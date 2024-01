5/12/16 · Estudios de Artes y Humanidades Divorciados de las redes Justin Bieber ya no está y Kim Kardashian y Selena Gómez han pasado largas temporadas desintoxicándose de Facebook, Twitter o Instagram. La lista de celebridades que se ha desconectado de las redes de manera permanente o temporal es larga. El agotamiento virtual gana adeptos, también entre la sociedad. «Cada vez hay más gente que se da cuenta de que internet no es la solución a los problemas, sino que en muchos casos es un problema más», afirma Enric Puig, profesor de Filosofía de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autor del libro La gran adicción. Cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo. «Ya no pierdo el tiempo en cosas que no me interesan, me concentro más, no tengo interrupciones y gestiono mejor mi vida privada y profesional», afirma Puig, que ya es un desconectado más.

Foto: Crew / Unsplash