3/8/16 · Estudios de Ciencias de la Salud Autónomos: ¿vacaciones sí, o vacaciones no? En España hay 3.209.379 autónomos, según un informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). «Este trabajador puede decidir cuándo tiene sus vacaciones y no tiene que pedir autorización a nadie más que a sí mismo, pero su periodo de descanso no es retribuido», explica el abogado Pere Vidal, experto de la UOC en derecho del trabajo. Esto significa que muchas personas de este colectivo se plantean cuándo conviene coger vacaciones o, de hecho, si conviene hacer vacaciones.

Foto: Flickr / Piotr Ksiezopolski (CC)