Investigadores de la UOC advierten del peligro de colapso del Wi-Fi

En un manifiesto (Por una correcta regulación que no afecte al Wi-Fi del futuro), publicado en el blog, en inglés y que se ha dado a conocer horas antes de la segunda edición del Internet of Things (IoT) Solutions World Congress –el congreso líder mundial de este sector emergente que acogerá la Feria de Barcelona entre el 25 y el 27 de octubre–, los investigadores buscan concienciar a la industria y a la población sobre las consecuencias de un crecimiento exponencial de la tecnología inalámbrica y de las ciudades inteligentes (smartcities) si no tiene lugar una correcta regulación. Y es que está previsto que en 2020 en el mundo haya 50.000 millones de dispositivos conectados a internet, con una media de siete aparatos por habitante.

El grupo de investigación WiNe, que tiene una decena de expertos, aborda temas de ingeniería y telecomunicación, y una de sus principales líneas de trabajo son los efectos industriales de la internet de las cosas. Los miembros del grupo tienen experiencia internacional, publican en revistas de prestigio, cuentan con más de treinta patentes y mantienen relaciones con los grandes operadores del sector.



Una regulación necesaria

Según el documento, «la progresiva implantación de la internet de las cosas aportará evidentes mejoras a la sociedad pero también comportará una conectividad masiva. Y muchas empresas que operan con la tecnología inalámbrica quieren utilizar las bandas de libre utilización, aquellas por donde cualquier persona puede transmitir libremente y por las que opera la tecnología Wi-Fi». Por eso advierten que «sin los mecanismos adecuados puede ocurrir que estas bandas estén cada vez más congestionadas, pues el uso masivo de esta tecnología puede saturar el espectro de comunicación, hasta el punto de que el Wi-Fi podría llegar a colapsarse». Los expertos piden a las empresas implicadas «que trabajen en los mecanismos de regulación necesarios que eviten problemas futuros a los usuarios».

Según Xavi Vilasojana, investigador principal del WiNe y exprofesor visitante de la Universidad de Berkeley, el documento tiene por objetivo «dar a conocer una problemática con la que nos encontramos desde el ámbito de la investigación en los últimos tiempos, y de la que las empresas del sector son plenamente conscientes. Hay que poder hablar de estas cosas abiertamente para así generar un debate que nos ayude, a todos juntos, a encontrar los mecanismos adecuados para conseguir una correcta cohabitación en la red entre la ciudadanía y la industria».