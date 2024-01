21/11/16 · Estudios de Ciencias de la Salud El coaching, clave para mejorar los hábitos de salud El conocimiento está bien extendido: hay que comer abundantes frutas y verduras y pocas grasas. Pero aplicar esta máxima a veces no resulta tan fácil, porque comemos fuera de casa o tenemos poco tiempo para cocinar. También es bien sabido que hay que hacer ejercicio regularmente. Pero una cosa es la teoría y otra, la práctica. A menudo vamos en coche en lugar de caminar o no encontramos el hueco en la agenda para ir al gimnasio. Cuando se trata de la salud y el estilo de vida, muchas veces el conocimiento está ahí, pero cuesta pasar a la acción. Por ello, se está extendiendo un nuevo enfoque en el ámbito de la salud que propugna que el facultativo no solo debe aconsejar al paciente, sino también motivarlo. Esto es lo que defiende el acompañamiento (coaching) en salud, que conlleva un cambio de paradigma. En este nuevo escenario, el paciente deja de ser pasivo y se habilita para conseguir sus objetivos.

