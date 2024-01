«Ser actor és una cursa de fons»

Nascut a Barcelona fa 27 anys, Àlex Maruny és una de les promeses del cinema català. Es va estrenar el 2010 amb un paper secundari a Tres metros sobre el cielo, un dels films més exitosos d'aquell any, i, des de llavors, no ha parat de participar en produccions importants, com ara Barcelona, nit d'hivern i les sèries Cites i Polseres vermelles. Acaba de publicar Quant en demanes?, un llibre que recull vint-i-sis històries esbojarrades sorgides de Wallapop i il·lustrades per Lyona. A més d'actor i escriptor per divertimento, estudia el grau de Comunicació a la UOC.

Quan vas decidir que volies ser actor?

Als 9 anys vaig demanar a la meva mare que m'apuntés a uns tallers de teatre que organitzava l'escola. Preparàvem obres i les representàvem davant dels nostres familiars i amics al final del curs. Als 19 anys vaig començar a treballar d'actor de manera professional. Va ser aleshores quan vaig decidir formar-me i convertir-ho en la meva feina.

Al llibre dius que ets actor «quan et deixen»... tan malament està la professió?

Ja se sap que es tracta d'una professió plena d'alts i baixos. No hi ha feina per a tothom i, a vegades, el temps d'espera entre projecte i projecte es pot fer molt llarg. Jo, estigui treballant o no, intento mantenir-me sempre ocupat. El llibre, per exemple, és el resultat d'un d'aquests temps d'espera.

De quin dels projectes en què has participat et sents més orgullós, en la tasca d'interpretar un personatge?

Estic molt content amb Barcelona, nit d'hivern i amb Cites (TV3). Els personatges eren força còmics i estaven molt ben escrits. Els vaig gaudir molt, i crec que això va traspassar la pantalla.

Quin film o sèrie creus que t'ha donat una empenta en la teva carrera professional?

Fins ara, tots m'han aportat alguna cosa. Es tracta d'una cursa de fons.

Com et prepares un personatge?

Depèn: cada personatge és un món. És difícil racionalitzar un procés creatiu.

Amb quin director i companys de rodatge t'agradaria treballar?

Amb David Trueba, per exemple. M'encanten les seves pel·lícules.

Acabes de publicar un llibre «d'aventures» a Wallapop... Com va sorgir, la idea?

Una nit d'insomni, consultant l'aplicació, se'm va acudir parlar amb alguns usuaris que venien productes estranys fent servir un perfil fals. Vaig començar a generar converses surrealistes. Un dia vaig llegir totes aquestes converses a uns amics i un d'ells em va donar la idea de fer-ne un llibre. Em vaig posar en contacte amb una editora i, després de molta feina, vam publicar Quant en demanes? El resultat és força divertit.

També estudies el grau de Comunicació a la UOC. Per què vas decidir cursar aquesta formació universitària? Creus que t'ajudarà a completar la teva carrera professional?

La UOC em permet compaginar la meva carrera d'actor amb uns estudis universitaris. Òbviament, també m'està ajudant a formar-me com a persona i a ampliar els meus coneixements dins del món de la comunicació i de l'audiovisual.

De quina manera trobes que la tecnologia i internet estan canviant el cinema?

La manera de consumir cinema ha canviat força. Ara hi ha plataformes com Netflix que ens ofereixen moltíssims continguts per un preu baix. Podem gaudir de pel·lícules i sèries de televisió exclusives des del sofà de casa o amb el telèfon mòbil. Tot sembla molt bonic, però les sales de cinema s'estan veient molt afectades. Tant, que algunes estan tancant. Suposo que s'hauran de reinventar per sobreviure. És una pena, la veritat.

On et veurem properament?

A Framed, l'opera prima de Marc Martínez Jordán. Es tracta d'una pel·lícula que combina el terror i la comèdia a parts iguals. Interpreto un personatge força diferent als que he acostumat a fer fins ara. Aviat en tindrem la data d'estrena.