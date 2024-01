Los alimentos todavía no suben al carro online

Según el estudio «Escenario y oportunidades de negocio e-commerce en alimentación», encargado por el Observatorio de Tendencias de Mercabarna, los frescos son los que definen y definirán el futuro, porque estos productos tienen un peso muy importante en la compra y todavía existe una costumbre de compra física, reticente a adquirir estos productos en línea.



Sin embargo, sí que hay un porcentaje más alto de personas que usan webs y aplicaciones para informarse de los productos frescos, aunque al final no los compren en línea. Un 41 % mira y compara precios, un 34 % se informa del producto y un 30 % busca ofertas y promociones. Según este estudio de Nielsen, los usuarios consultan mensualmente el web de un supermercado, para ver las ofertas y oportunidades y comparar precios.





¿Por qué nos cuesta comprar alimentos virtualmente?



Según el estudio «Comercio conectado» de Nielsen, a un 64 % de los consumidores españoles en línea le preocupa la calidad de los productos, mientras que un 63 % prefiere poder examinar uno mismo los productos. Un 50 % teme que los alimentos incluidos en su carro en línea no sean tan frescos o estén a punto de caducar. Además, un 54 % afirma que no comprará por internet hasta que no sepa cómo devolver los productos que no quiera o le hayan incluido por error. Un 60 % reconoce, de cualquier modo, que el supermercado en línea les representa un ahorro de tiempo y que pueden encontrar productos que no están a su alcance en el lugar donde viven.





Nuevos supermercados 100 % online



Para la experta en marketing de la UOC, este sector tiene un «gran potencial de crecimiento que depende de cambios de hábitos de los consumidores y de la apuesta decidida de la distribución por este canal, como ya hizo el textil en su momento». Pese a ello, los expertos confían que este año 2016 se producirá la eclosión del supermercado en línea debido al efecto de arrastre que significa la llegada de Amazon a España como supermercado.



Y no es el único ejemplo. Ulabox nace para «ahorrar tiempo y dinero» a sus clientes, tal como dicen ellos mismos en su web. Venden marcas de calidad, alimentos frescos y productos de tiendas de barrio. Y Deliberry apuesta también por los frescos; de hecho, un 40 % de las compras que se hacen son de este tipo de productos. Y por la inmediatez: la CEO, Gemma Sorigué, explica que antes entregaban la compra en 48-72 horas; actualmente, lo hacen en el mismo día.





Comercio electrónico colaborativo



Eduard Cristóbal, profesor experto en marketing de la UOC, apunta otra tendencia: el comercio electrónico colaborativo. Y destaca iniciativas como la que promueve Koiki, en que la entrega de la compra la hacen los vecinos del cliente que disponen de tiempo, y el «supermercado de la gente» (The People's Supermarket), en el que los vecinos tienen que pagar una pequeña cuota económica y comprometerse a cuatro horas de trabajo al mes para convertirse en propietarios de su propio supermercado sostenible.





Millennials, los más adeptos a la compra de alimentos en línea



Según el informe de Nielsen «Global e-commerce and the new retail survey», más de la mitad de los consumidores de todo el mundo están dispuestos a comprar productos alimentarios en línea. En gran medida, este fenómeno viene provocado por los consumidores que son nativos digitales, como es el caso de los millennials y la Generación Z. De hecho, un 30 % de estos dos sectores realizan la compra en línea, mientras que la cifra disminuye al 20 % en el caso de la Generación X (35-49 años), al 17 % la Generación Baby Boomers (50-64 años) y al 10 % en la Generación Silenciosa (más de 65 años).



Según el estudio «Rise of the global market places», elaborado por Ecommerce Foundation y Nyenrode Business University, se prevé que en 2020 el 39 % del comercio electrónico mundial se concentrará en mercados web o marketplaces globales como Amazon o Alibaba.





Tendencias 2016



La agencia de marketing Elogia preveía, a finales del 2015, cuáles serían las tendencias del comercio electrónico de este año. Y detallaba las siguientes:

Envíos rápidos: acortar los plazos de entrega como técnica para atraer consumidores y diferenciarse de la competencia. Multicanal u omnichannel: el cliente recibe los mismos servicios tanto si elige el canal de venta virtual como el físico. Grandes tiendas en línea abren sus propias tiendas físicas. Personalización de las campañas publicitarias, en función de los gustos del consumidor. M-commerce: el comercio a través del móvil crece sin cesar. Comercio en línea local.