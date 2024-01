La UOC lanza cuatro grados, quince másteres y tres ciclos superiores de FP

Artes, Relaciones Internacionales, Ciencias para la Salud y el Bienestar y Logopedia son los cuatro grados nuevos que la UOC ofrecerá el próximo curso. El grado de Artes se impulsará junto con el Museo Reina Sofía, y el de Logopedia, se llevará a cabo con la Universidad de Vic. La oferta actual y la nueva, en proceso de verificación, se podrá consultar en el estand que la UOC tendrá en el Salón de la Enseñanza y en el Futura, que empezará el 22 de marzo en Barcelona.

El grado de Ciencias para la Salud y el Bienestar preparará profesionales para valorar, identificar, describir, actuar y evaluar las necesidades y problemas de salud. En cuanto al grado de Relaciones Internacionales, formará estudiantes que podrán desarrollar actividades de análisis, comunicación, gestión y asesoramiento sobre cuestiones internacionales para organizaciones del sector público ‒administraciones públicas u organismos internacionales‒, del privado ‒empresas con orientación internacional, think tanks, consultoras, medios de comunicación‒ o público-privado, como ONG u organismos de cooperación.

Con el grado de Artes, la UOC y el Museo Reina Sofía desarrollarán diferentes prácticas artísticas de una manera crítica y situada en contextos sociales y culturales específicos. Por su parte, el grado de Logopedia tiene como objetivo la formación de futuros especialistas en la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones de la comunicación, los trastornos del lenguaje oral (TEL), los trastornos del habla, las funciones orofaciales y los trastornos de la lectura y de la escritura.



Nueve másteres universitarios y seis propios

En cuanto a másteres, el curso que viene se pondrán en marcha quince, nueve son universitarios y los otros seis, propios. En el primer grupo están:

Psicología Infantil y Juvenil : Técnicas y Estrategias de Intervención

: Técnicas y Estrategias de Intervención Periodismo y Comunicación Digital

y Comunicación Digital Social Media : Gestión y Estrategia

: Gestión y Estrategia Ciudad y Urbanismo

Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Marketing Digital

Ciencia de Datos

Psicopedagogía

Evaluación y Gestión de la Calidad de la Educación Superior

Mientras que la oferta propia la forman los másteres:

Cinema fantástico y ficción contemporánea . UOC - Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña

. UOC - Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña Conflictología : Resolución de Conflictos Familiares, Educativos, Sociales, Políticos, de Seguridad y Deportivos

: Resolución de Conflictos Familiares, Educativos, Sociales, Políticos, de Seguridad y Deportivos Dirección Pública

Cloud Computing

Consultoría y Dirección de Proyectos

y Dirección de Proyectos Industria 4.0

También se ofrecerán cinco diplomas de posgrado. Se trata del de Nutrición, Rendimiento Deportivo y Salud; Protección de Datos; Compliance Officer; Evaluación Educativa (UOC - Rosa Sensat), y Aprendizaje de la Lectura y sus Dificultades.



Se amplía la FP en línea con tres nuevos títulos

La UOC y Jesuitas Educación amplían también con tres grados superiores la oferta de FP en línea que lanzaron en octubre pasado. Los nuevos títulos son Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Administración de Sistemas Informáticos en Red e Integración Social. Incrementan, así, los cuatro grados superiores que están en marcha desde este curso: Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad, Desarrollo de Aplicaciones Web, y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, que tienen más de un centenar de estudiantes.

Esta oferta quiere dar servicio a nuevos públicos en un momento en que los entornos de aprendizaje experimentan una profunda transformación y en que tienen que dar respuesta a las necesidades del mundo empresarial.

La propuesta de JE y la UOC también ofrece una alternativa a una parte de la población que no tiene acceso a estos estudios presenciales, ya sea porque no dispone de esta oferta en el lugar donde vive o porque los horarios laborales no le permiten seguir esta formación de la manera tradicional.