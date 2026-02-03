La Jornada de Innovación TIC en el Sector de la Salud celebra este año su primera edición, que tendrá lugar el 29 de abril en el Auditorio del Tecnocampus de Mataró. Está coorganizada por el CTecno y el Clúster Digital y cuenta con el apoyo de ACCIÓ.

El objetivo de este evento es crear un espacio de debate que, en palabras de los organizadores, valore «el impacto de la tecnología en el ámbito de la salud, tanto desde la óptica del tratamiento de los datos como desde la tecnología aplicada a la cirugía».

Jordi Conesa, coordinador del ámbito de Ciencia de Datos en Salud del eHealth Center, que se centra en fomentar el uso del análisis de datos para promocionar la salud y el bienestar personalizados, moderará la primera mesa redonda de la jornada. Tratará sobre «La gestión de los datos en el ámbito sanitario» y participarán Giovana Gavidia, Javier Creus, Maria Àngels Barbarà, Pere Clavé, Itziar Lecuona y Esther Noda.