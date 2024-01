23/11/16 · Estudios de Economía y Negocios Los españoles suspenden en educación financiera Más de la mitad de los españoles no distingue entre IPC y PIB un 50,6% no sabe qué es ni que significa cada concepto y un 55,2% los confunde entre sí. Un 35,6% no sabe explicar aspectos básicos de la nómina, como la aportación a la seguridad social, IRPF, devengo, salario base o salario en especie. Un 45% asegura que necesita ayuda a la hora de hacer su declaración de la renta, según datos del estudio de Aviva 2016. España con un 49% está por debajo de la media europea (50%) en cuanto a alfabetización financiera, según el Global Financial Literacy Survey.

Foto: Markus Spiske / Flickr (CC)