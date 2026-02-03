La UOC viaja a Harvard

Los expertos del eHealth Center Marta Aymerich y Manuel Armayones han sido invitados al Barcelona Innovation Day, que se celebrará en la Universidad Harvard (Boston) el próximo 31 de mayo. El acto se centrará especialmente en los campos de las ciencias de la salud y la inteligencia artificial.

La jornada —impulsada por el SciTech DiploHub con la colaboración de la Harvard Kennedy School, la Delegación del Gobierno de Cataluña en Estados Unidos, ACCIÓ y Biocat— celebra este año la primera edición. Será la mayor exhibición del ecosistema de conocimiento e innovación de Barcelona que ha habido hasta día de hoy en el extranjero y contará con la asistencia de los expertos del eHealth Center.

El evento unirá a representantes del sector académico y de instituciones públicas, empresas emergentes e industria de Barcelona y de Boston con los objetivos de fortalecer las relaciones entre ambos ecosistemas de conocimiento, promover la excelencia en la investigación y mostrar las mejores prácticas en ciencia, tecnología e innovación.

¡Consultad el programa completo de la jornada!