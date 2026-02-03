La Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) es una disciplina que abarca tanto los niveles educativos preuniversitarios (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato), como la didáctica universitaria (Grado, Máster, Postgrado) y la enseñanza a adultos reglada y no reglada (EOI, cursos para personas migrantes, formación continua, etc.).

Dentro de este marco multinivel, proponemos las siguientes líneas de investigación en DLL desde una perspectiva no androcéntrica y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

1. Didáctica de las lenguas:

- enseñanza y aprendizaje de lenguas en contextos multilingües (L1, L2)

- didáctica de lenguas extranjeras, como CLE o ELE.

2. Didáctica de la literatura:

- educación literaria en contextos multiculturales: teoría, metodologías, prácticas.

- dimensión sociocultural de la literatura, canon y currículum educativo.

- interrelación de la literatura con otras disciplinas en la práctica educativa.

3. Sociolingüística educativa:

- didáctica de la sociolingüística

- actitudes lingüísticas, creencias, etc. de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias, etc.).

4. Recursos para la DLL:

- análisis de los materiales didácticos existentes y elaboración de nuevos recursos, analógicos o digitales.

- las humanidades digitales y sus aplicaciones en la DLL.

5. Intersección entre lengua, literatura, cultura en la práctica educativa.

6. La DLL desde una perspectiva histórica, transnacional o comparada.

7. La DLL y el fomento de la lectura.