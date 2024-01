Autònoms: fer o no fer vacances?

«Una pràctica molt utilitzada per aquests treballadors és donar-se de baixa durant les vacances per estalviar-se un o dos mesos de quota d'autònoms (267 euros al mes, aproximadament)», apunta Vidal. Tanmateix, l'expert no ho recomana: «Per als autònoms en edats properes a la jubilació, aquest període buit de cotitzacions podria comportar una disminució en la seva eventual pensió de jubilació».

A més, la normativa exigeix que l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) s'efectuï quan «el treballador desenvolupi de manera habitual, personal i directa una activitat a títol lucratiu». Per tant, si un autònom es dóna de baixa d'una activitat d'aquest tipus, que realitza durant tot l'any, «podria qüestionar-se la procedència de la seva baixa durant les vacances per tal d'estalviar-se les cotitzacions socials», afegeix l'advocat.

Sense desconnectar, baixa el rendiment i apareixen problemes d'estat d'ànim

«Entre els autònoms, un dels riscos psicosocials més freqüents és l'estrès laboral», assenyala Pilar Ficapal, directora del màster de Direcció i gestió de recursos humans de la UOC. La professora apunta que una demanda excessiva de treball, les dates límit i els terminis ajustats poden ser els desencadenants de l'ansietat. A més, diu, els horaris tan extensos de treball poden tenir importants conseqüències en la vida personal, familiar i social, i generar tensió emocional i angoixa per les dificultats de conciliació entre els diferents àmbits. Tot això, afirma, «comporta fatiga mental, i per tant, una disminució de la capacitat d'atenció i del rendiment».

A banda, quan l'autònom para de treballar durant un temps, té la sensació que la feina queda desatesa, i això li genera una angoixa que fa que a vegades no acabi de desconnectar mai, apunta per la seva part Sonia González, professora de direcció i gestió de recursos humans de la UOC. Tanmateix, com explica aquesta experta, fer tot el possible per desconnectar mentre es fan vacances és preferible a no fer-ne: «és prioritari preservar la salut física i el benestar personal, perquè així també es garanteix poder continuar treballant en condicions durant la resta de l'any».

Com fer vacances sense que se'n ressenti la facturació?

Vidal remarca que «és clau fer una bona planificació de les vacances, és a dir, organitzar-les amb suficient antelació per a poder gaudir d'uns dies de descans amb tots els projectes tancats i facturats». D'aquesta manera, aclareix, «podran evitar-se clients descontents i, més greu encara, potencials incompliments contractuals i posteriors reclamacions (per exemple, la no execució d'un servei pactat en el contracte durant el termini acordat)».

Com recomana la professora González, «el treballador també pot fer una anàlisi de la situació del seu sector i buscar quin és el moment o els moments de l'any en què és menys preocupant desconnectar (pel volum de demanda o inactivitat dels seus clients actuals o potencials)». En aquestes èpoques, l'experta explica que és important organitzar el període de descans tenint en compte tres aspectes:

Establir moments de connexió. Per als casos d'emergències és recomanable fixar un protocol de connexió, del qual s'haurà informat prèviament els clients. Es pot facilitar un telèfon per a aquests casos –havent definit què és una emergència– i establir una periodicitat per a la resta de comunicacions per una altra via que l'autònom pugui controlar, com per exemple el correu electrònic. Preveure un fons per a eventualitats. És aconsellable preparar durant l'any un fons que permeti cobrir les despeses fixes durant els períodes de vacances, i també, fins i tot, per a aquells moments en què sigui impossible facturar per altres raons. Preparació prèvia al retorn laboral. Uns dies abans de tornar a treballar, caldria començar a moure's per reactivar la feina, tornar a fer captació de nous clients, contactar amb clients habituals, etc. I tenir tota aquesta tasca planificada i preparada només per a posar-la en marxa, i que això ocupi poc temps en els darrers dies de vacances.

Claus per a sobreviure sense vacances

Si a l'autònom li és impossible agafar-se un llarg període de vacances, «pot plantejar-se fer-ne unes de curtes per almenys reduir l'esgotament mental», explica Ficapal. En tot cas, si aquesta opció no és viable en cap moment de l'any, «ha de procurar gaudir de moments d'esbarjo i oci i desconnectar en algun moment», remarca. Algunes recomanacions que fa aquesta experta en organització del treball: