Jesuitas Educación ofrecerá una nueva FP en línea en alianza con la UOC

JE, que tendrá el liderazgo académico de los programas, ofrece actualmente estas titulaciones de forma presencial. La UOC, por medio de la empresa EducaciOnline, facilitará la plataforma, las herramientas tecnológicas y el apoyo metodológico. Con este acuerdo, ambas instituciones formulan una propuesta disruptiva de FP de calidad que va más allá de la oferta actual en lo relativo a la metodología (modelo educativo, tecnología y servicio). «No será una FP más», insisten Josep A. Planell, rector de la UOC, y Xavier Aragay, director general de JE.



La oferta quiere dar servicio a nuevos públicos, fundamentalmente a personas de una edad alrededor de los veinticinco años, en un momento en el que los entornos de aprendizaje experimentan una profunda transformación que plantea el reto de crear alternativas formativas en el campo de la FP a fin de responder a las nuevas necesidades del mundo empresarial.



La propuesta de JE y la UOC también ofrece una alternativa a una parte de la población que no tiene acceso a los estudios presenciales, teniendo en cuenta que la distribución de esta oferta formativa es desigual en el territorio, o bien que, por razones laborales, no pueden seguir los estudios impartidos de forma tradicional.



Además, este proyecto tiene la voluntad de contribuir a ampliar la franja de técnicos superiores, uno de los objetivos que reclama el tejido empresarial y que el país tiene fijado en materia de política educativa, dado que España aún está lejos de poder equipararse con los países europeos de su entorno en cuanto al número de titulados de FP.



Mientras en la UE-27 casi el 47 % de los ciudadanos han cursado estudios secundarios superiores, tanto en España como en Cataluña este porcentaje no llega al 23 %. En la última década, según el Ministerio de Educación, el número de estudiantes en formación profesional de grado superior a distancia se ha incrementado de manera significativa. De hecho, en el curso 2004-2005 se formaban en esta modalidad 3.498 alumnos y en 2014-2015 la cifra ya llega a los 34.885 estudiantes. En Cataluña, según el Departamento de Enseñanza, el número de matriculados del curso 2007-2008 era de 1.340 alumnos y en el curso 2015-2016 ya son 13.400 estudiantes.



Modelo educativo



El proceso de enseñanza-aprendizaje se hará esencialmente mediante el trabajo por proyectos, por el que los alumnos trabajarán activamente y por medio de procesos de descubrimiento por sí mismos y el profesor o profesora tendrá básicamente un papel de dinamizador y mentor (guía), alejándose de la visión clásica del proceso de enseñanza. Los itinerarios formativos serán personalizados y la carga lectiva será flexible y se adaptará al ritmo y a las necesidades del estudiante, que podrá aportar a su itinerario de aprendizaje las competencias de su experiencia laboral, cuando se dé el caso.



La mayoría de los proyectos se realizarán en grupo (trabajo colaborativo), con una carga importante de procesos de aprendizaje entre iguales (la plataforma y las herramientas tecnológicas que aporta la UOC lo harán posible). Se apuesta, pues, por un tipo de aprendizaje conjunto con metodologías que impliquen la resolución de problemas, la participación en el desarrollo de proyectos, la creación conjunta de productos, la discusión y la indagación.





Proceso de evaluación



La evaluación será continua e incluirá tanto la autoevaluación como la coevaluación, además de la evaluación del profesorado. En este sentido, se prevé que a lo largo del proyecto se planifiquen diferentes metas que deben alcanzarse y que no únicamente serán evaluadas, sino que permitirán la reflexión sobre el desempeño de la tarea, tanto individualmente como en grupo.



Se prevé, además, la realización de pruebas presenciales de evaluación, que en un futuro podrían desarrollarse en línea, y un trabajo final. Debe tenerse en cuenta que los estudiantes terminarán los ciclos formativos con una alta capacitación digital, una competencia que reconocen y valoran ampliamente las empresas, los directores de recursos humanos y los headhunters.





Proceso de matrícula continuo



Una de las novedades más destacadas es que la matrícula será continua, con objeto de desestacionalizar la oferta de formación profesional y de permitir que los estudiantes puedan matricularse cuando les vaya mejor o cuando más lo necesiten. Los ciclos se podrán empezar cada mes. Para hacerlo posible, se organizarán adecuadamente los proyectos y seminarios del ciclo.





