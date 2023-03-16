«La demencia es mucho más que una lesión en el cerebro»

Sus primeros estudios universitarios fueron en literatura inglesa. ¿Cómo llegó al mundo de la demencia?

¿Qué reto plantea hoy la demencia en nuestras sociedades?

¿Qué aspectos no le gustan del actual abordaje de la demencia?

¿Qué ha aprendido trabajando con personas con demencia?

¿Cómo los pudieron ayudar?

¿Cómo consiguieron calmarla?

¿Es posible introducir este proceder en la medicina actual?

¿Qué papel tiene la música en las personas con demencia?

¿Qué aconsejaría a un cuidador y a una persona a quien le acaban de diagnosticar Alzheimer?

Tiene que ser duro perder una persona a la que querías y que se convierta en un extraño.

¿Qué quiere decir cuando habla de «tomar riesgos» con una persona que tiene Alzheimer?

¿Qué aportaciones pueden hacer las ciencias sociales en el abordaje de Alzheimer?