Comunicación
PROPUESTA DE TESIS
Comunicación, ciudad y ciudadanía
Esta línea de investigación se centra en el estudio de la construcción de discursos sobre la ciudad y/o la ciudadanía en la era digital. Este enfoque surge del interés por analizar la construcción de la esfera pública en el ámbito urbano y el derecho a la ciudad. En este marco, tienen cabida las tesis doctorales sobre el papel de la comunicación en los siguientes ámbitos:
- Voces subalternas y márgenes urbanos.
- Redes de cuidado en la ciudad.
- La acción comunicativa como activismo social en el contexto urbano.
- Narrativas audiovisuales y ciudad.
- Las mujeres y el derecho a la ciudad.
- Metodologías participativas y estudios urbanos.
PROPUESTA DE TESIS
Organización de eventos y protocolo
Las empresas e instituciones son cada vez más conscientes de la importancia de establecer buenas relaciones y una comunicación eficaz con todos sus públicos y grupos de interés. Por ello, la organización de eventos y el protocolo son herramientas clave para gestionar la comunicación y contribuir al éxito de la misión y visión de cada organización.
Desde un enfoque académico, esta línea de investigación aborda la conceptualización del protocolo y su implementación a partir de las normas existentes, tanto desde un punto de vista teórico como aplicado. El estudio también se centra en los aspectos ceremoniales y organizativos de los eventos corporativos, considerando los diferentes tipos de eventos, que incluyen actos oficiales, conferencias, jornadas de puertas abiertas, ferias comerciales, entre otros, así como las nuevas tendencias que se están adoptando en este sector en crecimiento.
Investigador
- Dr. Ferran Lalueza
flalueza@uoc.edu
- Dra. Elisenda Estanyol
eestanyol@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Relaciones institucionales, reputación y responsabilidad social corporativa
En la actualidad, las organizaciones necesitan establecer, mantener y consolidar relaciones fluidas, positivas y productivas con aquellas empresas públicas y privadas que pueden influir en sus actividades y/o sobre las cuales desean tener algún tipo de influencia para promover sus propios intereses. Este es el ámbito de las relaciones institucionales, que constituye uno de los ejes temáticos de esta línea de investigación.
A través del desarrollo efectivo de estas relaciones institucionales y otras estrategias de comunicación, las organizaciones tienen la posibilidad de fortalecer su reputación, definida como una construcción mental colectiva en torno a su trayectoria y la capacidad de cumplir con las expectativas de su público estratégico y/o sus grupos de interés. La reputación y sus implicaciones son el segundo eje de esta línea de investigación.
Finalmente, hoy en día no se puede concebir la reputación sin prestar la debida atención a la responsabilidad social empresarial (RSE). Dado que el público exige cada vez más transparencia y compromiso con las cuestiones medioambientales y sociales, las organizaciones deben trabajar en sus estrategias de comunicación para demostrar esta responsabilidad y la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la ONU.
Investigador
- Dr. Ferran Lalueza
flalueza@uoc.edu
- Dra. Elisenda Estanyol
eestanyol@uoc.edu
- Dr. Marc Compte-Pujol
mcomptepuj@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
La comunicación científica en el ámbito de la ciencia abierta
Como nuevo paradigma científico, la ciencia abierta necesita entender cómo evolucionarán las formas tradicionales de comunicación de la ciencia para llegar al público en general y también para permitirle participar en el diseño de la propia investigación. La comunicación de la ciencia puede aportar nuevas narrativas y herramientas que ayuden a que el conocimiento, principalmente en forma de monografías y artículos académicos, llegue a los diferentes sectores de la sociedad. Además, puede incluir trabajos sobre bibliometría alternativa a las citas, a menudo basados en métricas de redes sociales, así como formas de comunicación científica que promuevan nuevas maneras de evaluar el impacto social de la investigación.
PROPUESTA DE TESIS
Estudios críticos sobre cultura digital, diseño y comunicación en red
Mediaccions es un grupo de investigación interdisciplinario dedicado al estudio de la cultura y la comunicación digital. Nuestra visión implica un enfoque crítico sobre la creación colectiva y las prácticas cotidianas en línea como fuente de conocimiento transformador que contribuye a la comprensión de las formas actuales de comunicación.
