Curso de Acompañando Centros de Prácticas: De la Experiencia a la Transformación

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Próxima matrícula: noviembre 2026

Curso Online de Acompañando Centros de Prácticas: De la Experiencia a la Transformación

Presentación

La tutorización del estudiantado del Prácticum es clave para garantizar una experiencia formativa de calidad y favorecer la transición entre la formación universitaria y el ejercicio profesional. Esta microcredencial ofrece herramientas y estrategias para mejorar la acogida, el seguimiento y la evaluación del estudiantado, y para reforzar la calidad de la supervisión en los centros colaboradores. Este curso otorga una microcredencial.
20% de descuento

por matrícula anticipada

Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu formación permanente.

¿Por qué cursar esta microcredencial en la UOC?

La microcredencial te proporcionará herramientas y estrategias para ofrecer una tutorización de calidad al estudiantado que cursa el Prácticum y contribuir al reconocimiento de tu centro como espacio formativo de referencia. 

Con este curso:

  • Desarrollarás competencias de mentoría y supervisión de estudiantado en prácticas.

  • Mejorarás los procesos de acogida, seguimiento y evaluación en el centro.

  • Identificarás buenas prácticas y oportunidades de mejora en la tutorización del Prácticum.

  • Conocerás estrategias y metodologías para favorecer una experiencia formativa de calidad.

  • Fortalecerás la colaboración entre la UOC y los centros de prácticas.


Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 20% dto.

    Matrícula anticipada

  • 4

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Curso de Acompañando Centros de Prácticas: De la Experiencia a la Transformación

Programa académico

Programa académico

Este curso consta de 4 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 100 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 3 meses.

Contenidos

La microcredencial se estructura en seis módulos orientados a conocer la asignatura del Prácticum, reforzar el rol profesional del tutor o tutora e incorporar estrategias para la acogida, el seguimiento y la evaluación del estudiantado en prácticas, así como para la reflexión y mejora de la experiencia de prácticas en los centros colaboradores. 
 

Módulo 1. El Prácticum en la formación profesional

  • Importancia del Prácticum en la formación de futuros y futuras profesionales

  • Competencias y habilidades desarrolladas durante el Prácticum

  • Principios de calidad del Prácticum e implicaciones para los centros colaboradores
     

Módulo 2. Autoconocimiento como tutor o tutora de prácticas 

  • Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora en la tutorización

  • Expectativas y experiencias previas en el acompañamiento del estudiantado en prácticas

  • Competencias y funciones del tutor o tutora de prácticas
     

Módulo 3.

Programa académico


Este curso consta de 4 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 100 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 3 meses.

Contenidos

La microcredencial se estructura en seis módulos orientados a conocer la asignatura del Prácticum, reforzar el rol profesional del tutor o tutora e incorporar estrategias para la acogida, el seguimiento y la evaluación del estudiantado en prácticas, así como para la reflexión y mejora de la experiencia de prácticas en los centros colaboradores. 
 

Módulo 1. El Prácticum en la formación profesional

  • Importancia del Prácticum en la formación de futuros y futuras profesionales

  • Competencias y habilidades desarrolladas durante el Prácticum

  • Principios de calidad del Prácticum e implicaciones para los centros colaboradores
     

Módulo 2. Autoconocimiento como tutor o tutora de prácticas 

  • Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora en la tutorización

  • Expectativas y experiencias previas en el acompañamiento del estudiantado en prácticas

  • Competencias y funciones del tutor o tutora de prácticas
     

Módulo 3. Acogida del estudiantado en prácticas

  • Estrategias para facilitar la integración del estudiante en el centro de prácticas

  • Diseño e implementación de un plan de acogida
     

Módulo 4. Seguimiento y evaluación del estudiantado

  • Estrategias de seguimiento individualizado adaptadas a las necesidades de cada estudiante

  • Técnicas de evaluación y retorno formativo
     

Módulo 5. Ética y deontología en la práctica profesional

  • Principios éticos en la psicología y la educación

  • Gestión de dilemas éticos en la supervisión del estudiantado en prácticas

 

Módulo 6. Innovación y mejora de la experiencia de prácticas 

  • Aplicación de metodologías innovadoras en la tutorización de prácticas

  • Reflexión sobre las buenas prácticas en el acompañamiento del estudiantado

 

Resultados de aprendizaje

Una vez termines el curso, habrás obtenido los siguientes resultados de aprendizaje:

  • Reconocer la importancia del Prácticum en la formación de futuros y futuras profesionales de la psicología y la educación, así como los principios de calidad asociados a su supervisión. 

