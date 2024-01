Android: més usuaris, però menys ingressos per descàrregues que iOS

Ara bé, pel que fa als ingressos per descàrregues, el sistema operatiu d'Apple és capdavanter: iOS ingressa un 75% més que Android, segons el darrer informe anual d'App Annie (2015). Quins aspectes distingeixen ambdós sistemes operatius? Quin és el perfil d'usuari d'Android i iOS? Els experts de la UOC, Robert Clarisó i Carles Garrigues, fan aquesta anàlisi en el marc del vuitè aniversari del sistema de Google.



Des que Google va comprar el 2005 Android, aquest sistema operatiu no ha deixat de créixer en nombre d'usuaris (a partir del 2008 surt al mercat en diferents terminals). «Un dels aspectes principals que fan que Android tingui un lideratge creixent des de llavors és el preu», apunta Robert Clarisó, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. L'expert explica que aquest sistema operatiu està instal·lat en una gran diversitat de dispositius (gamma alta, mitjana i baixa), amb molta competència en cada segment, «i això fa que hagin de ser molt competitius en els preus».



Per la seva banda, Carles Garrigues, director del màster de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils de la UOC, apunta que la possibilitat d'instal·lar-lo als telèfons intel·ligents sense cap cost de llicència també contribueix al seu èxit. «Això ha permès als fabricants reduir molt els costos de fabricació dels dispositius, i ha afavorit que apareguin dispositius Android amb una àmplia varietat de marques i en molts formats: econòmics, cars, grans, petits, etc.», afirma. A més, afegeix, facilita quel'usuari pugui triar al seu gust les prestacions del terminal (mida, qualitat de la càmera, capacitat de la memòria, etc.).





Espanya, un dels països europeus amb més predomini d'Android



A Espanya la taxa de penetració d'Android, de les noves vendes de març a maig d'enguany, segons Kantar, arriba al 92,8% respecte al 6,9% de l'iOS (el sistema Windows gairebé no té presència a l'Estat). Hi ha experts internacionals que atribueixen aquestes xifres a la presència de marques locals potents, com BQ, que estan ajudant Android a situar-se en aquesta posició. Clarisó, per la seva banda, remarca que també pot ser per l'estratègia de les operadores de telefonia a l'hora d'oferir terminals bonificats: «És molt diferent el preu d'un telèfon lliure del d'un de subvencionat per les operadores».





iOS, líder en ingressos per descàrregues d'aplicacions



Tot i que la Google Play té el doble de descàrregues que l'AppleStore (més de 200 milions contra 100 milions, segons un informe anual d'App Annie, 2015), els ingressos generats per les apps d'iOS superen en un 75% els d'Android. «El motiu d'aquesta diferència és potser pel fet que generalment els usuaris iOS, molts d'ells usuaris de l'iPhone -un telèfon de gama alta- són menys reticents a pagar per aplicacions», apunta Garrigues.





Avantatges i inconvenients d'Android i iOS



Clarisó i Garrigues destaquen els principals punts que poden ser forts o dèbils segons el tipus d'usuari. «Android, a banda de disposar d'una gran diversitat de dispositius i una oferta molt àmplia d'aplicacions, utilitza tecnologies estàndard pel que fa al carregador i permet un major control sobre el dispositiu. Per contra, alguns terminals «antics» d'Android no són compatibles amb apps que s'han llençat posteriorment. D'altra banda, alguns usuaris, per temes de privacitat, eviten utilitzar aquest sistema, atès que Google recull dades per mitjà dels seus serveis de cerca, Google Maps, etc. per situar anuncis de manera més afinada».



En el cas d'iOS, «els seus punts forts són la usabilitat de les aplicacions, una molt bona integració amb l'ecosistema Apple (accés a continguts iTunes, connexió a ordinadors Mac...), major nivell de qualitat en les aplicacions i millor seguretat (Apple controla tot el hardware, software, firmware, etc. del dispositiu). En canvi, poden ser vistos com a punts febles el menor control sobre el dispositiu, la menor oferta d'aplicacions gratuïtes en determinats sectors i l'elevat preu de cables i altres dispositius per no utilitzar una tecnologia estàndard».





Android, el millor a retenir els seus usuaris durant més temps



Els usuaris d'Android són més fidels que els d'iOS. Segons una investigació d'Ericsson (2015) aquesta lleialtat, però, es veu afectada en el moment que es llença un nou iPhone: els antics usuaris d'iPhone que s'havien passat a Android retornen a la marca de la poma. Però, en definitiva, l'informe revela que el sistema Android és el millor a l'hora de retenir els seus consumidors durant més temps durant tot un any (82% contra el 73%).