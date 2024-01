Llega la final del campeonato universitario de deportes electrónicos

Los mejores equipos y jugadores de las doce universidades catalanas se disputarán el primer lugar de la competición de deportes electrónicos. La final se celebrará los días 5, 6 y 7 de mayo en Elite Gaming Center Barcelona (c/ Sepúlveda, 84), que dispone de equipos de alto rendimiento. Los participantes competirán en cuatro modalidades: League of Legends, Overwatch, Hearthstone y FIFA17. Organiza el campeonato la UOC, junto con OGSeries University, Elite Gaming Center y SnasGG, en el marco de los Campeonatos de Cataluña Universitarios del Esport Català Universitari (ECU).

Más de 250 estudiantes participaron en la fase previa durante las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril. Compitieron en línea por medio del portal de OGseries University con el objetivo de demostrar quiénes eran los mejores para representar a su universidad. El número de participantes de las cuatro modalidades fue el siguiente:

League of Legends: 145 participantes en 29 equipos, de los cuales 12 se han clasificado para la fase final.

145 participantes en 29 equipos, de los cuales 12 se han clasificado para la fase final. Hearhtsone : 58 participantes, de los que se han clasificado 19.

58 participantes, de los que se han clasificado 19. Overwatch: 24 participantes en 4 equipos: todos ellos pasan directamente a la final.

24 participantes en 4 equipos: todos ellos pasan directamente a la final. FIFA 17: 25 participantes, de los que 4 competirán en la última fase.

Programa de la final

Viernes 5 de mayo



FIFA17: de las 18 a las 20.30 h. Competirán la UOC y la UB.



Overwatch: de las 18.30 a las 22.30 h. Competirán las universidades UOC, UPC, UPF y URV. Y se podrá seguir en directo en este canal.

Sábado 6 de mayo



League of Legends: fase de grupos de las 10 a las 17 h. Contará con la participación de las universidades UAB, UAO, UB, UdG, UdL, UOC, UPC, UPF, URL, URV, UVIC y UIC.



Hearthstone: fase de grupos de las 10 a las 17 h. Competirán las universidades UAB, UB, UdG, UOC, UPC, UPF, URL, URV, UVIC y UIC.

Domingo 7 de mayo



League of Legends: semifinales y final de las 10.30 a las 16.30 h.



Hearthstone: fase final de las 10 a las 15.30 h.



Ganarse la vida jugando

Los deportes electrónicos son un fenómeno basado en la competición profesional de videojuegos en línea a escala mundial. Las cuotas de seguimiento de esta disciplina deportiva llegan a niveles equivalentes a los de los deportes tradicionales en todo el mundo. Los campeonatos se disputan entre equipos o jugadores individuales, llamados gamers, especializados en un videojuego determinado.

Como los deportistas de élite, tienen patrocinadores, entrenan diariamente con entrenadores profesionales y compiten en torneos que llenarían estadios reales de fútbol y que se retransmiten a través de plataformas de vídeo en línea para millones de espectadores. Y como profesionales, ingresan grandes cantidades de dinero por sus clasificaciones, derechos de imagen, premios obtenidos, etc.

Gran parte de la responsabilidad de este fenómeno recae en la industria que han generado en los últimos años las empresas de videojuegos. Las grandes marcas como Electronic Esports League (ESL) o los grandes desarrolladores de videojuegos como Riot (League of Legends), Blizzard (Starcraft, Hearthstone o Heroes of the Storm) o Activision (Call of Duty) han organizado torneos y ligas para explotar sus productos mediáticos y generar expectación, como ocurre con los deportes tradicionales.