21/11/16 · Estudis de Ciències de la Salut El coaching, clau per millorar els hàbits de salut El coneixement està ben estès: s’ha de menjar força fruita i verdura i pocs greixos. Però aplicar aquesta màxima de vegades no resulta tan fàcil, perquè es fan els àpats fora de casa o hi ha poc temps per a cuinar. També és ben sabut que cal fer exercici regularment. Però una cosa és la teoria i l’altra, la pràctica. Sovint es va en cotxe en comptes de caminar o no es troba el forat a l’agenda per a anar al gimnàs. Quan es tracta de la salut i l’estil de vida, moltes vegades el coneixement hi és, però costa passar a l’acció. Per això, es va estenent un nou enfocament en l’àmbit de la salut que propugna que el facultatiu no només ha d’aconsellar el pacient, sinó també motivar-lo. Això és el que defensa l’acompanyament (coaching) en salut, que comporta un canvi de paradigma. En aquest nou escenari, el pacient deixa de ser passiu i s’habilita per a aconseguir els seus objectius.

Foto: Flickr (CC)