Utilizamos una aproximación metodológica diversa e innovadora basada en la etnografía e incluyendo tanto métodos digitales como otros basados en la acción y la participación ciudadana. Desde una perspectiva más amplia, los candidatos pueden dedicarse al estudio de:
- Prácticas creativas participativas y colectivas, sus procesos y estructuras tanto dentro como fuera de las industrias culturales y creativas.
- Laboratorios ciudadanos, comunidades, creatividad DIY y procesos autogestionados de acción cultural.
Nuestra principal línea de investigación es:
Sostenibilidad, storytelling y diseño: estudiamos el papel del storytelling y de las acciones de diseño como una forma de expresar y comunicar cuestiones medioambientales y de sostenibilidad, desde el activismo cotidiano a través de los medios sociales, los imaginarios de futuro sobre el cambio climático y la sostenibilidad, el giro narrativo en la comunicación medioambiental, y las metodologías creativas para fomentar la imaginación colectiva sobre futuros posibles y para crear nuevos espacios de debate y acción pública mediante el storytelling, la construcción de mundos, las historias de ficción ("what if"), la reimaginación de ciudades y zonas rurales, etc.
Investigador
- Dra. Gemma San Cornelio
gsan_cornelio@uoc.edu
- Dr. Antoni Roig
aroigt@uoc.edu
- Dr. Efrain Foglia
efogliar@uoc.edu
- Dra. Lluc Massaguer
lmassaguerb@uoc.edu
- Dra. Elena Bartomeu
ebartomeum@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Estudios de diseño
Investigamos los límites disciplinarios del diseño y su expansión a otros campos del conocimiento, adentrándonos en los cambios metodológicos, los procesos de investigación y el pulso político de la práctica del diseño en el siglo XXI. Estudiamos el impacto de Internet en el diseño y cómo ha cambiado la forma de producción, distribución, perfiles profesionales y la investigación en una sociedad interconectada e interdependiente. Invitamos a los candidatos a explorar los siguientes temas:
- Diseño abierto.
- Tecnología y diseño.
- Enseñanza del diseño.
- Métodos de diseño.
- Innovación en el diseño de marcas. Disseny obert.
- Tecnologia i disseny.
- Ensenyament del disseny.
- Mètodes de disseny.
- Innovació en el disseny de marques.
Investigador
- Dr. Efrain Foglia
efogliar@uoc.edu
- Dra. Lluc Massaguer
lmassaguerb@uoc.edu
- Dra. Gemma San Cornelio
gsan_cornelio@uoc.edu
- Dra. Elena Bartomeu
ebartomeum@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Storytelling experiencial
Investigamos el papel de las historias, los nuevos formatos narrativos y las formas colectivas de contar historias a nivel de conceptualización, diseño, desarrollo y experiencia. Queremos observar la centralidad de las narrativas desde una perspectiva social, en diferentes ámbitos creativos y profesionales, ya que articulan formas expresivas y personales, su interrelación con sus públicos, así como su potencial para generar imaginarios alternativos y futuros posibles.
- Proyectos transmedia y transmodales, narrativas digitales (historias ambientadas en medios sociales).
- Personajes de ficción en Twitter.
- Proyectos de medios híbridos.
- Realidad alternativa y experiencias narrativas inmersivas.
- Juegos de narración, podcasting, etc. Projectes transmedials i transmodals, narratives digitals (històries ambientades en llocs de mitjans socials)
- Personatges de ficció en Twitter
- Projectes de mitjans híbrids
- Realitat alternativa i experiències narratives immersives
- Jocs de narració, podcasting, etc.
PROPUESTA DE TESIS
Comunicación, diversidad e inclusión social
La presente propuesta invita a los candidatos al doctorado interesados a explorar las múltiples dimensiones de la diversidad -incluyendo los procesos de visibilidad e invisibilidad, inclusión y exclusión social- y cómo se configuran en las dinámicas de comunicación contemporáneas. Se invita a los candidatos a explorar, entre otros temas:
- Representaciones discursivas y visuales de la diferencia y la diversidad.
- Género y comunicación.
- Alfabetización emergente e inclusión social.
- Pedagogía crítica y comunicación inclusiva.
PROPUESTA DE TESIS
Comunicación especializada: estrategias lingüísticas para favorecer la comprensión de textos especializados
La comunicación entre especialistas en un campo y receptores no expertos siempre ha sido una cuestión compleja y no exenta de problemas. Los dominios cognitivos de ambos interlocutores son diferentes y el emisor debe ser capaz de adaptar su discurso para hacerlo comprensible al receptor no especializado.
