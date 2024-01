La Dra. Elena Muñoz-Marrón y el Dr. Diego Redolar-Ripoll, directores del Cognitive NeuroLab y del grupo de investigación de Neurociencia Cognitiva y Tecnologías de la Información de la UOC, han iniciado una investigación que, gracias a la estimulación magnética transcraneal, permitirá conseguir mejoras importantes en aspectos cognitivos como la memoria.



Hasta el momento esta técnica está siendo utilizada principalmente con enfermos con depresión. La UOC, sin embargo, ha decidido usarla de forma pionera en la mejora cognitiva en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, con el fin de intentar que las personas que las sufren mejoren su calidad de vida y puedan vivir más años en mejores condiciones.



«Trabajamos con la estimulación magnética transcraneal porque es una técnica novedosa y con un gran potencial en la recuperación cognitiva de los enfermos con estas patologías. Además, es una de las técnicas con menos efectos secundarios para el enfermo», señala la Dra. Elena Muñoz-Marrón.



La estimulación magnética transcraneal permite establecer relaciones causales entre conducta, cognición y actividad cerebral, y no únicamente correlaciones, como sucede en otras técnicas neurofisiológicas o de neuroimagen. Asimismo, permite modular la actividad cerebral a largo plazo, lo cual la convierte en una técnica con prometedoras aplicaciones terapéuticas en aquellas alteraciones en las que se busque generar modificaciones de la actividad cerebral.



Este proyecto liderado por profesionales de la UOC es pionero en el sector, ya que la mayoría de grupos de investigación se centran en las alteraciones motoras de las enfermedades neurodegenerativas o llevan a cabo investigación con personas sanas.





Primeros resultados para después del verano



La máquina de estimulación magnética transcraneal pertenece al laboratorio de la UOC y actualmente se encuentra instalada en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, en un espacio cedido para la investigación, donde se realizan las pruebas con pacientes con Parkinson.



No se conoce aún el número exacto de personas a las que se atenderá, ya que se realizará en distintas fases. «La dificultad añadida es que es necesario formar grupos de pacientes homogéneos para que se pueda ver realmente cómo mejoran los síntomas», explica el Dr. Diego Redolar-Ripoll. «Después del verano esperamos tener resultados preliminares de los casos de Alzheimer y probablemente también de los de Parkinson. Aún no sabemos en qué medida mejorarán los síntomas, pero estamos convencidos de que los pacientes conseguirán una mejor calidad de vida», añade la Dra. Muñoz.



Esta técnica permitirá mejorar la memoria y aumentar la independencia funcional de las personas afectadas por estas enfermedades, lo que se traducirá en una menor dependencia de sus familiares. Se trata, además, de un complemento a otros tratamientos. En este sentido, no hace falta dejar la rehabilitación u otras recomendaciones médicas para someterse a estas pruebas.