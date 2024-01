Una selección de la investigación de la UOC



La UOC propone una semana llena de actividades con el objetivo de compartir con el entorno los últimos avances y reflexiones para ofrecer soluciones a los retos de futuro que plantean las universidades. La UOC Research Week vivirá su pistoletazo de salida el 18 de abril con la presentación de una selección de 21 trabajos de la I+i de la institución en el Research Showcase –en la sede de Castelldefels (av. Carl Friederich Gauss, 5, Parque Mediterráneo de la Tecnología)–. Dará la bienvenida Josep A. Planell, rector de la UOC, y previamente a la presentación de los trabajos, Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, explicará la nueva organización de la actividad de investigación de la UOC. Esta primera jornada finalizará con tres talleres paralelos dirigidos a los estudiantes de doctorado de la UOC para que reciban asesoramiento especializado para llevar a cabo sus tesis.





La igualdad de género e Iberoamérica



El 19 de abril la actividad se trasladará al Palau Macaya (paseo de Sant Joan, 108, Barcelona), donde tendrá lugar la mesa redonda «¿Qué puede hacer la enseñanza del futuro para superar los intereses académicos y ocupacionales basados en el género?», de 10 a 12 h, con la participación de las investigadoras Marta Casanellas Rius, de la Universitat Politècnica de Catalunya; Ursula Kessels, de la Universidad Libre de Berlin; Chandra Muller, de la Universidad de Texas en Austin, y Barbara A. Schneider, de la Universidad Estatal de Michigan. Moderará la mesa Milagros Sáinz, investigadora del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), centro de investigación de la UOC.



De 12.30 a 14 h el mismo Palau Macaya acogerá la mesa redonda, «Estrategias de aprendizaje virtual desde la experiencia de la universidad», con Carlos Fosca, vicerrector administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Perú; Luz Adriana Osorio, directora del Centro de Innovación en Tecnología y Educación y del Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática y Educación de la Universidad de los Andes (Colombia); y Lluís Pastor, director del eLearn Center. Modera la actividad, Pastora Martínez, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la UOC.





Nuevos roles en la red



El tercer día –20 de abril– será protagonizado por el e-learning, puesto que se llevará a cabo la presentación de cuatro proyectos de investigación del eLearn Center, centro de investigación de la UOC. Bajo el título «La última frontera del aprendizaje virtual: tres enfoques que definen la enseñanza del mañana», el acto será acogido en el Palau Macaya a partir de las 9 h y será introducido por David White, jefe de Technology-Enhanced Learning de la Universidad de las Artes de Londres. El mismo White será el ponente de la conferencia «Visitantes y residentes: una mirada a la actividad de los aprendices digitales», que tendrá lugar al día siguiente –21 de abril, a las 9.30 h– en el museo Cosmocaixa (c/ Isaac Newton, 26, Barcelona). White es el creador de los conceptos digital residents y digital visitors, con objeto de explicar las características y los roles de las personas en la red y el uso de la tecnología digital, con lo que se supera el antiguo concepto de nativos digitales.





El futuro de la futura universidad



La última jornada de la UOC Research Week arrancará con la mesa redonda –Palau Macaya, 9.30 h– « El futuro de la universidad, la universidad del futuro », para reflexionar sobre cómo tiene que ser la universidad que ha de venir teniendo en cuenta los cambios globales que se están produciendo en muchos ámbitos. Participarán en ella Martha Burkle, Knowledge and Learning Analytics, Information Technology and Learning Commons en Yukon College; Alec Ian Gershberg, presidente del Programa de Análisis y Gestión de Políticas Urbanas en la Escuela de Milán; María Antonia Huertas , profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC; Michael Power, profesor de la Facultad de Educación en la Universidad Laval, y Barbara A. Schneider, titular de la Cátedra John A. Hannah y profesora distinguida de la Facultad de Educación y del departamento de Sociología de la Universidad Estatal de Michigan. Moderará el acto Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC. A continuación tendrá lugar la conclusión de la UOC Research Week, a cargo de Josep A. Planell, rector de la UOC.





Hay inscripción en las diferentes actividades –todas son completamente gratuitas– de la UOC Research Week con el formulario de inscripción del web del acontecimiento, donde se puede indicar la actividad –o actividades– a las que se quiere asistir.





