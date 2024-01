Jesuïtes Educació oferirà una nova FP en línia en aliança amb la UOC

JE, que tindrà el lideratge acadèmic dels programes, ofereix actualment aquestes titulacions de manera presencial. La UOC, per mitjà de l'empresa EducaciOnline, facilitarà la plataforma, les eines tecnològiques i el suport metodològic. Amb aquest acord, totes dues institucions fan una proposta disruptiva d'FP de qualitat que va més enllà de l'oferta actual pel que fa a la metodologia (model educatiu, tecnologia i servei). «No serà una FP més», insisteixen Josep A. Planell, rector de la UOC, i Xavier Aragay, director general de JE.



L'oferta vol donar servei a nous públics, fonamentalment a persones d'una edat aproximada de vint-i-cinc anys, en un moment en què els entorns d'aprenentatge experimenten una profunda transformació que planteja el repte de crear alternatives formatives en el camp de l'FP a fi de respondre a les noves necessitats del món empresarial.



La proposta de JE i la UOC també ofereix una alternativa a una part de la població que no té accés als estudis presencials, tenint en compte que la distribució d'aquesta oferta formativa és desigual al territori, o bé que, per raons laborals, no pot seguir els estudis impartits de manera tradicional.



A més, el projecte té la voluntat de contribuir a eixamplar la franja de tècnics superiors, un dels objectius que reclama el teixit empresarial i que el país té fixats en matèria de política educativa, atès que l'Estat espanyol encara és lluny de poder equiparar-se amb els països europeus de l'entorn pel que fa al nombre de titulats d'FP.



Mentre que a la UE-27 gairebé el 47% dels ciutadans han cursat estudis secundaris superiors, tant a Espanya com a Catalunya aquest percentatge no arriba al 23%. En l'última dècada, segons el Ministeri d'Educació, el nombre d'estudiants en formació professional de grau superior a distància s'ha incrementat de manera significativa. De fet, el curs 2004-2005 es formaven en aquesta modalitat 3.498 alumnes i el 2014-2015 la xifra ja arriba als 34.885 estudiants. A Catalunya, segons el Departament d'Ensenyament, el nombre de matriculats del curs 2007-2008 era de 1.340 alumnes i en el curs 2015-2016 ja són 13.400 estudiants.



Model educatiu



El procés d'ensenyament-aprenentatge es farà essencialment mitjançant el treball per projectes, pel qual els alumnes treballaran activament i per mitjà de processos de descoberta per si mateixos i el professor o professora tindrà bàsicament un rol de dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament. Els itineraris formatius seran personalitzats i la càrrega lectiva serà flexible i s'adaptarà al ritme i a les necessitats de l'estudiant, que podrà aportar al seu itinerari d'aprenentatge les competències de la seva experiència laboral, quan s'escaigui.



La majoria dels projectes es treballaran en grup (treball col·laboratiu), amb una càrrega important de processos d'aprenentatge entre iguals (la plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho han de fer possible). S'aposta, així, per un tipus d'aprenentatge conjunt per mitjà de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.





Procés d'avaluació



L'avaluació serà contínua i inclourà tant l'autoavaluació com la coavaluació, a banda de l'avaluació del professorat. En aquest sentit, es preveu que al llarg del projecte es planifiquin diferents fites que s'han d'assolir i que no solament seran avaluades, sinó que permetran la reflexió sobre l'acompliment de la tasca, tant individualment com en grup.



Es preveu, a més, de dur a terme proves presencials d'avaluació, que en un futur podrien desenvolupar-se en línia, i un treball final. Cal tenir en compte que els estudiants acabaran els cicles formatius amb una alta capacitació digital, una competència que reconeixen i valoren àmpliament les empreses, els directors de recursos humans i els headhunters.





Procés de matrícula continu



Una de les novetats més destacades és que la matrícula serà contínua, amb la voluntat de desestacionalitzar l'oferta de formació professional i de permetre que els estudiants s'hi puguin matricular en el moment en què els vagi millor o quan més ho necessitin. Els cicles es podran començar cada mes. Per a fer-ho possible, s'organitzaran adequadament els projectes i seminaris del cicle.





