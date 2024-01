La banca ética puede solucionar parte de la crisis

Según Corrons, la mayoría de gente no sabe qué hacen los bancos con su dinero: «Hay informes que detallan los millones que se gastan determinadas entidades financieras en armamento y, por tanto, en guerras y en vidas humanas». Estas entidades –añade el experto– también realizan inversiones millonarias en proyectos que especulan con el precio de los alimentos y que, al final, desembocan en desigualdades y hambre en el mundo. «Si la gente lo conociera y se parara cinco minutos a pensar, muy probablemente tomaría otras decisiones. Parece que las nuevas generaciones ya lo están haciendo, pero todavía queda mucho camino por recorrer», puntualiza Corrons.



Cuida al trabajador

Según el experto, además de no especular, no invertir en armamento y cuidar del medio ambiente, la banca ética tiene en cuenta su capital humano. «Los salarios entre el equipo directivo y el trabajador raso no son tan diferentes como es habitual. A su vez también impulsa medidas de responsabilidad social corporativa».



¿Son rentables los proyectos éticos?

La banca ética que opera en España gestiona actualmente 1.800 millones de euros de ahorros, un 18 % más que el año pasado. Al igual que la banca tradicional, todo ese dinero ‒matiza Corrons‒ se invierte en proyectos viables. ¿Dónde está, pues, la diferencia? «La banca ética no persigue que el proyecto dé grandes rentabilidades, sino simplemente que sea viable económicamente», puntualiza el experto. Con todo, asegura que el dinero estará igual de seguro en una banca tradicional que en una ética.



RSC en la banca tradicional

Entidades financieras tradicionales también apuestan por introducir la responsabilidad social corporativa en sus líneas de actuación. El profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, Josep Lladós, explica que cada vez más la banca tradicional mejora la oferta de productos de ahorro introduciendo medidas de RSC. Un ejemplo: la Obra Social 'la Caixa' destina cuatro millones a 154 proyectos sobre inclusión sociolaboral.



Los orígenes

La economía solidaria nace a escala mundial en la década de los noventa, en el marco de los movimientos de economía alternativa que exigían la aplicación ética de los negocios. La guerra de Vietnam y el régimen de apartheid en Sudáfrica hicieron que la ciudadanía tomara conciencia de que su dinero podía estar destinado a armamento.

La banca ética llega a España con la apertura de la primera sucursal de Triodos Bank en Barcelona, en 2004. Actualmente, operan también Fiare, Coop57 y Oikocredit, entre otros.