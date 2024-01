La UOC llança quatre graus, quinze màsters i tres cicles superiors d'FP

Arts, Relacions Internacionals, Ciències per a la Salut i el Benestar i Logopèdia són els quatre graus nous que la UOC oferirà el proper curs. El grau d’Arts s’impulsarà juntament amb el Museu Reina Sofia, i el de Logopèdia, amb la Universitat de Vic. L’oferta actual i la nova, en procés de verificació, es podrà consultar a l’estand que la Universitat tindrà al Saló de l’Ensenyament i al Futura, que començarà el 22 de març.

El grau de Ciències per a la Salut i el Benestar prepararà professionals per a valorar, identificar, descriure, actuar i avaluar les necessitats i problemes de salut. Pel que fa al grau de Relacions Internacionals, formarà estudiants que podran desenvolupar activitats d’anàlisi, comunicació, gestió i assessorament sobre qüestions internacionals per a organitzacions del sector públic ‒administracions públiques o organismes internacionals‒, del privat ‒empreses amb orientació internacional, think tanks, consultores, mitjans de comunicació‒ o público-privat, com ONG o organismes de cooperació.

Amb el grau d’Arts, la UOC i el Museu Reina Sofia desenvoluparan diferents pràctiques artístiques d’una manera crítica i situada en contextos socials i culturals específics. Per la seva banda, el grau de Logopèdia té com a objectiu la formació de futurs especialistes en la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, els trastorns del llenguatge oral (TEL), els trastorns de la parla, les funcions orofacials i els trastorns de la lectura i de l’escriptura.



Nou màsters universitaris i sis de propis

Pel que fa a màsters, el curs que ve se n’engegaran quinze, nou són universitaris i els altres sis, propis. En el primer grup hi ha:

Psicologia Infantil i Juvenil : Tècniques i Estratègies d’Intervenció

: Tècniques i Estratègies d’Intervenció Periodisme i Comunicació Digital

i Comunicació Digital Social Media : Gestió i Estratègia

: Gestió i Estratègia Ciutat i Urbanisme

Direcció i Gestió de Recursos Humans

Màrqueting Digital

Ciència de Dades

Psicopedagogia

Avaluació i Gestió de la Qualitat de l’Educació Superior

Mentre que l’oferta pròpia la formen els màsters de:

Cinema fantàstic i ficció contemporània . UOC-Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

. UOC-Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya Conflictologia : Resolució de Conflictes Familiars, Educatius, Socials, Polítics, de Seguretat i Esportius

: Resolució de Conflictes Familiars, Educatius, Socials, Polítics, de Seguretat i Esportius Direcció Pública

Cloud Computing

Consultoria i Direcció de Projectes

i Direcció de Projectes Indústria 4.0.

També s’oferiran cinc diplomes de postgrau. Es tracta del de Nutrició, Rendiment Esportiu i Salut; Protecció de Dades; Compliance Officer; Avaluació Educativa (UOC - Rosa Sensat), i Aprenentatge de la Lectura i les seves Dificultats.



S’amplia l’FP en línia amb tres nous títols

La UOC i Jesuïtes Educació amplien també amb tres graus superiors l’oferta d’FP en línia que van llançar l’octubre passat. Els nous títols són Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Integració Social. Incrementen, així, els quatre graus superiors que estan en marxa des d’aquest curs: Administració i Finances, Màrqueting i Publicitat, Desenvolupament d’Aplicacions Web, i Gestió de Vendes i Espais Comercials, que tenen més d’un centenar d’estudiants.

Aquesta oferta vol donar servei a nous públics en un moment en què els entorns d’aprenentatge experimenten una profunda transformació i en què han de donar resposta a les necessitats del món empresarial.

La proposta de JE i la UOC també ofereix una alternativa a una part de la població que no té accés a aquests estudis presencials ja sigui perquè no disposa d’aquesta oferta al lloc on viu o perquè els horaris laborals no li permeten seguir aquesta formació de la manera tradicional.