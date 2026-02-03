Curso de Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Nivel Básico (A1)

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Curso Online de Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Nivel Básico (A1)

Presentación

En un entorno empresarial y profesional cada vez más complejo, volátil y digitalizado, la capacidad de tomar decisiones acertadas se ha convertido en el activo más valioso de cualquier perfil de gestión o liderazgo. Este curso de Inteligencia artificial para la toma de decisiones, integrado en el ecosistema del UOC Skills Lab, ha sido diseñado específicamente para dotarte de las herramientas clave que te permitirán evolucionar como líder y destacar en la gestión de equipos altamente motivados y orientados a resultados.

El principal objetivo de esta formación es ofrecerte una visión estratégica que combina la potencia de las nuevas tecnologías con las habilidades humanas más esenciales. A lo largo del programa, aprenderás cómo la inteligencia artificial (IA) puede actuar como un catalizador de tu eficiencia, y puede permitirte analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y minimizar los sesgos cognitivos que a menudo afectan al juicio humano. No se trata solamente de entender la tecnología, sino de saber aplicarla para crear un entorno de trabajo positivo y productivo que facilite el desarrollo del talento y la colaboración.

En un entorno empresarial y profesional cada vez más complejo, volátil y digitalizado, la capacidad de tomar decisiones acertadas se ha convertido en el activo más valioso de cualquier perfil de gestión o liderazgo. Este curso de Inteligencia artificial para la toma de decisiones, integrado en el ecosistema del UOC Skills Lab, ha sido diseñado específicamente para dotarte de las herramientas clave que te permitirán evolucionar como líder y destacar en la gestión de equipos altamente motivados y orientados a resultados.

El principal objetivo de esta formación es ofrecerte una visión estratégica que combina la potencia de las nuevas tecnologías con las habilidades humanas más esenciales. A lo largo del programa, aprenderás cómo la inteligencia artificial (IA) puede actuar como un catalizador de tu eficiencia, y puede permitirte analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y minimizar los sesgos cognitivos que a menudo afectan al juicio humano. No se trata solamente de entender la tecnología, sino de saber aplicarla para crear un entorno de trabajo positivo y productivo que facilite el desarrollo del talento y la colaboración.

Los cursos del UOC Skills Lab te permiten desarrollar el uso de la IA para la toma de decisiones y otras competencias clave para tu desarrollo profesional, a partir de tus habilidades actuales y hasta el nivel más avanzado.

Microcredenciales

Este curso otorga una microcredencial.

Prueba de nivel

¡Haz la prueba de nivel para determinar el nivel que te corresponde!

Estudiar esta microcredencial en la UOC te permite dominar la IA desde un enfoque humanista y práctico, y situarte al frente del mercado laboral. A diferencia de formaciones puramente técnicas, nuestro modelo combina el rigor académico con la experiencia de líderes en activo, con el objetivo de garantizar una aplicación inmediata en la gestión de equipos. Aprenderás a delegar tareas optimizables en la tecnología para centrarte en el liderazgo estratégico y el talento. El formato flexible y 100 % en línea se adapta a tu ritmo y te ofrece una certificación ágil que valida tus competencias de futuro.

El curso de Inteligencia artificial para la toma de decisiones de la UOC te permite desarrollar y perfeccionar progresivamente esta habilidad con el acompañamiento de profesorado experto y con una metodología en línea basada en recursos en formato visual y videorretos, con los que podrás poner en práctica los distintos aspectos clave de esta habilidad.

Este curso se orienta a mejorar las siguientes competencias profesionales.

Estudiar esta microcredencial en la UOC te permite dominar la IA desde un enfoque humanista y práctico, y situarte al frente del mercado laboral. A diferencia de formaciones puramente técnicas, nuestro modelo combina el rigor académico con la experiencia de líderes en activo, con el objetivo de garantizar una aplicación inmediata en la gestión de equipos. Aprenderás a delegar tareas optimizables en la tecnología para centrarte en el liderazgo estratégico y el talento. El formato flexible y 100 % en línea se adapta a tu ritmo y te ofrece una certificación ágil que valida tus competencias de futuro.

El curso de Inteligencia artificial para la toma de decisiones de la UOC te permite desarrollar y perfeccionar progresivamente esta habilidad con el acompañamiento de profesorado experto y con una metodología en línea basada en recursos en formato visual y videorretos, con los que podrás poner en práctica los distintos aspectos clave de esta habilidad.

Este curso se orienta a mejorar las siguientes competencias profesionales.

Consulta el apartado de conocimientos previos para confirmar que este es tu nivel.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 2

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Sesión informativa video link

Sesión informativa

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Curso de Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Nivel Básico (A1)

Programa académico

Programa académico

Este curso consta de 2 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 50 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de dos meses.

Contenidos

  • Comprensión de la IA en la toma de decisiones.
  • Datos, información y juicio humano.
  • La IA en la toma de decisiones cotidianas. 

