La UOC viatja a Harvard
Els experts de l’eHealth Center Marta Aymerich i Manuel Armayones han estat convidats al Barcelona Innovation Day, que se celebrarà a la Universitat Harvard (Boston) el pròxim 31 de maig. L’acte se centrarà especialment en els camps de les ciències de la salut i la intel·ligència artificial.
La jornada —impulsada pel SciTech DiploHub amb la col·laboració de la Harvard Kennedy School, la Delegació del Govern de Catalunya als Estats Units, ACCIÓ i Biocat— celebra enguany la primera edició. Serà l’exhibició de l’ecosistema de coneixement i innovació de Barcelona més gran que hi ha hagut fins ara a l’estranger i hi assistiran els experts de l’eHealth Center.
L’esdeveniment unirà representants del sector acadèmic i d’institucions públiques, empreses emergents i indústria de Barcelona i de Boston amb els objectius d’enfortir les relacions entre tots dos ecosistemes de coneixement, promoure l’excel·lència en la recerca i mostrar les millors pràctiques en ciència, tecnologia i innovació.
Consulteu el programa complet de la jornada!