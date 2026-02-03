Curso de Acompañando Centros de Prácticas: De la Experiencia a la Transformación

Curso Online de Acompañando Centros de Prácticas: De la Experiencia a la Transformación
Presentación
La tutorización del estudiantado del Prácticum es clave para garantizar una experiencia formativa de calidad y favorecer la transición entre la formación universitaria y el ejercicio profesional. Esta microcredencial ofrece herramientas y estrategias para mejorar la acogida, el seguimiento y la evaluación del estudiantado, y para reforzar la calidad de la supervisión en los centros colaboradores. Este curso otorga una microcredencial.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
¿Por qué cursar esta microcredencial en la UOC?
La microcredencial te proporcionará herramientas y estrategias para ofrecer una tutorización de calidad al estudiantado que cursa el Prácticum y contribuir al reconocimiento de tu centro como espacio formativo de referencia.
Con este curso:
Desarrollarás competencias de mentoría y supervisión de estudiantado en prácticas.
Mejorarás los procesos de acogida, seguimiento y evaluación en el centro.
Identificarás buenas prácticas y oportunidades de mejora en la tutorización del Prácticum.
Conocerás estrategias y metodologías para favorecer una experiencia formativa de calidad.
Fortalecerás la colaboración entre la UOC y los centros de prácticas.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
Desarrollarás competencias de mentoría y supervisión de estudiantado en prácticas.
Mejorarás los procesos de acogida, seguimiento y evaluación en el centro.
Identificarás buenas prácticas y oportunidades de mejora en la tutorización del Prácticum.
Conocerás estrategias y metodologías para favorecer una experiencia formativa de calidad.
Fortalecerás la colaboración entre la UOC y los centros de prácticas.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
14 oct 2026
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20% dto.
Matrícula anticipada
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4
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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