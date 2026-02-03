L'eHealth Center participarà en la Jornada d'Innovació TIC, coorganitzada pel CTecno i el Clúster Digital
La Jornada d'Innovació TIC en el Sector de la Salut celebra enguany la seva primera edició, que tindrà lloc el 29 d'abril a l'Auditori del Tecnocampus de Mataró. Està coorganitzada pel CTecno i el Clúster Digital i rep el suport d'ACCIÓ.
L'objectiu d'aquest esdeveniment és crear un espai de debat que, en paraules dels organitzadors, valori «l'impacte de la tecnologia en l'àmbit de la salut, tant des de l'òptica del tractament de les dades com des de la tecnologia aplicada a la cirurgia».
Jordi Conesa, coordinador de l'àmbit de Ciència de Dades en Salut de l'eHealth Center, que se centra a fomentar l'ús de l'anàlisi de dades per a promocionar la salut i el benestar personalitzats, moderarà la primera taula rodona de la jornada. Tractarà sobre «La gestió de les dades en l'àmbit sanitari» i hi participaran Giovana Gavidia, Javier Creus, Maria Àngels Barbarà, Pere Clavé, Itziar Lecuona i Esther Noda.