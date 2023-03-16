Y es que el origen de la crisis, además de estar asociado al crecimiento desmesurado del precio de la vivienda, «viene acompañado de un crecimiento muy fuerte del crédito, que conduce a que tanto familias como empresas vinculadas al mundo inmobiliario –sean promotores o constructores– se endeuden mucho», expone Galí.

«Con la crisis, el Banco Central Europeo creo que ha respondido de forma apropiada»

Jordi Galí también explica «la situación sin precedentes de las últimas décadas: la inflación seguía bajando, las tasas de paro aumentaban, el crecimiento era negativo y, por lo tanto, los bancos centrales tenían todos los incentivos para reducir los tipos de interés. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene un límite, y el límite se llama cero. Los tipos de interés no pueden bajar por debajo de cero», dice el experto.

«Los bancos centrales, cuando llegan al límite inferior cero para los tipos de interés oficiales, obviamente ya no pueden reducir este tipo de interés, pero lo que sí pueden hacer es intentar influir sobre las expectativas de los inversores respecto a cuáles serán los tipos de interés oficiales en el futuro.»

Con todo, Galí cree que «el Banco Central Europeo ha respondido de forma apropiada», a pesar de que «quizás más lenta de lo que tendría que haber hecho a la hora de reducir los tipos de interés».

«Todavía estamos lejos de llegar al consenso de qué modelo debe sustituir el neokeynesiano»

Según el economista, la crisis ha cambiado el marco de estudio de la economía. Antes se daba por válido el modelo neokeynesiano, que es «dinámico y de equilibrio general» y comporta que «los salarios y los precios se ajusten gradualmente». Pero estos modelos «ignoran la existencia de un sistema financiero» y, por lo tanto, «no pueden predecir una crisis financiera», apunta Galí.

Actualmente, «la profesión trabaja duro para incorporar en esta clase de modelos –manteniendo algunas de las virtudes que tienen y que se les reconocen claramente– estas fricciones financieras».

La lección se publica, por segundo año, en vídeo para que toda la comunidad UOC (docentes, estudiantes, personal de gestión y alumni) pueda acceder al análisis que el ponente hace del sistema económico actual. El formato pretende impulsar un diálogo participativo por medio de las redes sociales.