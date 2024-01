5/12/16 · Estudis d'Arts i Humanitats Divorciats de les xarxes Justin Bieber ja no hi és i Kim Kardashian i Selena Gómez han passat llargues temporades desintoxicant-se de Facebook, Twitter o Instagram. La llista de celebritats que s’ha desconnectat de les xarxes de manera permanent o temporal és llarga. L’esgotament virtual guanya adeptes, també entre la societat. «Cada cop hi ha més gent que s’adona que internet no és la solució als problemes, sinó que en molts casos és un problema més», afirma Enric Puig, professor de Filosofia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i autor del llibre La gran adicción. Cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo. «Ja no perdo el temps en coses que no m’interessen, em concentro més, no tinc interrupcions i gestiono millor la meva vida privada i professional», afirma Puig, que ja és un desconnectat més.

Foto: Crew / Unsplash