La Dra. Elena Muñoz-Marró i el Dr. Diego Redolar-Ripoll, directors del Cognitive NeuroLab i del grup de recerca de Neurociència Cognitiva i Tecnologies de la Informació de la UOC, han iniciat una recerca que, gràcies a l'estimulació magnètica transcranial, permetrà aconseguir millores importants en aspectes cognitius com la memòria.



Fins al moment aquesta tècnica és utilitzada principalment amb malalts amb depressió. La UOC, no obstant això, ha decidit usar-la de manera pionera en la millora cognitiva en malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer i el Parkinson, amb la finalitat d'intentar que les persones que les pateixen tinguin millor qualitat de vida i puguin viure més anys en millors condicions.



«Treballem amb l'estimulació magnètica transcranial perquè és una tècnica nova i amb un gran potencial en la recuperació cognitiva dels malalts amb aquestes patologies. A més, és una de les tècniques amb menys efectes secundaris per al malalt», assenyala la Dra. Elena Muñoz-Marró.



L'estimulació magnètica transcranial permet establir relacions causals entre conducta, cognició i activitat cerebral, i no únicament correlacions, com ocorre amb altres tècniques neurofisiològiques o de neuroimatgeria. Així mateix, permet modular l'activitat cerebral a llarg termini, cosa que la converteix en una tècnica amb prometedores aplicacions terapèutiques en les alteracions en què es busqui generar modificacions de l'activitat cerebral.



Aquest projecte liderat per professionals de la UOC és pioner en el sector, ja que la majoria de grups de recerca se centren en les alteracions motores de les malalties neurodegeneratives o duen a terme recerca amb persones sanes.





Primers resultats, després de l'estiu



La màquina d'estimulació magnètica transcranial pertany al laboratori de la UOC i actualment és instal·lada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, en un espai cedit per a la recerca, on es fan les proves amb pacients amb Parkinson.



No es coneix encara el nombre exacte de persones que seran ateses, ja que es realitzarà en diferents fases. «La dificultat afegida és que cal formar grups de pacients homogenis perquè es pugui veure realment com milloren els símptomes», explica el Dr. Diego Redolar-Ripoll. «Després de l'estiu esperem tenir resultats preliminars dels casos d'Alzheimer i probablement també dels de Parkinson. Encara no sabem en quina mesura milloraran els símptomes, però estem convençuts que els pacients aconseguiran una millor qualitat de vida», afegeix la Dra. Muñoz.



Aquesta tècnica permetrà millorar la memòria i augmentar la independència funcional de les persones afectades per aquestes malalties, la qual cosa es traduirà en una menor dependència dels familiars. Es tracta, a més, d'un complement d'altres tractaments. En aquest sentit, no cal deixar la rehabilitació o altres recomanacions mèdiques per a sotmetre's a aquestes proves.