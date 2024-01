Decàleg per a treure el màxim profit de Netflix o HBO

Durant l’últim trimestre de 2016 Netflix va créixer fins a 86 milions d’usuaris, segons informa el portal online Statista. En qüestió de 5 anys, ha quadruplicat els seus números, arribant a més de 190 països i oferint més de 125 milions d'hores de programes. A finals de novembre, la plataforma HBO Espanya es va incorporar com un nou jugador al panorama de la televisió a la carta. Els membres de l’Observatori Tecnològic dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC proposen 10 consells per a aprofitar al màxim aquestes plataformes de televisió a la carta:

Valorar l'oferta de cada plataforma. Totes disposen d'alguns dies de prova i això us permet valorar si l'oferta s'ajusta a les vostres necessitats. En alguns casos ja hi podeu accedir, com passa amb Movistar+ si teniu l'internet contractat amb Movistar; si sou clients d'Amazon Premium, teniu accés a Amazon Prime Video. En el cas d'altres proveïdors, com Vodafone, s'han fet ofertes de Netflix i HBO en línia. A més d'aquestes, hi ha altres plataformes interessants, com Wuaki.tv, per exemple. També cal tenir present que comencen a aparèixer agregadors de continguts de diverses plataformes.

Consultar-ne el contingut. «Si això no es fa, es corre el risc de caure en el parany de dedicar tot el temps de lleure a veure quina és l'oferta del vostre servei», afirmen els experts. Aquesta informació es pot consultar per mitjà d'altres serveis, com webs oferts pel mateix proveïdor o d'altres.

Valorar el sistema de recomanació de continguts. «Mitjançant sistemes matemàtics, moltes plataformes aconsegueixen, gràcies a l'ús d'algoritmes, predir els gustos dels subscriptors», afirma Neira. Netflix, per exemple, ofereix un canal de recomanacions personalitzat perquè «hi ha un equip de persones que visionen vídeos hores i hores i assignen etiquetes i categories a tot el catàleg que es va adquirint», assegura l’experta.

«Si has vist The Fall i House of Cards i les has valorat amb cinc estrelles, és possible que més endavant trobis una selecció de continguts que hi estan molt relacionats. Com més continguts veus, més punts de contacte entre tots troba l'algoritme», explica.

Mirar si la plataforma s'adapta a la nostra manera de consumir contingut. L’Observatori recomana revisar si la plataforma permet l'accés des de diversos dispositius, si permet deixar de mirar un programa a la tauleta i continuar després des d'un altre dispositiu en el mateix punt o bé si permet baixar el que l'usuari vulgui per a visionar-ho sense connexió a internet, per exemple, al tren.

Valorar si la plataforma permet el visionament en diversos aparells alhora. «Pot ser molt útil en famílies amb diversos consumidors, però també per a compartir la quota mensual, ja que amb alguns proveïdors el preu varia d'acord amb les pantalles simultànies en què es pot consumir el servei», afirma Neira.

Triar una connexió a internet adequada. L'accés a aquestes plataformes és mitjançant internet, per la qual cosa convé tenir una bona connexió. Els experts consideren que amb una de 10 Mb per fibra òptica (o ADSL, sempre que els 10 Mb siguin reals) no hi ha d'haver problemes en el visionament a 720p (HD Ready) o alta definició (HD 1.080p). Alerten, però, que la velocitat de la connexió a internet es veurà disminuïda per altres usos, i que la navegació no serà tan ràpida mentre es consumeixi el servei de televisió a la carta. «Per descomptat, si teniu un televisor de 4K, necessitareu una connexió més ràpida per a accedir als continguts en 4K, que diverses plataformes ja comencen a oferir, i aquesta oferta, sens dubte, anirà creixent», explica Víctor Sala.

Aprofitar al màxim la connexió a internet. Si teniu contractats 50 Mb/s (o més) per fibra òptica, però l'encaminador (router) emet la Wi-Fi a 10 Mb/s, si consumiu la televisió a la carta per Wi-Fi, només es podrà accedir a 10 Mb/s. Aquests experts alerten que aquesta Wi-Fi no seria compatible per als continguts amb una resolució 4K i fins i tot pot tenir problemes amb l'HD. Es recomana fer servir el cable ethernet si el dispositiu ho permet, o bé actualitzar la xarxa Wi-Fi a estàndards més moderns que permetin disposar d'una connexió més ràpida. En cas de no tenir la connexió a internet prop del televisor, es pot fer servir un extensor de xarxa per línia elèctrica (PLC), però cal validar quina velocitat té.

Fer servir el televisor com a suport, encara que la televisió a la carta es pot consumir des de qualsevol dispositiu. «Si teniu una Smart TV, assegureu-vos que pot accedir als proveïdors de televisió a la carta que vulgueu triar. En general, tots hi tenen accés, però és important comprovar-ho», afirma Pérez.

Convertir el vostre televisor en una Smart TV utilitzant dispositius addicionals:

Connectar-hi un ordinador. Es pot fer servir qualsevol ordinador que sigui capaç de reproduir el contingut d'aquestes plataformes, i és una bona manera de reciclar un ordinador una mica antic. Això sí, cal verificar que garanteixen la qualitat que es demana. Connectar-hi un Android TV. És un petit ordinador (sigui en format de llapis USB o caixa rectangular) que es connecta per HDMI al televisor i, per tant, permet fer tot allò que faria un mòbil o una tauleta amb Android. Si s'utilitza, cal verificar que la plataforma es pot veure en aquella versió d'Android i que el sistema no s'escalfa excessivament en reproduir continguts d'alta definició. Normalment és adequat disposar d'un teclat o un comandament a distància (si el sistema no en porta) de tipus Bluetooth, que facilitarà la interacció amb l'aparell. Connectar-hi un Chromecast. Hi ha la versió estàndard, que va per Wi-Fi, i la superior, que permet connexió per cable i vídeo 4K. Alguns televisors porten suport de Chromecast, i també algunes aplicacions Android optimitzades per a televisió (Android TV). Utilitzar DLNA. És un sistema relativament estàndard de reproducció en temps real que permet connectar el mòbil, la tauleta o l'ordinador a un televisor (que tingui Wi-Fi o cable de xarxa) o altres dispositius d'àudio i vídeo. La tecnologia DLNA permet reproduir al televisor els continguts que tenim al dispositiu d'origen. Això sí, només podem reproduir-hi allò que el televisor pot reproduir: si no permet veure arxius AVI, per més que el mòbil ho permeti, el televisor no ens els mostrarà. Utilitzar dispositius com les Raspberry Pi (RPi). Són plaques econòmiques (30-50 €) que són un miniordinador (ja força potent en les darreres versions) i us permeten tenir DLNA connectat al televisor. També hi ha un programari específic per a utilitzar-ho. Verificar els connectors que s'utilitzen. Actualment l'HDMI és el més comú, però s'ha de vigilar perquè hi ha diversos estàndards. Els HDMI 1.1 fins a 1.4 us haurien de garantir sense problemes una qualitat HD. Per a continguts 4K és aconsellable fer servir connectors HDMI 2.0.

Per aquells que disposen de molt material audiovisual i volen visionar des de qualsevol lloc, per exemple, quan són de viatge, els experts proposen muntar un servidor propi de vídeo. «Es pot fer amb eines com Plex, per exemple, però heu de tenir una bona amplada de banda de pujada, i encarregar-vos del manteniment del servidor», alerten.