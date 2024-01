Què amaga el deep web?

Si féssim un exercici per visualitzar gràficament la dimensió que té internet, podríem representar-ne la profunditat mitjançant un iceberg: la part superficial o la punta de l'iceberg (25%) seria proporcional a l'internet superficial, aquell regulat per cercadors estandarditzats com Google i Yahoo, amb els quals estem familiaritzats la majoria d'usuaris. D'altra banda, la part submergida de l'iceberg seria proporcional a l'internet profund o deep web (75%), on paradoxalment s'amaga gairebé la totalitat de la informació que pot proporcionar la xarxa, i on els usuaris poden navegar anònimament sense els requeriments d'un usuari avançat en informàtica.





Com es pot accedir a l'internet profund?



Per a accedir al deep web, cal descarregar un navegador determinat que funciona amb dominis propis (acabats en .onion). Els dominis que facilita aquest navegador se situen en diversos nivells de profunditat dintre de la xarxa i van canviant constantment. Aquest fet facilita que l'usuari pugui navegar d'incògnit tant per l'internet superficial com pel deep web mantenint la seva privacitat.





L'activitat delictiva té lloc al dark web



L'expert en seguretat a la xarxa de la UOC, Jordi Serra, assenyala que amb aquest navegador «podem moure'ns sense deixar rastre per qualsevol web de la xarxa. Aprofitant aquesta característica, molts usuaris es reserven el dret per a dur a terme activitats clandestines, il·legals, i purament delictives».



En aquest nivell de profunditat «trobem traficants d'armes, de drogues, d'òrgans, proxenetes, segrestadors i tot tipus de documents i pàgines il·legals». A aquest espai se l'anomena dark web, un espai en què els dominis web són xifrats, i canvien cada poc temps, de manera que és molt difícil fer-ne un seguiment.



El professor Jordi Serra assegura que es corren molts riscos quan s'accedeix a l'internet profund per mitjà del navegador i no recomana accedir-hi per a buscar informació acadèmica, recursos d'aprenentatge o altres documents que puguin estar protegits legalment.





Riscos d'infeccions



Un dels inconvenients de l'internet profund és que l'usuari no avançat no té la certesa d'accedir a la informació que realment vol trobar. Així, doncs, «pot establir contacte amb usuaris no desitjats, fòrums de temàtica il·legal, virus i troians que amb molta probabilitat poden accedir al seu servidor», alerta Serra.





Gihadisme en l'internet profund



Andrés Ortiz, periodista i autor del llibre #Yihad.Cómo el Estado Islámico ha conquistado Internet y los medios de comunicación (Editorial UOC), ha investigat els canals pels quals opera Estat Islàmic en les entranyes de la informació. I diu que el grup terrorista domina a la perfecció el deep web i hi estableix procediments de captació.



Des de la seva experiència, el deep web i els gihadistes semblen fets l'un per a l'altre. Segons l'expert, «la informació es multiplica tant pels continguts descarnats i bàrbars que s'hi difonen com per l'activitat en fòrums gihadistes». La possibilitat de navegar i no deixar rastre «dóna peu a tota mena d'activitats delictives: contraban d'armes, medicaments i drogues; xarxes gihadistes de captació i finançament...», conclou el periodista.