Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Aplicacions i Eines d'Intel·ligència Artificial Generativa per a la Recerca Científica

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria Online d'Aplicacions i Eines d'Intel·ligència Artificial Generativa per a la Recerca Científica

Presentació

Aplica el poder de la intel·ligència artificial generativa per transformar radicalment la teva feina de recerca científica. Aquest programa d'alta especialització, dissenyat per a personal investigador i per a doctorands, et submergirà en l'ús pràctic de les eines d'IA més avançades per optimitzar i automatitzar les etapes clau de qualsevol projecte acadèmic. Aprendràs a treure el màxim rendiment dels models open source per gestionar la informació, millorar la teva productivitat i assegurar la fiabilitat dels teus resultats, sempre respectant l'ètica.

Aquest curs atorga una microcredencial, que certifica les competències digitals de nivell de doctorat essencials per liderar projectes d'investigació d'última generació.

Per què estudiar intel·ligència artificial per a la recerca a la UOC?

Estudiant aquesta microcredencial obtindràs un avantatge competitiu en l'entorn acadèmic, gràcies a aquests punts forts:

  • Aplicació immediata a la recerca científica: el curs està dissenyat amb un enfocament totalment pràctic en l'ús d'eines d'IA generativa per a l'entorn acadèmic, des de la cerca bibliogràfica fins a la presentació de resultats, i permet aplicar els coneixements al teu projecte de tesi o investigació des del primer dia.
  • Enfocament en models open source: aprendràs a utilitzar i a implementar models d'IA de codi obert, la qual cosa ofereix més flexibilitat, control i adaptabilitat a les necessitats específiques de la teva recerca.
  • Ètica i fiabilitat de la IA: a més de la tècnica, s'aborda l'ús ètic i la validació de les dades generades o analitzades per la IA, la qual cosa garanteix el màxim rigor científic i integritat acadèmica de la teva recerca.
  • Formació certificada: l'estudiantat que superi aquest curs obté una microcredencial, una certificació digital que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que ha dut a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per seguir formant-te.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina "Què són les microcredencials?".

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Aplicacions i Eines d'Intel·ligència Artificial Generativa per a la Recerca Científica

Pla d'estudis

Objectius

Aquest curs està orientat a adquirir competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

Els tres objectius principals del curs són:

  • Dominar les eines d'IA generativa: capacitar la persona investigadora en l'ús pràctic i efectiu de les eines i els models d'intel·ligència artificial generativa més rellevants per optimitzar els processos de recerca.
  • Automatitzar les fases de la recerca: adquirir la capacitat d'utilitzar la IA per a l'automatització i la millora de tasques crítiques, des de la gestió eficient de la informació i l'anàlisi de dades fins a la redacció i l'estructuració de la recerca científica (tesis, articles, etc.).
  • Assegurar l'ètica i la fiabilitat: formar la persona investigadora en l'ús ètic, legal i responsable de la IA garantint la fiabilitat dels resultats i mantenint la màxima integritat acadèmica durant tot el procés d'investigació.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents:

  • Avaluar de manera crítica les possibilitats i les limitacions de la intel·ligència artificial generativa en el procés de recerca científica.
  • Aplicar eines d'IA per donar suport a la cerca de literatura científica i a la recuperació d'informació acadèmica.
  • Utilitzar sistemes assistits per IA per donar suport a la redacció d'introduccions científiques i a la gestió de referències bibliogràfiques.
  • Aplicar eines d'IA per assistir en l'anàlisi de dades i en l'organització dels resultats de recerca.
  • Interpretar i comunicar els resultats de recerca mitjançant pràctiques d'escriptura científica assistides per IA.
  • Demostrar un ús responsable, ètic i transparent de la intel·ligència artificial generativa en la recerca acadèmica.

Aquestes competències clau en el mercat de treball s'han definit a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Metodologia

Aquest curs s'articula al voltant d'una metodologia activa i orientada a la pràctica, en la qual l'estudiant aprèn fent. Cada mòdul combina recursos teòrics de referència amb activitats aplicades directament als processos reals de la recerca científica, de manera que l'aprenentatge és immediat i transferible al context professional de l'estudiant.

El curs s'estructura en tres mòduls temàtics progressius —introducció, metodologia i resultats— que cobreixen el cicle complet d'un projecte d'investigació. Mitjançant dos reptes pràctics, l'estudiant integra les competències adquirides en situacions simulades d'alta fidelitat tot resolent problemes reals amb les eines d'IA generativa més rellevants de l'entorn acadèmic.

L'avaluació és contínua i basada en l'assoliment de resultats d'aprenentatge (programme learning results), d'acord amb el model de microcredencials de la UOC. No hi ha examen final: l'estudiant demostra les seves competències mitjançant les activitats i els lliuraments de cada mòdul i dels dos reptes integradors.

Contingut


Aquest curs és de 3 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 75 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 3 mesos.

Continguts

Mòdul 1: Introducció

Introducció a les IA generatives i la seva aplicació en fases inicials de la recerca científica

  • Què és la IA generativa? Principis, evolució i estat de l'art
  • Aplicacions en ciència: revisió de casos reals i anàlisi d'articles recents
  • Pros i contres d'eines principals: ChatGPT, Gemini, Copilot, Elicit, DALL·E, SciSpace, etc.
  • Cerca i curació de referències amb assistència IA: com millorar-ne el marc teòric
  • Implicacions ètiques i limitacions de les eines

Mòdul 2: Metodologia

El rol de la IA generativa en la planificació i el disseny d'investigacions científiques

  • El rol de la IA generativa en la planificació i el disseny d'investigacions científiques
  • Millora de reproductibilitat i replicabilitat amb IA (preregistre i ciència oberta)
  • Delimitació de la mostra i estratègia de mostreig
  • Registre i depuració de dades quantitatives i qualitatives auxiliats per IA

Mòdul 3: Resultats

Anàlisi, interpretació i comunicació de resultats amb IA generativa

  • Anàlisi exploratòria de dades assistida per IA
  • Generació assistida de codi [A3] per a anàlisi
  • Interpretació de sortides estadístiques
  • Ètica en l'anàlisi, la presentació i la publicació assistides per IA: traçabilitat, autoria i límits

Aquest curs correspon al nivell 8 del marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de doctorat.

Professorat

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Aplicacions i Eines d'Intel·ligència Artificial Generativa per a la Recerca Científica

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula.

Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula.

Informació sobre el desistiment de matrícula

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
450 € Preu del curs