Con esta línea de investigación se pretende analizar, desde la perspectiva de la lingüística, los factores que los especialistas deben tener en cuenta al elaborar textos escritos desde su campo de especialización pero dirigidos a personas no expertas. El objetivo es detectar aquellas estrategias lingüísticas que deben aplicarse para evitar problemas de comprensión que dificulten una comunicación eficaz. Aunque el estudio se realiza desde una perspectiva lingüística, también se considera la dimensión cognitiva de la comunicación especializada.
Los ámbitos especializados que se proponen para la investigación son los del derecho y la medicina, dado que es fundamental que los destinatarios comprendan bien los textos que reciben en estos campos. No obstante, es posible acordar trabajar en otros campos especializados.
PROPUESTA DE TESIS
Narrativas sobre la crisis medioambiental
Investigación sobre comunicación medioambiental orientada a la participación ciudadana. Proyectos en dos líneas:
- Métodos participativos, gamificación y co-diseño de experiencias sobre este tema.
- Storytelling en redes sociales a partir de narrativas personales y perfiles emergentes de activismo.
Estamos abiertos a desarrollar tesis en otras líneas que profundicen en estas temáticas y tengan impacto social.
Investigador
- Dra. Gemma San Cornelio
gsan_cornelio@uoc.edu
- Dr. Antoni Roig
aroigt@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Industrias creativas y prácticas culturales
Exploramos cómo las industrias creativas (incluyendo cine, audiovisual, música y medios sonoros) están reconfigurando sus modelos de producción, distribución y consumo en un contexto de disrupción tecnológica. También examinamos cómo las prácticas culturales emergentes y las nuevas formas de consumo cultural (como el streaming y las plataformas digitales) están transformando la cultura contemporánea. Algunos temas clave son: culturas de producción; prácticas culturales emergentes y audiencias digitales; economía política de las industrias creativas; impacto de la tecnología en la creación y el consumo; y diversidad, accesibilidad e inclusión en las industrias creativas.
Investigador
- Dra. Judith Clares-Gavilán
jclares@uoc.edu
- Dr. Jordi Sánchez-Navarro
jsancheznav@uoc.edu
- Dr. Daniel Aranda
darandaj@uoc.edu
- Dra. Lola Costa Gálvez
dcostaga@uoc.edu
- Dr. Manel Jiménez-Morales
manel.jimenez@uoc.edu
- Dra. Silvia Martínez-Martínez
smartinezmartinez1@uoc.edu
- Dra. Cristina Pujol Ozonas
cpujolo@uoc.edu
- Dra. Marta Lopera Mármol
mloperama@uoc.edu
PROPUESTA DE TESIS
Estudios del juego y experiencias lúdicas
Los estudios del juego (Game Studies) tienen como objetivo examinar los aspectos culturales, sociales, psicológicos, estéticos, económicos y técnicos de los juegos (digitales o no), su diseño y su impacto en la sociedad. Nos interesa profundizar en temas relacionados con la teoría del juego, los estudios narrativos, la Ludología vs. Narratología, el análisis del impacto cultural de los juegos (identidades, culturas, ideologías), el diseño de juegos o la economía y la industria del videojuego (microtransacciones, modelos freemium, etc.). También se contemplan los fenómenos incluidos en la “Gamificación de la Cultura”, como la gamificación, los juegos serios, el “game thinking”, el “playful design”, las simulaciones o los “pervasive games”, en cualquier de sus aplicaciones (entretenimiento, aprendizaje, persuasión o motivación, concienciación, bienestar físico o mental, etc.).
PROPUESTA DE TESIS
Ciudadanía, activismos digitales y aprendizajes sociales
Abordamos diversos aspectos relacionados con la interacción de la ciudadanía con los medios de comunicación y las plataformas de interacción social, incluyendo las formas de acceso a la información y al conocimiento, poniendo énfasis en las necesidades emergentes de alfabetización mediática, así como en los distintos tipos de activismos sociales y políticos que se desarrollan en estos medios y plataformas. Las nuevas formas de acceder y difundir información plantean desafíos tanto para los profesionales de la información y la comunicación como para la ciudadanía que utiliza estos medios, destacando fenómenos como la desinformación, la propaganda geopolítica (incluyendo aspectos como la difusión de mensajes de odio, el activismo climático y el activismo de género).
