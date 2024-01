¿Qué esconde el deep web?

Si hiciéramos un ejercicio para visualizar gráficamente la dimensión que tiene internet, podríamos representar la profundidad mediante un iceberg: la parte superficial o la punta del iceberg (25 %) sería proporcional al internet superficial, aquel regulado por buscadores estandarizados como Google y Yahoo, con los que estamos familiarizados la mayoría de usuarios. Por otro lado, la parte sumergida del iceberg sería proporcional al internet profundo o deep web (75 %), donde paradójicamente se esconde casi la totalidad de la información que puede proporcionar la red, y donde los usuarios pueden navegar anónimamente sin los requerimientos de un usuario avanzado en informática.





¿Cómo se puede acceder al internet profundo?



Para acceder al deep web, hay que descargar un navegador determinado que funciona con dominios propios (acabados en .onion). Los dominios que facilita este navegador se sitúan en varios niveles de profundidad dentro de la red y van cambiando constantemente. Este hecho facilita que el usuario pueda navegar de incógnito tanto por el internet superficial como por el deep web manteniendo su privacidad.





La actividad delictiva tiene lugar en el dark web

El experto en seguridad en la red de la UOC, Jordi Serra, señala que con este navegador «podemos movernos sin dejar rastro por cualquier web de la red. Aprovechando esta característica, muchos usuarios se reservan el derecho para llevar a cabo actividades clandestinas, ilegales, y puramente delictivas».



En este nivel de profundidad «encontramos traficantes de armas, de drogas, de órganos, proxenetas, secuestradores y todo tipo de documentos y páginas ilegales». Este espacio se denomina dark web, un espacio en el que los dominios web están cifrados, y cambian cada poco tiempo, haciendo muy difícil su seguimiento.



El profesor Jordi Serra asegura que se corren muchos riesgos cuando se accede al internet profundo por medio del navegador y no recomienda acceder a él para buscar información académica, recursos de aprendizaje u otros documentos que puedan estar protegidos legalmente.





Riesgos de infecciones



Uno de los inconvenientes del internet profundo es que el usuario no avanzado no tiene la certeza de acceder a la información que realmente quiere encontrar. Así pues, «puede establecer contacto con usuarios no deseados, foros de temática ilegal, virus y troyanos que con mucha probabilidad pueden acceder a su servidor», alerta Serra.





Yihadismo en el internet profundo



Andrés Ortiz, periodista y autor del libro #Yihad. Cómo el Estado Islámico ha conquistado Internet y los medios (Editorial UOC), ha investigado los canales por los que opera Estado Islámico en las entrañas de la información. Y dice que el grupo terrorista domina a la perfección el deep web y allí establece procedimientos de captación.



Desde su experiencia, el deep web y los yihadistas parecen hechos el uno para el otro. Según el experto, «la información se multiplica tanto por los contenidos descarnados y bárbaros que se difunden como por la actividad en foros yihadistas». La posibilidad de navegar y no dejar rastro «da pie a todo tipo de actividades delictivas: contrabando de armas, medicamentos y drogas; redes yihadistas de captación y financiación...», concluye el periodista.