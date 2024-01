Decálogo para aprovechar Netflix o HBO al máximo

Durante el último trimestre de 2016 Netflix creció hasta 86 millones de usuarios, según informa el portal online Statista. En cuestión de 5 años, ha cuadruplicado sus números llegando a más de 190 países y ofreciendo más de 125 millones de horas de programas. A finales de noviembre, HBO España se ha sumado como nuevo jugador en el panorama de la televisión a la carta. Los miembros del Observatorio Tecnológico de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones de la UOC proponen 10 consejos para aprovechar al máximo estas plataformas de televisión a la carta:

Valorar la oferta de cada plataforma. Todas disponen de algunos días de prueba, lo que os permite valorar si la oferta se ajusta a vuestras necesidades. En algunos casos ya podéis acceder directamente, como ocurre con Movistar+ si tenéis internet contratado con Movistar; si sois cliente de Amazon Premium, tenéis acceso a Amazon Prime Video. En el caso de otros proveedores, como Vodafone, se han hecho ofertas de Netflix y HBO en línea. Además de estas, hay otras plataformas interesantes, como Wuaki.tv, por ejemplo. También hay que tener presente que están empezando a aparecer agregadores de contenidos de varias plataformas.

Consultar su contenido. «Si no lo hacéis, existe el riesgo de caer en la trampa de tener que dedicar todo el tiempo libre a ver cuál es la oferta de vuestro servicio», afirman los expertos. Esta información puede consultarse a través de otros servicios, como webs ofrecidos por el mismo u otros proveedores.

Valorar el sistema de recomendación de contenidos. Mediante sistemas matemáticos, muchas plataformas consiguen, gracias al uso de algoritmos, predecir los gustos de los suscriptores, afirma Elena Neira. Netflix, por ejemplo, ofrece un canal de recomendaciones personalizado porque «hay un equipo de personas que visionan vídeos durante horas y horas y asignan etiquetas y categorías a todo el catálogo que se va adquiriendo», asegura la experta.

«Si has visto The Fall y House of Cards y las has valorado con cinco estrellas, es posible que más adelante encuentres una selección de contenidos que están muy relacionados. Cuantos más contenidos ves, más puntos de contacto entre todos encuentra el algoritmo», explica Neira.

Comprobar que la plataforma se adapta a nuestra forma de consumir contenido. Antoni Pérez recomienda revisar si la plataforma permite el acceso desde varios dispositivos, si permite dejar de ver un programa en la tableta y continuar después desde otro dispositivo en el mismo punto o si permite bajar lo que quiera el usuario para visionarlo sin conexión a internet, por ejemplo, en el tren.

Valorar si la plataforma permite el visionado en varios aparatos a la vez. «Puede ser muy útil en familias con varios consumidores, pero también para compartir la cuota mensual, ya que con algunos proveedores el precio cambia de acuerdo con las pantallas simultáneas en las que se puede consumir el servicio», afirma Neira.

Escoger una conexión a internet adecuada. El acceso a estas plataformas es mediante internet, por lo que conviene tener una buena conexión. Los expertos consideran que con una de 10 Mb por fibra óptica (o ADSL, siempre que los 10 Mb sean reales) no debería haber problemas en el visionado a 720p (HD Ready) o alta definición (HD 1.080p). Alertan, sin embargo, que la velocidad de la conexión a internet se verá disminuida por otros usos, y que la navegación no será tan rápida mientras se esté consumiendo el servicio de televisión a la carta. «Por supuesto, si tenéis un televisor de 4K, necesitaréis una conexión más rápida para acceder a los contenidos en 4K, que varias plataformas ya empiezan a ofrecer, y esta oferta, sin duda, irá creciendo», explica Víctor Sala.

Aprovechar al máximo la conexión a internet. Si tenéis contratados 50 Mb/s (o más) por fibra óptica, pero el direccionador (router) emite el wifi a 10 Mb/s, si consumís la televisión a la carta por wifi, solo se podrá acceder a 10 Mb/s. Los expertos alertan de que este wifi no soportaría los contenidos con una resolución 4K e incluso puede tener problemas con el HD. Se recomienda utilizar el cable ethernet si el dispositivo lo permite, o bien actualizar la red wifi a estándares más modernos que permitan disponer de una conexión más rápida. En el caso de no tener la conexión a internet cerca del televisor, se puede usar un extensor de red por línea eléctrica (PLC), pero es necesario revisar su velocidad.

Utilizar el televisor como soporte, aunque la televisión a la carta puede consumirse desde cualquier dispositivo. «Si tenéis un Smart TV, aseguraros de que puede acceder a los proveedores de televisión a la carta que queráis elegir. En general, todos tienen acceso a ellos, pero es importante comprobarlo», afirma Pérez.

Convertir vuestro televisor en un Smart TV utilizando dispositivos adicionales:

Conectarle un ordenador. Se puede utilizar cualquier ordenador que sea capaz de reproducir el contenido de estas plataformas, y es una buena manera de reciclar un ordenador un poco antiguo. Pero es importante verificar que garantizan la calidad que se requiere. Conectarle un Android TV. Es un pequeño ordenador (en formato de lápiz USB o caja rectangular) que se conecta por HDMI al televisor y, por lo tanto, permite hacer todo lo que haría un móvil o una tableta con Android. Si se utiliza, hay que verificar que la plataforma se puede ver en aquella versión de Android y que el sistema no se calienta demasiado al reproducir contenidos de alta definición. Normalmente es adecuado disponer de un teclado o un mando a distancia (si el sistema no lo incluye) de tipo Bluetooth, que facilitará la interacción con el aparato. Conectarle un Chromecast. Existe la versión estándar, que va por wifi, y la superior, que permite conexión por cable y vídeo 4K. Algunos televisores llevan soporte de Chromecast, y también algunas aplicaciones Android optimizadas para televisión (Android TV). Utilizar DLNA. Es un sistema relativamente estándar de emisión en directo que permite conectar el móvil, la tableta o el ordenador a un televisor (que tenga wifi o cable de red) o a otros dispositivos de audio y vídeo. La tecnología DLNA permite reproducir en el televisor los contenidos que tenemos en el dispositivo de origen. Sin embargo, solo podemos reproducir lo que el televisor puede reproducir: si no permite ver archivos AVI, por más que el móvil lo permita, el televisor no nos los mostrará. Utilizar dispositivos como las Raspberry Pi (RPI). Son placas económicas (30-50 €) que son un miniordenador (ya bastante potente en las últimas versiones) y os permiten tener DLNA conectado al televisor. También hay un software específico para utilizarlo. Verificar los conectores que se utilizan. Actualmente el HDMI es el más común, pero hay que estar atentos porque hay varios estándares. Los HDMI 1.1 hasta 1.4 deberían garantizar sin problemas una calidad HD. Para contenidos 4K es aconsejable utilizar conectores HDMI 2.0.

Para aquellos que disponen de mucho material audiovisual y quieren visionarlo desde cualquier lugar, por ejemplo, cuando están de viaje, los expertos proponen montar un servidor propio de vídeo. «Esto puede hacerse con herramientas como Plex, por ejemplo, pero hay que tener un buen ancho de banda de subida y encargarse del mantenimiento del servidor», alertan.