Curs d'Acompanyant Centres de Pràctiques: De l'Experiència a la Transformació

Online i sense horaris
Propera matrícula: novembre 2026

Curs Online d'Acompanyant Centres de Pràctiques: De l'Experiència a la Transformació

Presentació

La tutorització de l'estudiantat del Pràcticum és clau per garantir una experiència formativa de qualitat i afavorir la transició entre la formació universitària i l'exercici professional. Aquesta microcredencial ofereix eines i estratègies per millorar l'acollida, el seguiment i l'avaluació de l'estudiantat, i per reforçar la qualitat de la supervisió als centres col·laboradors. Aquest curs atorga una microcredencial.
Per què s'ha de cursar aquesta microcredencial a la UOC?

La microcredencial et proporcionarà eines i estratègies per oferir una tutorització de qualitat a l'estudiantat que cursa el Pràcticum i contribuir al reconeixement del teu centre com a espai formatiu de referència. 

Amb aquest curs:

  • Desenvoluparàs competències de mentoria i supervisió d'estudiantat en pràctiques.

  • Milloraràs els processos d'acollida, seguiment i avaluació al centre.

  • Identificaràs bones pràctiques i oportunitats de millora en la tutorització del Pràcticum.

  • Coneixeràs estratègies i metodologies per afavorir una experiència formativa de qualitat.

  • Enfortiràs la col·laboració entre Universitat i centres de pràctiques.


Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

  • 4

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Metodologia 100% online

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Programa acadèmic

Aquest curs és de 4 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 100 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 3 mesos.


Continguts

La microcredencial s'estructura en sis mòduls orientats a conèixer l'assignatura del Pràcticum, reforçar el rol professional del tutor o tutora i incorporar estratègies per a l'acollida, el seguiment i l'avaluació de l'estudiantat en pràctiques, així com per a la reflexió i la millora de l'experiència de pràctiques als centres col·laboradors. 

Mòdul 1. El Pràcticum en la formació professional

  • Importància del Pràcticum en la formació de futurs i futures professionals

  • Competències i habilitats desenvolupades durant el Pràcticum

  • Principis de qualitat del Pràcticum i implicacions per als centres col·laboradors

 

Mòdul 2. Autoconeixement com a tutor o tutora de pràctiques 

  • Identificació de punts forts i àrees de millora en la tutorització

  • Expectatives i experiències prèvies en l'acompanyament de l'estudiantat en pràctiques

  • Competències i funcions del tutor o tutora de pràctiques

 

Mòdul 3. Acollida de l'estudiantat en pràctiques

  • Estratègies per facilitar la integració de l'estudiant al centre de pràctiques

  • Disseny i implementació d'un pla d'acollida

 

Mòdul 4. Seguiment i avaluació de l'estudiantat

  • Estratègies de seguiment individualitzat adaptades a les necessitats de cada estudiant

  • Tècniques d'avaluació i retorn formatiu

 

Mòdul 5. Ètica i deontologia en la pràctica professional

  • Principis ètics en la psicologia i l'educació

  • Gestió de dilemes ètics en la supervisió de l'estudiantat en pràctiques

 

Mòdul 6. Innovació i millora de l'experiència de pràctiques 

  • Aplicació de metodologies innovadores en la tutorització de pràctiques

  • Reflexió sobre les bones pràctiques en l'acompanyament de l'estudiantat

 

Resultats d'aprenentatge

Una vegada acabis el curs, hauràs obtingut els resultats d'aprenentatge següents:

  • Reconèixer la importància del Pràcticum en la formació de futurs i futures professionals de la psicologia i l'educació, així com els principis de qualitat associats a la seva supervisió. 

  • Identificar els teus punts forts i les àrees de millora com a professional i com a tutor o tutora de pràctiques.

  • Aplicar estratègies de seguiment, avaluació i retorn formatiu adaptades a les necessitats de l'estudiantat.

  • Actuar d'acord amb els principis ètics i deontològics propis de la professió en la supervisió del Pràcticum. 

  • Incorporar metodologies innovadores i reflexionar sobre les bones pràctiques en la supervisió i millora contínua del Pràcticum.


Aquest curs correspon al nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de màster.

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 

Aquest programa no forma part d'un itinerari acadèmic
Professorat

Direcció del programa

  • Clara Selva Olid

    Doctorat en Psicologia Social. Màster en Gestió dels Recursos Humans. Titulada en Psicologia. Professora responsable del Pràcticum. Experta en trajectòries professionals; pràctiques professionals; lideratge; gènere. Membre del grup de recerca PETRO Research Group.

Sortides professionals

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

Els objectius específics del curs són: 

  • Reforçar la qualitat de la tutorització del Pràcticum als centres col·laboradors.

  • Proporcionar eines per a l'acollida, el seguiment i l'avaluació de l'estudiantat en pràctiques.

  • Promoure la reflexió sobre la pràctica professional i la identificació de bones pràctiques.

  • Incorporar criteris ètics, deontològics i de millora contínua en la supervisió del Pràcticum.

  • Enfortir la col·laboració entre la Universitat i els centres de pràctiques.

En definitiva, aquesta microcredencial s'inscriu en la visió institucional d'enfortir la relació Universitat-entorn professional a través de la formació i la certificació compartida.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

La formació s'adreça a tutors i tutores externs i a professionals de centres col·laboradors amb la UOC que participen en l'acollida i el seguiment de l'estudiantat de Pràcticum.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents: 

  • Tutoritzar l'estudiantat

  • Planificar

  • Planificar una avaluació

  • Respectar el codi deontològic d'una organització

  • Elaborar processos d'innovació

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius

Sortides professionals

Aquesta microcredencial reforça el desenvolupament professional de les persones que exerceixen funcions de tutorització i supervisió de pràctiques en l'àmbit de la psicologia i l'educació, especialment en:

  • Centres educatius i socioeducatius.

  • Serveis psicològics, psicopedagògics i d'orientació.

  • Entitats socials i comunitàries.

  • Centres i serveis que acullen estudiantat en pràctiques universitàries.

  • Equips professionals responsables de l'acollida, el seguiment i l'avaluació del Pràcticum.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Requisits d'accés

Titulació d'accés

Per accedir al curs, cal formar part de l'equip d'un centre extern col·laborador amb el Pràcticum de la UOC. Es recomana que la microcredencial la cursi tot l'equip del centre, per afavorir una experiència formativa coherent i optar al Segell d'Excel·lència. També s'adreça al professorat col·laborador vinculat al Pràcticum.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

L'estudiantat que superi aquest curs obtindrà una microcredencial, un certificat signat electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació duta a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És un certificat en format digital i portable, que permet compartir-lo fàcilment amb ocupadors, si s'està buscant feina, o amb centres de formació, si es vol demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar formant-se.

  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.

  • Es pot enllaçar fàcilment des del currículum i compartir en xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial certifica l'assoliment de competències específiques. 

En acabar el curs, obtindràs una acreditació individual que reconeix la teva formació en mentoria professional i acompanyament de l'estudiantat en pràctiques.

Aquesta acreditació es formalitza mitjançant el Certificat de qualitat en mentoria professional, que reconeix la formació adquirida en la tutorització de l'estudiantat del Pràcticum.

Quan el 51 % o més dels professionals d'un centre col·laborador hagin superat la microcredencial, el centre podrà obtenir el Segell d'Excel·lència, que reconeix el seu compromís amb la qualitat en l'acollida i l'acompanyament de l'estudiantat en pràctiques.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
625 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

