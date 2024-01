«Ser actor es una carrera de fondo»

Nacido en Barcelona hace 27 años, Àlex Maruny es una de las promesas del cine catalán. Se estrenó en 2010 con un papel secundario en Tres metros sobre el cielo, uno de los filmes más exitosos de aquel año, y, desde entonces, no ha parado de participar en producciones importantes, como Barcelona, noche de invierno y las series Cites y Pulseras rojas. Acaba de publicar Quant en demanes?, un libro que recoge 26 alocadas historias surgidas de Wallapop e ilustradas por Lyona. Además de actor y escritor por divertimento, estudia el grado de Comunicación en la UOC.

¿Cuándo decidiste que querías ser actor?

A los 9 años pedí a mi madre que me apuntara a unos talleres de teatro que organizaba mi colegio. Preparábamos obras y las representábamos ante nuestros familiares y amigos al final del curso. A los 19 empecé a trabajar como actor de manera profesional. Fue entonces cuando decidí formarme y convertirlo en mi trabajo.

En el libro dices que eres actor «cuando te dejan»... ¿Tan mal está la profesión?

Ya se sabe que se trata de una profesión llena de altibajos. No hay trabajo para todos y, a veces, el tiempo de espera entre proyecto y proyecto se puede hacer muy largo. Yo, esté trabajando o no, intento mantenerme siempre ocupado. El libro, por ejemplo, es el resultado de uno de estos tiempos de espera.

¿De cuál de los proyectos en los que has participado como actor te sientes más orgulloso?

Estoy muy contento con Barcelona, noche de invierno y con Cites (TV3). Los personajes eran bastante cómicos y estaban muy bien escritos. Los disfruté mucho, y creo que esto traspasó la pantalla.

¿Qué film o serie crees que te ha dado un impulso a tu carrera profesional?

Hasta ahora todos me han aportado algo. Se trata de una carrera de fondo.

¿Cómo te preparas un personaje?

Depende: cada personaje es un mundo. Es difícil racionalizar un proceso creativo.

¿Con qué director y compañeros de rodaje te gustaría trabajar?

Con David Trueba, por ejemplo. Me encantan sus películas.

Acabas de publicar un libro «de aventuras» en Wallapop... ¿Cómo surgió esta idea?

En una noche de insomnio, consultando la aplicación, se me ocurrió hablar con algunos usuarios que vendían productos extraños utilizando un perfil falso. Empecé a generar conversaciones surrealistas. Un día leí todas estas conversaciones a unos amigos y uno de ellos me dio la idea de escribir un libro a partir de ellas. Me puse en contacto con una editora y, después de mucho trabajo, publicamos Quant en demanes? El resultado es bastante divertido.

También estudias el grado de Comunicación en la UOC. ¿Por qué decidiste cursar esta formación universitaria? ¿Crees que te ayudará a completar tu carrera profesional?

La UOC me permite compaginar mi carrera de actor con unos estudios universitarios. Obviamente, también me está ayudando a formarme como persona y a ampliar mis conocimientos en el mundo de la comunicación y del audiovisual.

¿Cómo crees que la tecnología e internet están cambiado el cine?

La manera de consumir cine ha cambiado mucho. Ahora mismo hay plataformas como Netflix que nos ofrecen muchísimos contenidos a un precio bajo. Podemos disfrutar de películas y series de televisión exclusivas desde el sofá de casa o a través del teléfono móvil. Todo esto parece muy bonito, pero las salas de cine se están viendo muy afectadas. Tanto es así que algunas de ellas están cerrando. Supongo que deberán reinventarse para sobrevivir. Es una pena, la verdad.

¿Dónde te veremos próximamente?

En Framed, la ópera prima de Marc Martínez Jordán. Se trata de una película que combina terror y comedia a partes iguales. Interpreto a un personaje bastante diferente de los que he venido haciendo hasta ahora. Pronto tendremos su fecha de estreno.