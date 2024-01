Open Evidence, experta europea en envejecimiento activo

Impulso de Badalona como lugar de referencia

Investigadores y profesores de Open Evidence -por medio de la UOC- han participado en conseguir que Badalona, mediante Badalona Serveis Assistencials (BSA), sea elegida como lugar de referencia europeo (reference site, según la UE) como ejemplo de desarrollo de acciones innovadoras en materia de envejecimiento activo y saludable. La ciudad catalana ha sido reconocida por la Comisión Europea como una de las 74 localizaciones europeas que recogerán este galardón en el segundo gran encuentro europeo sobre esta temática que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en Bruselas.



Experta en la evaluación

La empresa derivada de la UOC participa como socio del proyecto PROEIPAHA, una acción de apoyo a las políticas europeas que tiene como objetivo optimizar la eficacia del propio partenariado y facilitar una mayor consecución de resultados. Un total de 14 organizaciones forman el consorcio de PROEIPAHA, entre las cuales Open Evidence se ocupará de diseñar un marco para el análisis de los datos que se recojan, de detallar las políticas que puedan ser pertinentes a partir de estos, de monitorear y medir el progreso en la implementación de los planes de acción y de realizar recomendaciones a seguir para favorecer el envejecimiento activo.



Buscando soluciones

Miembros de Open Evidence también participan en el proyecto «Decrease of cOgnitive decline, malnutRition and sedEntariness by elderly empowerment in lifestyle Management and social Inclusion» (DOREMI) -financiado por el anterior programa marco europeo, el FP7-, con el objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la capacidad funcional y cognitiva de las personas mayores. Este año finalizarán las pruebas piloto llevadas a cabo con personas mayores en el Reino Unido e Italia. DOREMI celebró una presentación final el pasado 25 de octubre.

Open Evidence es también uno de los socios del proyecto «INdependent LIving support Functions for the Elderly» (IN LIFE), que tiene como objetivo convertir los esfuerzos de investigación existentes en el campo del envejecimiento activo en soluciones que se apliquen en la vida real de los ciudadanos europeos. Con la financiación del actual programa marco -el Horizon 2020-, IN LIFE busca obtener soluciones basadas en las TIC para ayudar a personas mayores con deterioro cognitivo en la organización y realización de las tareas cotidianas, así como a sus cuidadores.

La empresa derivada de la UOC también participa en el proyecto «Use Cases for Informal Care» (USECARE), financiado por el programa europeo para la vida activa y asistida (AAL, en sus siglas en inglés), para mejorar cuestiones como la teleasistencia domiciliaria, la gestión de sus riesgos o la atención en el caso de enfermedades crónicas. Por medio de USECARE se realizarán pruebas piloto a escala europea de las diferentes aplicaciones -para cuestiones como pueden ser la evaluación cardiovascular o respiratoria- que se desarrollen para demostrar su validez para mejorar los servicios de teleasistencia.



Sobre Open Evidence

Open Evidence es una consultoría cuantitativa internacional que proporciona estrategias y modelos operativos para la toma de decisiones mediante la inteligencia computacional basada en datos. Esta empresa derivada de la UOC ayuda a administraciones y empresas a adoptar cambios en los ámbitos de la evaluación y la modelización, así como en las ciencias ambientales, del comportamiento y de la salud.