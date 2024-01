Choque generacional: Mi jefe es más joven que yo

Baby boomers, generación X y milenistas conviven hoy en la empresa y en cualquier capa profesional. «Hace unos años, los ascensos estaban relacionados con la experiencia, una trayectoria profesional gradual, los meritos asociados o la edad del trabajador, pero parece que esto cambia», afirma Aran. Según la experta, esta es una generación que trabaja de forma muy distinta; son más dinámicos, creativos, colaborativos e hiperconectados, y a las empresas este es un perfil que les interesa.

Lidiar con un jefe más joven no siempre es fácil. «Es necesario no creerse los estereotipos e intentar quitar el “factor edad” de la relación», afirma Rimbau. Según Aran, es importante no prejuzgarlo negativamente por el hecho de ser joven.



Dejar aparte los estereotipos

Los trabajadores deben esforzarse para ser empáticos, flexibles y humildes para aceptar que alguien más joven pueda estar igual o más capacitado para ser su jefe, en vez de pensar que no les puede enseñar nada. «Es importante saber reconocer que este perfil puede tener unas capacidades diferentes, una visión más amplia de los nuevos retos y puede aportar un enfoque interesante al trabajo», explica Rimbau.

Para Aran no se debe ser «condescendientes» ni hacer gala de «nuestra antigüedad como si nos diera más razón», alerta Aran. Según Rimbau, conviene superar la sensación de superioridad debida a una mayor experiencia, mostrar respeto y adoptando una actitud colaboradora. «Proponerse ser un socio del jefe, entender los problemas que hay que resolver juntos y sugerirle soluciones», afirma.



Trabajo dinámico por objetivos

El hecho que los milenistas sean tan dinámicos en la empresa puede ser un punto de fricción importante con otros trabajadores. «Aquellos empleados que se hayan relajado en el trabajo deberán acelerar su ritmo de trabajo, aceptar nuevas maneras de hacer y hacer varias cosas a la vez», afirma. Según Rimbau, uno de los puntos más característicos de este tipo de jefe es su propensión a trabajar por objetivos, por resultados y cuanto más rápido mejor.



Soy jefe joven y mi equipo es sénior

«Los jefes de menos edad pueden sentirse intimidados por el nivel de experiencia de sus colaboradores de más edad; es importante que el equipo muestre cierta sensibilidad hacia estos sentimientos», explica Rimbau.

Para Aran, la comunicación es clave. El jefe tiene que «traducir» los códigos de unos y otros para producir conversaciones eficientes, que, además, deben ser frecuentes y con el objetivo claro de mejorar. «Tiene una alta necesidad de tener retorno de su equipo para favorecer y hacer más eficiente el trabajo», explica Aran. «Además, debe comprender bien las necesidades, inquietudes e ideas de sus subordinados de más edad, valorar su experiencia y su perspectiva en ciertas estrategias», explica Aran. Una característica fácil de aplicar a los millenials gracias a su alta capacidad de adaptación a los cambios y su falta de visión jerárquica del mundo de la empresa.



Los nuevos jefes milenistas

El creciemento de los milenistas en el mundo laboral no cesa: en 2033 la población activa de millenials (nacidos entre 1984 y 2000) y generación Z (de 2001 en adelante) triplicará la actual. Los jóvenes que hoy tienen menos de treinta y dos años y los actuales estudiantes de secundaria ocuparán cargos de responsabilidad en las empresas. ¿Qué características tienen los jefes milenistas?

El cambio está sobre todo en su forma de trabajar, explica Aran. «Su estilo de liderazgo es colaborativo, trabajan con organigramas planos, son menos normativos, se desarrollan por objetivos, son multitarea y muy flexibles en cuanto a políticas de empresa», afirma. La innovación y el mundo digital en que han crecido los han dotado –añade- de una alta autonomía y altas capacidades de trabajo colaborativo.