Investigador
- Dra. Ana Bernal-Triviño
abernalt@uoc.edu
- Dr. Marc Compte-Pujol
mcomptepuj@uoc.edu
- Dr. Ferran Lalueza
flalueza@uoc.edu
- Dr. Manel Jiménez-Morales
manel.jimenez@uoc.edu
- Dr. Àlex López-Borrull
alopezbo@uoc.edu
- Dra. Silvia Martínez-Martínez
smartinezmartinez1@uoc.edu
- Dra. Mireia Montaña-Blasco
mmontanabl@uoc.edu
- Dra. Sandra Sanz Martos
ssanzm@uoc.edu
- Dr. Daniel Aranda
darandaj@uoc.edu
- Dra. Candela Ollé Castellà
collec@uoc.edu
PROPUESTA DE TESIS
Prácticas en comunicación estratégica e impacto en los públicos
Investigamos el desarrollo de la comunicación corporativa y publicitaria desde una perspectiva tanto estratégica como creativa, explorando cómo las organizaciones y las marcas estructuran sus mensajes y cuál es su impacto en términos reputacionales y en la percepción, el comportamiento y los efectos en los diversos públicos (consumidores, empleados, ciudadanía, etc.), con una atención especial a los más vulnerables. Uno de sus enfoques es la sostenibilidad y la comunicación en ESG, tanto en la creación de contenido como en las prácticas comunicativas, analizando cómo las organizaciones integran la RSC en su narrativa. Otro enfoque es el impacto de estas prácticas comunicativas en el bienestar de sus públicos, especialmente en su salud mental. Temas clave: comunicación interna, comunicación digital, comunicación institucional, comunicación en ESG y sostenibilidad, jóvenes, diversidad, bienestar digital.
Investigador
- Dra. Elisenda Estanyol
eestanyol@uoc.edu
- Dra. Mireia Montaña-Blasco
mmontanabl@uoc.edu
- Dr. Marc Compte-Pujol
mcomptepuj@uoc.edu
- Dr. Ferran Lalueza
flalueza@uoc.edu
PROPUESTA DE TESIS
Cultura visual y estudios culturales
Nos proponemos profundizar en el análisis de la articulación entre medios, sociedad y cultura, atendiendo a los procesos de construcción de subjetividades, identidades y relaciones de poder en la cultura visual contemporánea. Desde un enfoque interseccional y transdisciplinario, examinamos las dinámicas y fenómenos de la cultura visual para estudiar sus configuraciones y redes de relaciones. Algunos temas clave son: el papel de la cultura visual en las sociedades contemporáneas; crítica y representación visual; estudios de género, raza y sexualidad en la cultura visual; cultura visual e identidad; historia cultural de la imagen; estética y ética de las imágenes.
Investigador
- Dr. Cristina Pujol Ozonas
cpujolo@uoc.edu
- Dr. Jordi Sánchez-Navarro
jsancheznav@uoc.edu
- Dr Sonia Herrera Sánchez
sherrerasanc@uoc.edu
PROPUESTA DE TESIS
Investigación a través del diseño: El valor intrínseco del hacer
La investigación a través del diseño es un enfoque de investigación en el que la práctica del diseño se convierte en una vía de indagación, un enfoque para explorar y generar conocimiento. Se centra en la creación y reflexión sobre artefactos de diseño, utilizando estos artefactos para explorar ideas y generar conocimientos.
Esta propuesta de investigación invita a los candidatos a doctorandos a implicarse en una investigación transdisciplinaria y aplicada que aborde los retos sociales, culturales y tecnológicos actuales a través del valor intrínseco del hacer. Desde una perspectiva amplia, los candidatos pueden trabajar en:
- El diseño como indagación, creando artefactos no solo como productos funcionales, sino también para generar conocimiento, conceptos o críticas.
- Enfatizar los artefactos que no solo son soluciones prácticas, sino también partes esenciales de la investigación que proporcionan conocimientos y generan sabiduría según cómo están diseñados.
- Producir conocimiento no limitado a casos individuales; este conocimiento de nivel intermedio incluye conceptos sólidos, patrones o marcos de diseño.