Orientación profesional



Asimismo, mediante el mentor o mentora, los estudiantes recibirán ayuda y orientación sobre su carrera profesional con vistas a su entrada en el mundo laboral. También tendrán un tutor o tutora que los ayudará en todo el proceso formativo. Se favorecerá, igualmente, un entorno de trabajo en red (networking) con UOC Alumni y la comunidad de alumnos de Jesuitas, y una bolsa de trabajo.





Red de empresas



Una de las ventajas de estos ciclos es que todos contarán con una red de empresas reconocidas y de referencia para realizar prácticas. La formación práctica será presencial, la gestionará la red de centros de FP de JE y se regulará por medio de un convenio con empresas de prestigio. El hecho de que JE tenga una relación estrecha con grandes empresas con implantación en toda España facilitará que los estudiantes puedan efectuar sus prácticas en su área de residencia.



Un consejo asesor velará por la adecuación constante de los estudios a las necesidades del mercado. En este sentido, el cuerpo docente tendrá experiencia profesional previa en el sector.





Oficina de convalidación



Los requisitos de acceso a estos ciclos formativos serán los mismos que se solicitan para acceder a una FP superior presencial. Una oficina de convalidación reconocerá la experiencia formativa y profesional previa de los estudiantes.



Puesto que se trata de una formación superior oficial, los alumnos tendrán acceso a los estudios universitarios una vez superado el ciclo formativo. Las convalidaciones con respecto a los grados quedarán definidas.





Campus virtual



La UOC, por medio de la empresa EducaciOnline, que desde hace más de diecisiete años ofrece formación superior no universitaria para profesionales, acogerá a los estudiantes de estos ciclos formativos en un entorno de campus virtual que incorporará diferentes herramientas que permitirán el trabajo colaborativo, la planificación de los equipos y la comunicación sincrónica, entre otros. El campus responderá a las últimas tendencias en sistemas de enseñanza en línea, que incorporan prestaciones como la movilidad (entorno multidispositivo), la flexibilidad, los contenidos multimedia, la computación en la nube (cloud computing) y el aprendizaje social (social learning).





Horizonte 2020



La nueva apuesta para la FP en línea de JE se enmarca en el programa Horizonte 2020, que se empezó a aplicar durante el curso 2014-2015. Los ocho colegios de Jesuitas de Cataluña, en los que estudian más de trece mil alumnos, se han propuesto extender el nuevo modelo de enseñanza —que sitúa al estudiante en el centro del proceso formativo y elimina asignaturas, exámenes y horarios, además de transformar las aulas y los espacios de los centros— a toda la red en cinco años.



JE ha diseñado un nuevo modelo pedagógico en el que han desaparecido las clases magistrales, los deberes y las clases tradicionales, un proyecto que ha comenzado en las etapas de infantil, primaria y ESO, y que el próximo curso se ampliará a la FP, hasta llegar a toda su oferta educativa.





La FP, la apuesta de los Jesuitas



Los centros de la red de JE imparten veintiséis ciclos formativos de grado superior de doce familias profesionales diferentes (Actividades Físicas y Deportivas, Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Hostelería y Turismo, Imagen y Sonido, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y Mantenimiento de Vehículos), además de quince ciclos formativos de grado medio.



La FP ha sido una apuesta de los Jesuitas desde comienzos del siglo xx. Los centros de JE fueron pioneros en establecer acuerdos con las empresas para que los alumnos pudieran realizar sus prácticas en ellas y, de este modo, tuvieran continuidad en su formación académica, todo ello mucho antes de que la ley fijara las prácticas como obligatorias.



Anualmente se formalizan más de mil setecientos convenios de prácticas de alumnos en empresas y se mantiene relación con un abanico de más de mil quinientas empresas de diferentes ámbitos, donde se hacen desde prácticas, formación ocupacional y a medida y servicios de asesoramiento y reconocimiento hasta procesos de acreditación de competencias para trabajadores. Los centros también están autorizados para dar certificados de profesionalidad.



Actualmente los cuatro campus de JE disponen de dos mil trescientos alumnos de formación profesional inicial.