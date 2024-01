La banca ètica pot solucionar part de la crisi

Segons Corrons, la majoria de gent no sap què fan els bancs amb els seus diners: «Hi ha informes que detallen els milions que es gasten determinades entitats financeres en armament i, per tant, en guerres i en vides humanes». Aquestes entitats –afegeix l’expert– també fan inversions milionàries en projectes que especulen amb el preu dels aliments i que, al final, desemboquen en desigualtats i fam al món. «Si la gent ho conegués i es parés cinc minuts a pensar-hi, molt probablement prendria unes altres decisions. Sembla que les noves generacions ja ho estan fent, però encara queda molt camí per recórrer», puntualitza Corrons.



Cuida el treballador

Segons l’expert, a banda de no especular, no invertir en armament i cuidar del medi ambient, la banca ètica té en compte el seu capital humà. «Els salaris entre l’equip directiu i el treballador ras no són tan diferents com és habitual. Alhora també impulsa mesures de responsabilitat social corporativa».



Són rendibles els projectes ètics?

La banca ètica que opera a l’Estat gestiona actualment 1.800 milions d’euros d’estalvis, un 18% més que l’any passat. Com en la banca tradicional, tots aquests diners ‒matisa Corrons‒ són invertits en projectes viables. On hi ha, doncs, la diferència? «La banca ètica no persegueix que el projecte doni grans rendibilitats, sinó simplement que sigui viable econòmicament», puntualitza l’expert. Amb tot, assegura que els diners estaran igual de segurs en una banca tradicional que en una d’ètica.



RSC a la banca tradicional

Entitats financeres tradicionals també aposten per introduir la responsabilitat social corporativa en les seves línies d’actuació. El professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC, Josep Lladós, explica que cada vegada més la banca tradicional millora l’oferta de productes d’estalvi introduint mesures d’RSC. Un exemple: l’Obra Social 'la Caixa' destina quatre milions a 154 projectes sobre inclusió sociolaboral.



Els orígens

L’economia solidària neix a escala mundial a la dècada dels noranta, en el marc dels moviments d’economia alternativa que exigien l’aplicació ètica dels negocis. La guerra del Vietnam i el règim d’apartheid a Sud-àfrica van fer que la ciutadania prengués consciència que els seus diners podien estar destinats a armament.

La banca ètica arriba a l’Estat amb l’obertura de la primera sucursal de Triodos Bank a Barcelona, l’any 2004. Actualment, hi operen també Fiare, Coop57 i Oikocredit, entre altres.