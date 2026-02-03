Cursos de recerca, transferència i emprenedoria d'Aplicacions i Eines d'Intel·ligència Artificial Generativa per a la Recerca Científica

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria Online d'Aplicacions i Eines d'Intel·ligència Artificial Generativa per a la Recerca Científica
Presentació
Aplica el poder de la intel·ligència artificial generativa per transformar radicalment la teva feina de recerca científica. Aquest programa d'alta especialització, dissenyat per a personal investigador i per a doctorands, et submergirà en l'ús pràctic de les eines d'IA més avançades per optimitzar i automatitzar les etapes clau de qualsevol projecte acadèmic. Aprendràs a treure el màxim rendiment dels models open source per gestionar la informació, millorar la teva productivitat i assegurar la fiabilitat dels teus resultats, sempre respectant l'ètica.
Aquest curs atorga una microcredencial, que certifica les competències digitals de nivell de doctorat essencials per liderar projectes d'investigació d'última generació.
Aquest curs s’orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
Per què estudiar intel·ligència artificial per a la recerca a la UOC?
Estudiant aquesta microcredencial obtindràs un avantatge competitiu en l'entorn acadèmic, gràcies a aquests punts forts:
- Aplicació immediata a la recerca científica: el curs està dissenyat amb un enfocament totalment pràctic en l'ús d'eines d'IA generativa per a l'entorn acadèmic, des de la cerca bibliogràfica fins a la presentació de resultats, i permet aplicar els coneixements al teu projecte de tesi o investigació des del primer dia.
- Enfocament en models open source: aprendràs a utilitzar i a implementar models d'IA de codi obert, la qual cosa ofereix més flexibilitat, control i adaptabilitat a les necessitats específiques de la teva recerca.
- Ètica i fiabilitat de la IA: a més de la tècnica, s'aborda l'ús ètic i la validació de les dades generades o analitzades per la IA, la qual cosa garanteix el màxim rigor científic i integritat acadèmica de la teva recerca.
- Formació certificada: l'estudiantat que superi aquest curs obté una microcredencial, una certificació digital que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que ha dut a terme.
Quines característiques té una microcredencial?
- És una certificació en format digital i portable, que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per seguir formant-te.
- Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.
- La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.
Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina "Què són les microcredencials?".
Inici
11 març 2026
100%
Online
3
Crèdits
Matrícula: 23 d’octubre de 2025
Idiomes: Castellà
Preu: 450 €
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