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

  • Comprender qué es la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, e identificar su funcionamiento básico y el tipo de decisiones en las que puede intervenir.
  • Diferenciar entre datos, información y juicio humano, y entender cómo se transforman los datos en información útil y qué papel tiene el criterio humano en la interpretación y la decisión final.
  • Identificar el uso de la IA en la toma de decisiones cotidianas, reconocer ejemplos concretos y valorar su impacto en el día a día.

Programa académico


Este curso consta de 2 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 50 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de dos meses.

Contenidos

  • Comprensión de la IA en la toma de decisiones.
  • Datos, información y juicio humano.
  • La IA en la toma de decisiones cotidianas. 

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

  • Comprender qué es la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, e identificar su funcionamiento básico y el tipo de decisiones en las que puede intervenir.
  • Diferenciar entre datos, información y juicio humano, y entender cómo se transforman los datos en información útil y qué papel tiene el criterio humano en la interpretación y la decisión final.
  • Identificar el uso de la IA en la toma de decisiones cotidianas, reconocer ejemplos concretos y valorar su impacto en el día a día.

Este curso corresponde al nivel 5 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de pregrado.

Duración

Los cursos de soft skills de la UOC Skills Lab tienen una duración de 2 meses.

Cada curso es de 2 créditos ECTS y prevé una dedicación del estudiante de 50 horas (25 horas por crédito).

Este programa no forma parte de un itinerario académico

En el UOC Skills Lab encontrarás cursos prácticos y aplicados para desarrollar y perfeccionar tus habilidades únicas, y lograrás tu máximo potencial en un mundo laboral en cambio constante.

Ofrecemos formación en las habilidades más solicitadas actualmente en el ámbito profesional:

  • Creatividad.
  • Inteligencia emocional.
  • Gestión del cambio.
  • Liderazgo y gestión de equipos. 
  • Resolución de conflictos.
  • Comunicación efectiva.
  • Inteligencia artificial para la toma de decisiones.

Cada habilidad está estructurada en seis cursos o niveles, a fin de que puedas avanzar a tu ritmo y en función de tus objetivos:

  • Cursos A1 y A2: niveles básicos.
  • Cursos B1 y B2: niveles intermedios.
  • Cursos C1 y C2: niveles avanzados.

Combina los cursos para desarrollar tus competencias personales e impulsa tu trayectoria profesional.
Curso de Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Nivel Básico (A1)

Profesorado

Dirección de estudios

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Ingeniería Química, Máster en Química Experimental e Ingeniero químico industrial por la Universidad de Barcelona. Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela Europea de Negocios. Máster en Prevención De Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Curso de Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Nivel Básico (A1)

Salidas profesionales

Objetivos

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

El objetivo de este curso es desarrollar la capacidad de toma de decisiones estratégicas y potenciar las habilidades necesarias para integrar la inteligencia artificial en la gestión de equipos, desde el análisis crítico de datos y la reducción de sesgos hasta la optimización de procesos y el refuerzo del liderazgo humano en entornos digitales.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Este curso puede ser interesante para cualquier persona que quiera entender las claves de la toma de decisiones con apoyo de la inteligencia artificial y adquirir las habilidades necesarias para utilizarla de forma efectiva y crítica.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

Competencias

  • Tomar decisiones empresariales estratégicas. 
  • Tomar decisiones basadas en datos. 
  • Tomar decisiones operativas de forma autónoma. 
  • Conocer los principios de la inteligencia artificial.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Salidas profesionales

Este curso puede ser interesante para cualquier persona que quiera adquirir las habilidades necesarias para ser un buen líder y gestionar equipos de forma efectiva.

La habilidad de inteligencia artificial para la toma de decisiones es especialmente necesaria y valorada en los siguientes perfiles profesionales:

  • Gerentes y directivos de empresas y organizaciones.
  • Líderes de grupos de trabajo.
  • Directores de proyecto, project managers y program managers.
  • Profesionales del ámbito de los recursos humanos.
  • Profesionales del ámbito de la consultoría, dedicados a asesorar organizaciones en procesos de cambio o transformación.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curso de Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Nivel Básico (A1)

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

El acceso a este curso es abierto y, por lo tanto, no es necesario tener una titulación previa para cursarlo.
Potencia tu carrera profesional

La formación permanente de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos.

Titulación

El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite reconocer créditos en varios programas de posgrado de Economía y Empresa de la UOC, en caso de que quieras continuar la formación.

Titulación


El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite reconocer créditos en varios programas de posgrado de Economía y Empresa de la UOC, en caso de que quieras continuar la formación. 

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

Curso de Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Nivel Básico (A1)

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Para validar tu nivel previo, tendrás que hacer la prueba de nivel de la habilidad o habilidades de las que quieres matricularte.

Una vez hecha la prueba de nivel, podrás matricularte del curso.

Información sobre el desistimiento de matrícula

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
292,8 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

El comprobante de la transferencia se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago.

Si elegís el pago por transferencia fraccionada, debéis hacer un ingreso con los datos siguientes:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES 15-0049-1806-9121-1186-9374

 

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera (transferencia, domiciliación o tarjeta de crédito).

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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