Joan Roca compartirà la seva experiència de transformació orientada a l'excel·lència, de capacitat per a resoldre impossibles, d'inconformisme i d'innovació permanent. L'acompanyarà Lluís Pastor, comunicòleg i director de l'eLearn Center de la UOC.



Dedicació, gosadia, passió, creativitat, recerca, exigència i treball conjunt són alguns dels ingredients que expliquen el seu èxit. Són valors i atributs que els graduats de la UOC coneixen bé, un motor de transformació personal i professional.





Joan Roca, un dels millors xefs del món



Joan Roca és cuiner i xef gironí del restaurant el Celler de Can Roca, i és considerat un dels millors xefs del món. Si hagués de comparar el restaurant amb un dels seus plats, Roca diu que «podria ser el xai amb pa amb tomata, perquè és nou però arrenca de la memòria d'infantesa».



Va estudiar a l'Escola d'Hostaleria de Girona, on més tard va fer de professor. Va treballar en els negocis familiars de restauració dels seus avis i pares, una fonda i un restaurant de menjar català, respectivament. Roca regenta el seu propi restaurant, al costat dels seus dos germans, Josep i Jordi.



El Celler de Can Roca té tres estrelles Michelin i ha estat declarat dues vegades el millor restaurant del món (2009 i 2015) per la prestigiosa revista britànica The Restaurant Magazine. S'hi compaginen la investigació de tècniques modernes i aplicacions noves amb els plats tradicionals. Aquest estil de cuina s'anomena «tecno-emocional». Algunes de les tècniques culinàries que empren són la cocció al buit, la perfumcocció, la destil·lació i l'ús del fum com un ingredient més del plat i part de la seva preparació, entre altres.





UOC Alumni

La comunitat de UOC Alumni ja engloba 70.422 graduats i graduades repartits en 101 països de tot el món i connectats a més de 20.000 empreses i organitzacions.



UOC Alumni ofereix serveis de carrera professional i actualització als graduats. Un conjunt de serveis i de recursos per acompanyar als titulats de la UOC en totes les necessitats de creixement professional i en totes les necessitats d'actualització professional.