  • Identificar tus puntos fuertes y las áreas de mejora como profesional y como tutor o tutora de prácticas.

  • Aplicar estrategias de seguimiento, evaluación y retorno formativo adaptadas a las necesidades del estudiantado.

  • Actuar de acuerdo con los principios éticos y deontológicos propios de la profesión en la supervisión del Prácticum. 

  • Incorporar metodologías innovadoras y reflexionar sobre las buenas prácticas en la supervisión y mejora continua del Prácticum.

 

Este curso corresponde al nivel 7 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de máster.

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses

Este programa no forma parte de un itinerario académico
Curso de Acompañando Centros de Prácticas: De la Experiencia a la Transformación

Profesorado

Dirección del programa

  • Clara Selva Olid

    Doctorado en psicología social. Maestro en Gestión de Recursos Humanos. Titulado en Psicología. Maestro responsable de la práctica. Experta en carrera profesional; Prácticas profesionales; liderazgo; género. Miembro del Grupo de Investigación del Grupo de Investigación Petro.

Curso de Acompañando Centros de Prácticas: De la Experiencia a la Transformación

Salidas profesionales

Objetivos

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Los objetivos específicos del curso son: 

  • Reforzar la calidad de la tutorización del Prácticum en los centros colaboradores.

  • Proporcionar herramientas para la acogida, seguimiento y evaluación del estudiantado en prácticas.

  • Promover la reflexión sobre la práctica profesional y la identificación de buenas prácticas.

  • Incorporar criterios éticos, deontológicos y de mejora continua en la supervisión del Prácticum.

  • Fortalecer la colaboración entre la UOC y los centros de prácticas.

En definitiva, esta microcredencial se inscribe en la visión institucional de fortalecer la relación UOC-entorno profesional a través de la formación y la certificación compartida.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

La formación se dirige a tutores y tutoras externos y a profesionales de centros colaboradores con la UOC que participan en la acogida y el seguimiento del estudiantado de Prácticum.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Tutorizar al estudiantado

  • Planificar

  • Planificar una evaluación

  • Respetar el código deontológico de una organización

  • Elaborar procesos de innovación

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Salidas profesionales

Esta microcredencial refuerza el desarrollo profesional de las personas que ejercen funciones de tutorización y supervisión de prácticas en el ámbito de la psicología y la educación, especialmente en:

  • Centros educativos y socioeducativos.

  • Servicios psicológicos, psicopedagógicos y de orientación.

  • Entidades sociales y comunitarias.

  • Centros y servicios que acogen estudiantado en prácticas universitarias.

  • Equipos profesionales responsables de la acogida, el seguimiento y la evaluación del Prácticum.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curso de Acompañando Centros de Prácticas: De la Experiencia a la Transformación

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

Para acceder al curso, hay que formar parte del equipo de un centro externo colaborador con el Prácticum de la UOC. Se recomienda que la microcredencial la curse todo el equipo del centro, para favorecer una experiencia formativa coherente y optar al Sello de Excelencia. También se dirige al profesorado colaborador vinculado al Prácticum.

Potencia tu carrera profesional

La formación permanente de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

Titulación

El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que permite compartirla fácilmente con empleadores, si se está buscando trabajo, o con centros de formación, si se quiere pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándose.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Se puede enlazar fácilmente desde el currículum y compartir en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial certifica el logro de competencias específicas. 

Al finalizar el curso, obtendrás una acreditación individual que reconoce tu formación en mentoría profesional y acompañamiento del estudiantado en prácticas.

Titulación


El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que permite compartirla fácilmente con empleadores, si se está buscando trabajo, o con centros de formación, si se quiere pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándose.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Se puede enlazar fácilmente desde el currículum y compartir en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial certifica el logro de competencias específicas. 

Al finalizar el curso, obtendrás una acreditación individual que reconoce tu formación en mentoría profesional y acompañamiento del estudiantado en prácticas. 

Esta acreditación se formaliza mediante el Certificado de calidad en mentoría profesional, que reconoce la formación adquirida en la tutorización del estudiantado del Prácticum.

Cuando el 51 % o más de los profesionales de un centro colaborador hayan superado la microcredencial, el centro podrá obtener el Sello de Excelencia, que reconoce su compromiso con la calidad en la acogida y el acompañamiento del estudiantado en prácticas.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

Curso de Acompañando Centros de Prácticas: De la Experiencia a la Transformación

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
625 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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