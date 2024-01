Una selecció de la recerca de la UOC



La UOC proposa una setmana plena d'activitats amb l'objectiu de compartir amb l'entorn els darrers avanços i reflexions per tal d'oferir solucions als reptes de futur que plantegen les universitats. La UOC Research Week viurà el seu tret de sortida el 18 d'abril amb la presentació d'una selecció de 21 treballs de l'R+I de la institució al Research Showcase –a la seu de Castelldefels (av. de Carl Friederich Gauss, 5, Parc Mediterrani de la Tecnologia)–. Farà la benvinguda Josep A. Planell, rector de la UOC, i prèviament a la presentació dels treballs, Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, explicarà la nova organització de l'activitat de recerca de la Universitat. Aquesta primera jornada finalitzarà amb tres tallers paral·lels adreçats als estudiants de doctorat de la UOC per tal que rebin assessorament especialitzat per a dur a terme les seves tesis.





Igualtat de gènere i Iberoamèrica



El 19 d'abril l'activitat es traslladarà al Palau Macaya (passeig de Sant Joan, 108, Barcelona), on tindrà lloc la taula rodona «Què pot fer l'ensenyament del futur per a superar els interessos acadèmics i ocupacionals basats en el gènere?», de 10 a 12, amb la participació de les investigadores Marta Casanellas Rius, de la Universitat Politècnica de Catalunya; Ursula Kessels, de la Universitat Lliure de Berlin; Chandra Muller, de la Universitat de Texas a Austin, i Barbara A. Schneider, de la Universitat Estatal de Michigan. Moderarà la taula Milagros Sáinz, investigadora de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), centre de recerca de la UOC.



De 12.30 a 14 el mateix Palau Macaya acollirà la taula rodona, «Estratègies d'aprenentatge virtual des de l'experiència de la universitat», amb Carlos Fosca, vicerector administratiu de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú; Luz Adriana Osorio, directora del Centro de Innovación en Tecnología y Educación y del Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática y Educación de la Universitat dels Andes (Colòmbia); i Lluís Pastor, director de l'eLearn Center. Modera l'activitat, Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC.





Nous rols a la xarxa



El tercer dia –20 d'abril– serà protagonitzat per l'e-learning, ja que es durà a terme la presentació de quatre projectes de recerca de l'eLearn Center, centre de recerca de la UOC. Sota el títol «L'última frontera de l'aprenentatge virtual: tres enfocaments que defineixen l'ensenyament del demà», l'acte serà acollit al Palau Macaya a partir de les 9 h i serà introduït per David White, cap de Technology-Enhanced Learning de la Universitat de les Arts de Londres. El mateix White serà el ponent de la conferència «Visitants i residents: una mirada a l'activitat dels aprenents digitals», que tindrà lloc l'endemà –21 d'abril, a les 9.30 h– al museu CosmoCaixa (carrer d'Isaac Newton, 26, Barcelona). White és el creador dels conceptes digital residents i digital visitors, a fi d'explicar les característiques i els rols de les persones a la xarxa i l'ús de la tecnologia digital, amb la qual cosa se supera l'antic concepte de nadius digitals.





El futur de la futura universitat



La darrera jornada de la UOC Research Week arrencarà amb la taula rodona –Palau Macaya, 9.30 h– « El futur de la universitat, la universitat del futur », per reflexionar sobre com ha de ser la universitat que ha de venir tenint en compte els canvis globals que s'estan produint en molts àmbits. Hi participaran Martha Burkle, Knowledge and Learning Analytics, Information Technology and Learning Commons al Yukon College; Alec Ian Gershberg, president del Programa d'Anàlisi i Gestió de Polítiques Urbanes a l'Escola de Milà; María Antonia Huertas , professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC; Michael Power, professor de la Facultat d'Educació a la Universitat Laval, i Barbara A. Schneider, titular de la Càtedra John A. Hannah i professora distingida de la Facultat d'Educació i del departament de Sociologia de la Universitat Estatal de Michigan. Moderarà l'acte Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC. A continuació tindrà lloc la cloenda de la UOC Research Week, a càrrec de Josep A. Planell, rector de la UOC.