Orientació professional



Així mateix, mitjançant el mentor o mentora, els estudiants rebran ajuda i orientació sobre la seva carrera professional amb vista a la seva entrada al món laboral. També tindran un tutor o tutora que els ajudarà en tot el procés formatiu. S'afavorirà, igualment, un entorn de treball en xarxa (networking) amb UOC Alumni i la comunitat d'alumnes de Jesuïtes, i una borsa de treball.





Xarxa d'empreses



Un dels avantatges d'aquests cicles és que tots disposaran d'una xarxa d'empreses reconegudes i de referència per a fer-hi pràctiques. La formació pràctica serà presencial, la gestionarà la xarxa de centres d'FP de JE i es regularà per mitjà d'un conveni amb empreses de prestigi. El fet que JE tingui una relació estreta amb grans empreses amb implantació a tot Espanya facilitarà que els estudiants puguin fer les pràctiques en la seva àrea de residència.



Un consell assessor vetllarà per l'adequació constant dels estudis a les necessitats del mercat. En aquest sentit, el cos docent tindrà experiència professional prèvia en el sector.





Oficina de convalidació



Els requisits d'accés a aquests cicles formatius seran els mateixos que es demanen per a accedir a una FP superior presencial. Una oficina de convalidació reconeixerà l'experiència formativa i professional prèvia dels estudiants.



Com que es tracta d'una formació superior oficial, els alumnes tindran accés als estudis universitaris un cop superat el cicle formatiu. Les convalidacions respecte als graus restaran definides.





Campus virtual



La UOC, per mitjà de l'empresa EducaciOnline, que des de fa més de disset anys ofereix formació superior no universitària per a professionals, acollirà els estudiants d'aquests cicles formatius en un entorn de campus virtual que incorporarà diferents eines que permetran el treball col·laboratiu, la planificació dels equips i la comunicació sincrònica, entre altres aspectes. El campus respondrà a les últimes tendències en sistemes d'ensenyament en línia, que incorporen prestacions com la mobilitat (entorn multidispositiu), la flexibilitat, els continguts multimèdia, la informàtica en núvol (cloud computing) i l'aprenentatge social (social learning).





Horitzó 2020



La nova aposta per a l'FP en línia de JE s'emmarca en el programa Horitzó 2020, que es va començar a aplicar durant el curs 2014-2015. Els vuit col·legis de Jesuïtes de Catalunya, en els quals estudien més de tretze mil alumnes, s'han proposat estendre el nou model d'ensenyament —que situa l'estudiant al centre del procés formatiu i elimina assignatures, exàmens i horaris, a més de transformar les aules i els espais dels centres— a tota la xarxa en cinc anys.



JE ha dissenyat un nou model pedagògic en què han desaparegut les classes magistrals, els deures i les classes tradicionals, un projecte que ha començat a les etapes d'infantil, primària i ESO, i que el curs vinent s'ampliarà a l'FP, fins a arribar a tota la seva oferta educativa.





L'FP, l'aposta dels Jesuïtes



Els centres de la xarxa de JE imparteixen vint-i-sis cicles formatius de grau superior de dotze famílies professionals diferents (Activitats Físiques i Esportives, Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Hoteleria i Turisme, Imatge i So, Informàtica i Comunicacions, Instal·lació i Manteniment, Sanitat, Serveis Socioculturals i a la Comunitat i Transport i Manteniment de Vehicles), a banda de quinze cicles formatius de grau mitjà.



L'FP ha estat una aposta dels Jesuïtes des de començament del segle xx. Els centres de JE van ser pioners a establir acords amb les empreses perquè els alumnes hi poguessin fer pràctiques i, d'aquesta manera, tinguessin continuïtat en la seva formació acadèmica, tot això molt abans que la llei fixés les pràctiques com a obligatòries.



Anualment es formalitzen més de mil set-cents convenis de pràctiques d'alumnes a empreses i es té relació amb un ventall de més de mil cinc-centes empreses de diferents àmbits, on es fan des de pràctiques, formació ocupacional i a mida i serveis d'assessorament i reconeixement fins a processos d'acreditació de competències per a treballadors. Els centres també estan autoritzats per a donar certificats de professionalitat.



Actualment els quatre campus de JE disposen de dos mil tres-cents alumnes de formació professional inicial.