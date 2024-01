23/11/16 · Estudis d'Economia i Empresa Els espanyols suspenen en educació financera Més de la meitat dels espanyols no distingeix entre IPC i PIB, un 50,6% no sap què és ni que significa cada concepte i un 55,2% els confon. Un 35,6% no sap explicar aspectes bàsics de la nòmina, com aportació a la seguretat social, IRPF, meritació, salari base o salari en espècie. Un 45% assegura que necessita ajuda a l’hora de fer la declaració de renda, segons dades de l’estudi d’Aviva 2016. Espanya amb un 49% està per sota de la mitjana europea (50%) pel que fa a alfabetització financera, segons el Global Financial Literacy Survey.



Foto: Markus Spiske / Flickr (CC)