Android: más usuarios, pero menos ingresos por descargas que iOS

Ahora bien, en cuanto a los ingresos, el sistema operativo de Apple es líder por la venta de aplicaciones: iOS ingresa un 75 % más que Android, según el último informe anual de App Annie (2015). ¿Qué aspectos distinguen ambos sistemas operativos? ¿Cuál es el perfil de usuario de Android e iOS? Los expertos de la UOC, Robert Clarisó y Carles Garrigues, hacen este análisis en el marco del octavo aniversario del sistema de Google.



Desde que Google compró Android en 2005 (al mercado sale en diferentes terminales a partir de 2008), este sistema operativo no ha dejado de crecer en número de usuarios. «Uno de los aspectos principales que hacen que Android tenga un liderazgo creciente desde entonces es el precio», apunta Robert Clarisó, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. El experto explica que este sistema operativo está instalado en una gran diversidad de dispositivos (gama alta, media y baja), con mucha competencia en cada segmento, «y esto hace que tengan que ser muy competitivos en los precios».



Por su parte, Carles Garrigues, director del máster de Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles de la UOC, apunta que la posibilidad de instalarlo en los teléfonos inteligentes sin ningún coste de licencia también contribuye a su éxito. «Esto ha permitido a los fabricantes reducir mucho los costes de fabricación de los dispositivos, y ha favorecido que aparezcan dispositivos Android con una amplia variedad de marcas y en muchos formatos: económicos, caros, grandes, pequeños, etc.», afirma. Además, añade, facilita que el usuario pueda elegir a su gusto las prestaciones del terminal (medida, calidad de la cámara, capacidad de la memoria, etc.).





España, uno de los países europeos con más predominio de Android



En España la tasa de penetración de Android, de las nuevas ventas de marzo a mayo de este año, según Kantar , llega al 92,8 % respecto al 6,9 % del iOS (el sistema Windows casi no tiene presencia en el Estado). Hay expertos internacionales que atribuyen estas cifras a la presencia de marcas locales potentes, como BQ, que están ayudando a Android a situarse en esta posición. Clarisó, por su parte, remarca que también puede deberse a la estrategia de las operadoras de telefonía a la hora de ofrecer terminales bonificados: «Es muy diferente el precio de un teléfono libre del de uno subvencionado por las operadoras».





iOS, líder en ingresos por descargas de aplicaciones



Aunque Google Play tiene el doble de descargas que AppleStore (más de 200 millones contra 100 millones, según un informe anual de App Annie, 2015), los ingresos generados por las apps de iOS superan en un 75% los de Android. «El motivo de esta diferencia quizás es por el hecho que generalmente los usuarios de iOS, muchos de ellos usuarios del iPhone -un teléfono de gama alta- son menos reticentes a pagar por aplicaciones», apunta Garrigues.





Ventajas e inconvenientes de Android e iOS



Clarisó y Garrigues destacan los principales puntos que pueden ser fuertes o débiles según el tipo de usuario. «Android, además de disponer de una gran diversidad de dispositivos y una oferta muy amplia de aplicaciones, utiliza tecnologías estándar en cuanto al cargador y permite un mayor control sobre el dispositivo. Por el contrario, algunos terminales «antiguos» de Android no son compatibles con apps que se han lanzado posteriormente. Por otro lado, algunos usuarios, por temas de privacidad, evitan utilizar este sistema, dado que Google recoge datos por medio de sus servicios de búsqueda, Google Maps, etc. para situar anuncios de manera más afinada».



En el caso de iOS, «sus puntos fuertes son la usabilidad de las aplicaciones, una muy buena integración con el ecosistema Apple (acceso a contenidos iTunes, conexión a ordenadores Mac...), mayor nivel de calidad en las aplicaciones y mejor seguridad(Apple controla todo el hardware, software, firmware, etc. del dispositivo). En cambio, pueden ser vistos como puntos débiles el menor control sobre el dispositivo, la menor oferta de aplicaciones gratuitas en determinados sectores y el elevado precio de cables y otros dispositivos por no utilizar una tecnología estándar».





Android, el mejor en retener sus usuarios durante más tiempo



Los usuarios de Android son más fieles que los de iOS. Según una investigación de Ericsson (2015) esta lealtad, sin embargo, se ve afectada en el momento en que se lanza un nuevo iPhone: los antiguos usuarios de iPhone que se habían pasado a Android vuelven a la marca de la manzana. Pero, en definitiva, el informe revela que el sistema Android es el mejor a la hora de retener a sus consumidores durante más tiempo durante todo un año (82 % contra el 73 %).