Investigadors de la UOC adverteixen del perill de col·lapse del Wi-Fi

En un manifest (Per una correcta regulació que no afecti el Wi-Fi del futur), penjat al blog del grup, escrit en anglès i que s’ha donat a conèixer hores abans de la segona edició de l’Internet of Things (IoT) Solutions World Congress –el congrés líder mundial d’aquest sector emergent que acollirà la Fira de Barcelona entre el 25 i el 27 d’octubre–, els investigadors busquen conscienciar la indústria i la població sobre les conseqüències d’un creixement exponencial de la tecnologia sense fils i de les ciutats intel·ligents (smartcities) si no té lloc una correcta regulació. I és que està previst que el 2020 al món hi haurà 50.000 milions de dispositius connectats a internet, amb una mitjana de set aparells per habitant.

El grup de recerca WiNe, que té una desena d’experts, aborda temes d’enginyeria i telecomunicació, i una de les seves principals línies de treball són els efectes industrials de la internet de les coses. Els membres del grup tenen experiència internacional, publiquen en revistes de prestigi, disposen de més de trenta patents i mantenen relacions amb els grans operadors del sector.

Una regulació necessària

Segons el document, «la progressiva implantació de la internet de les coses aportarà evidents millores a la societat però també comportarà una connectivitat massiva. I moltes empreses que operen amb la tecnologia sense fils volen utilitzar les bandes de lliure utilització, aquelles per on qualsevol persona pot transmetre lliurement i per les quals opera la tecnologia Wi-Fi». Per això adverteixen que «sense els mecanismes adequats pot passar que aquestes bandes estiguin cada cop més congestionades, ja que l’ús massiu d’aquesta tecnologia pot saturar l’espectre de comunicació, fins al punt que el Wi-Fi es podria arribar a col·lapsar». Els experts demanen a les empreses implicades «que treballin en els mecanismes de regulació necessaris que evitin problemes futurs als usuaris».

Segons Xavi Vilasojana, investigador principal del WiNe i exprofessor visitant de la Universitat de Berkeley, el document té per objectiu «donar a conèixer una problemàtica amb la qual ens trobem des de l’àmbit de la recerca en els darrers temps, i de la qual les empreses del sector en són plenament conscients. Cal poder parlar d’aquestes coses obertament per a així generar un debat que ens ajudi, a tots plegats, a trobar els mecanismes adients per a aconseguir una correcta cohabitació a la xarxa entre la ciutadania i la indústria».