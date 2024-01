Joan Roca compartirá su experiencia de transformación orientada a la excelencia, de capacidad para resolver imposibles, de inconformismo y de innovación permanente. Lo acompañará Lluís Pastor, comunicólogo y director del eLearn Center de la UOC.



Dedicación, osadía, pasión, creatividad, investigación, exigencia y trabajo conjunto son algunos de los ingredientes que explican su éxito. Son valores y atributos que los graduados de la UOC conocen bien, un motor de transformación personal y profesional.





Joan Roca, uno de los mejores chefs del mundo



Joan Roca es cocinero y chef gerundense del restaurante el Celler de Can Roca, y está considerado uno de los mejores chefs del mundo. Si tuviera que comparar el restaurante con uno de sus platos, Roca dice que «podría ser el cordero con pan con tomate, porque es nuevo pero arranca de la memoria de la niñez».



Estudió en la Escuela de Hostelería de Gerona, donde más tarde fue profesor. Trabajó en los negocios familiares de restauración de sus abuelos y padres, una fonda y un restaurante de comida catalana, respectivamente. Roca regenta su propio restaurante, junto a sus dos hermanos, Josep y Jordi.



El Celler de Can Roca tiene tres estrellas Michelin y ha sido declarado dos veces el mejor restaurante del mundo (2009 y 2015) por la prestigiosa revista británica The Restaurant Magazine. En él se compaginan la investigación de técnicas modernas y aplicaciones nuevas con los platos tradicionales. Este estilo de cocina se denomina «tecno-emocional». Algunas de las técnicas culinarias que emplean son la cocción al vacío, la perfumecocción, la destilación y el uso del humo como un ingrediente más del plato y parte de su preparación, entre otras.





UOC Alumni



La comunidad de UOC Alumni engloba ya 70.422 graduados y graduadas repartidos en cien países de todo el mundo y conectados a más de 20.000 empresas y organizaciones.



