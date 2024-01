Xoc generacional: El meu cap és més jove que jo

Baby boomers, generació X i mil·lennistes conviuen avui a l’empresa i a qualsevol capa professional. «Fa uns anys, els ascensos estaven relacionats amb una llarga experiència, una trajectòria professional gradual, els mèrits assolits o, fins i tot, a l’edat del treballador, però això canvia» afirma Aran. Segons l’experta, aquesta és una generació que treballa de manera molt diferent: són més dinàmics, creatius, col·laboratius i hiperconnectats, i a les empreses aquest és un perfil que els interessa.

Lidiar amb un cap més jove, no sempre és fàcil. «Cal no creure’s els estereotips i mirar de treure el “factor edat” de la relació» afirma Rimbau. Segons Aran, és important no prejutjar-lo negativament pel fet de ser jove.



Deixar de banda els estereotips

Els treballadors s’han d’esforçar per ser empàtics, flexibles i humils per acceptar que algú més jove pugui estar igual o més capacitat per ser el seu cap, en lloc de pensar que no li pot ensenyar res. «És important saber reconèixer que aquest perfil pot tenir unes capacitats diferents, una visió més àmplia dels nous reptes i pot aportar un enfocament interessant a la feina», explica Rimbau.

Per Aran cal no ser “condescendents” ni fer gala de la “nostra antiguitat com si ens donés més raó”. Segons Rimbau, convé superar la sensació de superioritat basada en una major experiència, mostrar respecte i adoptar una actitud col·laboradora. «Proposar-se com a soci del cap, entendre els problemes que cal resoldre junts i suggerir-li solucions» afirma.



Treball dinàmic per objectius

El fet que els millennials siguin tan dinàmics a la feina pot ser un punt de fricció important amb altres treballadors. «Aquells empleats que s’hagin relaxat a la feina, hauran d’accelerar el seu ritme de treball, acceptar noves maneres de fer i fer-ne vàries a la vegada» afirma. Segons Rimbau, un dels punts més característics d’aquest tipus de cap és la seva propensió a treballar per objectius, per resultats i quant més ràpid millor.



Sóc cap jove i el meu equip és senior

«Els caps de menys edat es poden sentir intimidats pel nivell d’experiència dels seus col·laboradors de més edat. És important que l’equip mostri certa sensibilitat cap a aquests sentiments» explica Rimbau.

Per a Aran, la comunicació és clau. El cap ha de «traduir» els codis d’uns i altres per produir converses eficients, que, a més, han de ser freqüents i amb l’objectiu clar de millorar. «Tenen una alta necessitat de tenir feedback amb el seu equip per afavorir i fer més eficient el treball» explica Aran. A més a més, ha de comprendre bé les necessitats, inquietuds i idees dels seus subordinats de més edat, valorar la seva experiència i la seva perspectiva envers certes estratègies, afegeix. Unes característiques fàcils d'aplicar pels millennials ja que tenen una alta capacitat d’adaptació i una menor visió jeràrquica en l'àmbit empresarial.



Els nous caps mil·lennistes

El creixement dels millennials en el món laboral no té aturador: el 2033 la població activa de Millennials (nascuts entre el 1984-2000) i Generació Z (2001 i posterior) triplicarà l’actual. Els joves que avui tenen menys de trenta-dos anys i els actuals estudiants de secundària ocuparan càrrecs de responsabilitat a les empreses. Quines característiques tenen els caps millennials?

El canvi està, sobretot, en la seva manera de treballar, explica Aran. «El seu estil de lideratge és col·laboratiu, treballen amb organigrames plans, són menys normatius, es desenvolupen per objectius, són multitasca i molt flexibles en quant a polítiques d’empresa» afirma. La innovació i el món digital en el que han crescut els ha dotat -afegeix- d’una alta autonomia i altes capacitats de treball col·laboratiu.