Aquesta proposta de recerca convida els candidats a doctorands a implicar-se en una investigació transdisciplinària i aplicada que abordi els reptes socials, culturals i tecnològics actuals a través del valor intrínsec del fer. Des d’una perspectiva àmplia, els candidats poden treballar en: 1) El disseny com a indagació, creant artefactes no només com a productes funcionals, sinó també per generar coneixement, conceptes o crítiques. 2) Fer èmfasi en els artefactes, que no només són solucions pràctiques, sinó també parts essencials de la recerca que proporcionen coneixements i generen savieses segons com estan dissenyats. 3) Produir coneixement no limitat a casos individuals; aquest coneixement de nivell intermedi inclou conceptes sòlids, patrons o marcs de disseny.
Investigador
- Dra Laia Blasco-Soplon
lblascos@uoc.edu
- Dr Enric Mor
emor@uoc.edu
- Dra. Paloma González Díaz
pgonzalezd@uoc.edu
- Dr Quelic Berga-Carreras
qberga@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Género y desinformación ante el desafío tecnológico
El progreso tecnológico ha transformado profundamente la forma en que la información se produce, se distribuye y se consume. La digitalización de los medios de comunicación, la automatización de los procesos de comunicación y la mediación algorítmica han moldeado un ecosistema informativo caracterizado por la inmediatez, la sobreabundancia y la vulnerabilidad ante la desinformación.
Los sesgos de género incorporados a los algoritmos, el desafío que plantea la inteligencia artificial, las estructuras mediáticas y los contenidos periodísticos reproducen las desigualdades y refuerzan los estereotipos, lo que pone la estabilidad de los derechos humanos en una situación delicada.
Esta propuesta se basa en la premisa de que analizar la desinformación desde una perspectiva de género es esencial para comprender los retos éticos, políticos y tecnológicos de la comunicación contemporánea. El objetivo es contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y la práctica periodística, que pueden hacer frente a la manipulación informativa, y promover a la vez una esfera pública más inclusiva, equitativa y veraz.
PROPUESTA DE TESIS
Comunicación de frontera (comunicación intuitiva, comunicación entre muertos y vivos)
Habitualmente, las investigaciones sobre comunicación se realizan sobre las personas, sus roles y sus funciones sociales. La línea "Comunicación de frontera" se adentra en los fenómenos comunicativos que van más allá de este paradigma. "Comunicación de frontera" estudia e investiga las técnicas de comunicación intuitiva (deudoras de los avances en psicología social y cognitiva sobre reglas heurísticas) y las supuestas comunicaciones entre testigos vivos y difuntos.
PROPUESTA DE TESIS
Estudios críticos sobre la IA
Investigamos la inteligencia artificial como un medio sociotécnico controvertido en el que se negocian el poder, la cultura y la creación de significado. Nuestro enfoque combina la teoría crítica, el análisis cultural y la práctica creativa para cuestionar el papel de la IA en la vida cotidiana de los medios de comunicación, y va hacia perspectivas emancipadoras y especulativas más allá del tecnosolucionismo. Se invita a las personas candidatas a explorar las siguientes líneas de investigación:
- Corriente algorítmica: examen crítico de cómo se convierten los sistemas de IA en una infraestructura de mediación normalizada. Estudiamos el sesgo y la discriminación algorítmica, el capitalismo de vigilancia, el tecnocolonialismo, los sistemas predictivos y la clasificación social, el fandom y la cultura algorítmica, y los mecanismos de viralidad y de tendencias de los contenidos.
- Artes y medios de la IA: exploración de la IA como herramienta creativa y como objeto de investigación artística. Investigamos cómo utilizan, subvierten y reimaginan los artistas y creadores las tecnologías de IA. Las áreas de investigación incluyen: arte generativo y creatividad algorítmica, prácticas de deep fake y medios sintéticos, estética de la IA y cultura posdigital, y creación clave con aprendizaje automático.
- Guerrilla semiológica: investigación centrada en prácticas contrahegemónicas que desvían la IA y resisten ante los sistemas de esta tecnología. Inspirados por el concepto de Umberto Eco, trabajamos con comunidades minoritarias para desarrollar métodos de disidencia semiótica contra la homogeneización algorítmica. Los temas incluyen la apropiación clave de la IA a través de la investigación y la acción participativa, las prácticas adversarias, la creación de conjuntos de datos impulsados por la comunidad y las metodologías experimentales colectivas para imaginarios alternativos.
