Contenidos

Módulo 1: Introducción

Introducción a las IA generativas y su aplicación en fases iniciales de la investigación científica

  • ¿Qué es la IA generativa? Principios, evolución y estado del arte
  • Aplicaciones en ciencia: revisión de casos reales y análisis de artículos recientes
  • Pros y contras de herramientas principales: ChatGPT, Gemini, Copilot, Elicit, DALL·E, SciSpace, etc.
  • Búsqueda y curación [A2] de referencias con asistencia IA: cómo mejorar el marco teórico
  • Implicaciones éticas y limitaciones de las herramientas

Módulo 2: Metodología

El rol de la IA generativa en la planificación y diseño de investigaciones científicas

  • El rol de la IA generativa en la planificación y diseño de investigaciones científicas
  • Mejora de reproducibilidad y replicabilidad con IA (preregistro y ciencia abierta)
  • Delimitación de la muestra y estrategia de muestreo
  • Registro y depuración de datos cuantitativos y cualitativos auxiliados por IA

Módulo 3:

Contenidos


Este curso consta de 3 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 75 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 3 meses.

 

Contenidos

Módulo 1: Introducción

Introducción a las IA generativas y su aplicación en fases iniciales de la investigación científica

  • ¿Qué es la IA generativa? Principios, evolución y estado del arte
  • Aplicaciones en ciencia: revisión de casos reales y análisis de artículos recientes
  • Pros y contras de herramientas principales: ChatGPT, Gemini, Copilot, Elicit, DALL·E, SciSpace, etc.
  • Búsqueda y curación [A2] de referencias con asistencia IA: cómo mejorar el marco teórico
  • Implicaciones éticas y limitaciones de las herramientas

Módulo 2: Metodología

El rol de la IA generativa en la planificación y diseño de investigaciones científicas

  • El rol de la IA generativa en la planificación y diseño de investigaciones científicas
  • Mejora de reproducibilidad y replicabilidad con IA (preregistro y ciencia abierta)
  • Delimitación de la muestra y estrategia de muestreo
  • Registro y depuración de datos cuantitativos y cualitativos auxiliados por IA

Módulo 3: Resultados

Análisis, interpretación y comunicación de resultados con IA generativa

  • Análisis exploratorio de datos asistido por IA
  • Generación asistida de código [A3] para análisis
  • Interpretación de salidas estadísticas
  • Ética en el análisis, presentación y publicación asistidos por IA: trazabilidad, autoría y límites
Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Aplicaciones y Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la Investigación Científica

Profesorado

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  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Cursos de investigación, transferencia y emprendimiento de Aplicaciones y Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa para la Investigación Científica

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula. El pago se realiza en línea mediante TPV (pago con tarjeta de débito o crédito por medio de internet).

La UOC se reserva el derecho de anular los cursos que no superen un mínimo de inscripciones. Los estudiantes afectados podrán optar por un cambio de curso o solicitar la devolución de la matrícula.

Una vez se hayan iniciado los cursos, no se aceptarán anulaciones de matrícula.

Información sobre el desistimiento de matrícula

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
450 € Precio del curso
Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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