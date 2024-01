Els aliments encara no pugen al carro online

Segons l'estudi «Escenari i oportunitats de negoci e-commerce en alimentació», encarregat per l'Observatori de Tendències de Mercabarna, els frescos són els que defineixen i definiran el futur, perquè aquests productes tenen un pes molt important en la compra i encara existeix un costum de compra física, reticent a adquirir aquests productes en línia.



No obstant això, sí que hi ha un percentatge més alt de persones que usen webs i aplicacions per a informar-se dels productes frescos, tot i que al final no els comprin en línia. Un 41% mira i compara preus, un 34% s'informa del producte i un 30% busca ofertes i promocions. Segons aquest estudi de Nielsen, els usuaris consulten mensualment el web d'un supermercat, per veure les ofertes i oportunitats i comparar preus.





Per què ens costa comprar aliments virtualment?



Segons l'estudi «Comercio conectado» de Nielsen, a un 64% dels consumidors espanyols en línia li preocupa la qualitat dels productes, mentre que un 63% prefereix poder examinar un mateix els productes. Un 50% tem que els aliments inclosos en el seu carro en línia no siguin tan frescos o estiguin a punt de caducar. A més, un 54% afirma que no comprarà per internet fins que no sàpiga com es tornen els productes que no vulgui o li hagin inclòs per error. Un 60% reconeix, però, que el supermercat en línia els representa un estalvi de temps i que hi poden trobar productes que no estan al seu abast al lloc on viuen.





Nous supermercats 100% online



Per a l'experta en màrqueting de la UOC, aquest sector té un «gran potencial de creixement que depèn de canvis d'hàbits dels consumidors i de l'aposta decidida de la distribució per aquest canal, com ja va fer el tèxtil en el seu moment». Malgrat això, els experts confien que aquest any 2016 es produirà l'eclosió del supermercat en línia a causa de l'efecte d'arrossegament que significa l'arribada d'Amazon a l'Estat com a supermercat.



I no és l'únic exemple. Ulabox neix per a «estalviar temps i diners» als seus clients, tal com diuen ells mateixos al seu web. Hi venen marques de qualitat, aliments frescos i productes de botigues de barri. I Deliberry aposta també pels frescos; de fet, un 40% de les compres que s'hi fan són d'aquest tipus de productes. I per la immediatesa: la CEO, Gemma Sorigué, explica que abans lliuraven la compra en 48-72 hores; actualment, ho fan al mateix dia.





Comerç electrònic col·laboratiu



Eduard Cristóbal, professor expert en màrqueting de la UOC, apunta una altra tendència: el comerç electrònic col·laboratiu. I destaca iniciatives com la que promou Koiki, en què el lliurament de la compra el fan els veïns del client que disposen de temps, i el «supermercat de la gent» (The People's Supermarket), en què els veïns han de pagar una petita quota econòmica i comprometre's a quatre hores de feina al mes per a convertir-se en propietaris del seu propi supermercat sostenible.





Millennials, els més adeptes a la compra d'aliments en línia



Segons l'informe de Nielsen «Global e-commerce and the new retail survey», més de la meitat dels consumidors d'arreu del món estan disposats a comprar productes alimentaris en línia. En gran mesura, aquest fenomen ve provocat pels consumidors que són nadius digitals, com és el cas dels mil·lennistes o millennials i la Generació Z. De fet, un 30% d'aquests dos sectors realitzen la compra en línia, mentre que la xifra disminueix al 20% en el cas de la Generació X (35-49 anys), al 17% la Generació Baby Boomers (50-64 anys) i al 10% en la Generació Silenciosa (més de 65 anys).



Segons l'estudi «Rise of the global market places», elaborat per Ecommerce Foundation i Nyenrode Business University, es preveu que el 2020 el 39% del comerç electrònic mundial es concentrarà en mercats web o marketplaces globals com Amazon o Alibaba.





Tendències 2016



L'agència de màrqueting Elogia preveia, a la darreria del 2015, quines serien les tendències del comerç electrònic d'enguany. I en detallava aquestes:

Enviaments ràpids: escurçar els terminis de lliurament com a tècnica per a atraure consumidors i diferenciar-se de la competència. Multicanal o omnichannel: el client rep els mateixos serveis tant si tria el canal de venda virtual com el físic. Grans botigues en línia obren les seves pròpies botigues físiques. Personalització de les campanyes publicitàries, en funció dels gustos del consumidor. M-commerce: el comerç a través del mòbil creix sense parar. Comerç en línia local.