PROPUESTA DE TESIS
Ecocine y comunicación audiovisual para la sostenibilidad
En un contexto de transformación cultural y de emergencia climática, el cine y las prácticas audiovisuales se convierten en espacios privilegiados para repensar la relación entre las personas, las comunidades y el planeta. Esta línea de investigación explora el papel del cine y de los medios audiovisuales en la construcción de imaginarios de sostenibilidad. Sin embargo, es necesario entenderla en un sentido amplio, dado que integra las dimensiones ecológica, social y económica, así como el desarrollo de prácticas de producción audiovisual más sostenibles y responsables.
La propuesta combina análisis crítico y práctica creativa para abordar de qué forma las narrativas mediáticas representan la sostenibilidad y la justicia ambiental y social, y cómo los procesos de creación pueden contribuir a transformar las formas de producir y consumir cultura. Ofrece un marco interdisciplinario para investigadores y creadores interesados en articular teoría, práctica audiovisual y compromiso social, con el objetivo de generar conocimiento y proyectos orientados a imaginar futuros sostenibles, equitativos e inclusivos.
Posibles líneas de trabajo:
- Análisis crítico de representaciones de la sostenibilidad, la ecología y la justicia social en el cine y los medios audiovisuales.
- Estudio e implementación de prácticas de producción audiovisual sostenibles (ecológicas, económicas y sociales).
- Desarrollo de narrativas sobre sostenibilidad, cuidados y transformación ecosocial.
- Investigación sobre formas colectivas y participativas de producción y recepción de imaginarios sostenibles.
Esta línea ofrece múltiples posibilidades de desarrollo: desde la investigación académica hasta la creación de proyectos audiovisuales y artísticos con impacto social. Pretende consolidar un espacio de trabajo crítico, interdisciplinario y comprometido con la transición sostenible, además de situar el ecocine y la comunicación como ejes centrales para repensar la cultura, la economía y la sociedad del futuro.Possibles línies de treball:
- Anàlisi crítica de representacions de la sostenibilitat, l'ecologia i la justícia social en el cinema i els mitjans audiovisuals.
- Estudi i implementació de pràctiques de producció audiovisual sostenibles (ecològiques, econòmiques i socials).
- Desenvolupament de narratives sobre sostenibilitat, cures i transformació ecosocial.
- Recerca sobre formes col·lectives i participatives de producció i recepció d'imaginaris sostenibles.
Aquesta línia ofereix múltiples possibilitats de desenvolupament: des de la recerca acadèmica fins a la creació de projectes audiovisuals i artístics amb impacte social. Pretén consolidar un espai de treball crític, interdisciplinari i compromès amb la transició sostenible, a més de situar l'ecocinema i la comunicació com a eixos centrals per repensar la cultura, l'economia i la societat del futur.
Investigador
- Dr. Manel Jiménez Morales
mjimenezmor@uoc.edu
- Dra. Marta Lopera Mármol
mloperama@uoc.edu
Grupos de investigación
PROPUESTA DE TESIS
Accesibilidad digital y comunicación multilingüe
Esta línea de investigación se centra en el estudio de la accesibilidad digital en entornos multilingües, entendida como el conjunto de prácticas, tecnologías y estrategias lingüísticas y técnicas que permiten garantizar un acceso equitativo a la información y a los servicios digitales para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades sensoriales, cognitivas o motoras, así como con diferentes perfiles lingüísticos. Desde una perspectiva interdisciplinar, la investigación integra: estudios de traducción, lingüística aplicada, interacción persona-ordenador (IPO) y tecnologías del lenguaje para analizar cómo se produce, localiza, traduce y adapta el contenido digital accesible en contextos multilingües.
Los temas de investigación incluyen, entre otros:
- la accesibilidad lingüística y técnica de sitios web y aplicaciones multilingües
- la Lectura Fácil Web (LFW)
- el impacto de la traducción automática y la inteligencia artificial en la accesibilidad digital
- el desarrollo y la evaluación de herramientas de apoyo a la redacción y la traducción accesibles
El estudio de estos temas puede abordarse desde distintas perspectivas, como la lingüística y traductológica, la ética y social, la tecnológica y de experiencia de usuario (UX/IPO) o la comunicativa, así como desde enfoques orientados a la integración educativa y laboral. Se fomenta especialmente la investigación aplicada orientada a contextos públicos e institucionales, en consonancia con los marcos normativos internacionales (WCAG, legislación europea), y los principios de inclusión social y derechos digitales.